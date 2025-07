Sáng 30/6, thông tin từ Công an Tây Ninh, đơn vị này vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và của Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức, cán bộ.

Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi Lễ.

Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh phát biểu trong hội nghị công bố quyết định. Ảnh: CATN

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bố trí 6 lãnh đạo Công an Tây Ninh, gồm: Đại tá Trần Văn Luận, Đại tá Phan Văn Triều, Đại tá Nguyễn Quốc Toàn, Đại tá Lê Trung Ái, Đại tá Lê Văn Thuận và Đại tá Phạm Thanh Tâm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh mới. Ảnh: CATN

Trong số này, chỉ Đại tá Tâm là Phó Giám đốc Công an Long An (cũ).

Trước đó Bộ Công an công bố quyết định đối với 4 lãnh đạo công an tỉnh Long An (cũ) gồm: Thiếu tướng Lâm Minh Hồng (56 tuổi), Giám đốc, Đại tá Trần Văn Hà (60 tuổi), Phó Giám đốc nghỉ chờ hưu; Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc làm Phó Cục trưởng Tổ chức cán bộ, Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc nhận nhiệm vụ Phó Cục trưởng An ninh nội địa Bộ công an

Sau hợp nhất, Công an tỉnh Tây Ninh có 27 đơn vị nghiệp vụ cùng 96 đơn vị Công an cấp xã, phường được sắp xếp, bố trí theo địa bàn.

“Công an toàn tỉnh cần nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào công việc với tâm thế tiên phong, gương mẫu, đi đầu, khẩn trương nhưng chắc chắn. Tăng cường củng cố đoàn kết nội bộ, phân công rõ nhiệm vụ, rõ việc, rõ thẩm quyền; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, việc chấp hành lễ tiết tác phong, thực hiện đạo đức công vụ của cán bộ, chiến sỹ khi tiếp xúc với nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, phục vụ nhân dân, tuyệt đối không để gián đoạn công việc", Thiếu tướng Vũ Như Hà chỉ đạo.