Trong đầu giờ phiên họp buổi sáng, Quốc hội xem trình chiếu videoclip tư liệu liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự. Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) tại một phiên thảo luận của Quốc hội. Ảnh Media Quốc hội

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Tình trạng khẩn cấp. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tình trạng khẩn cấp.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Đường sắt (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đường sắt (sửa đổi).

Sau đó Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, sáng 20/5, trình bày Tờ trình dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, việc xây dựng dự án Bộ luật này nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác phòng, chống tội phạm trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, hội nhập quốc tế, vừa bảo đảm tính nhân đạo, khoan hồng, vừa bảo đảm tính răn đe, nghiêm khắc, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và tổ chức, góp phần bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cho mọi người được sống trong môi trường xã hội và môi trường sinh thái an toàn, lành mạnh.

Về nội dung sửa đổi liên quan đến hình phạt tử hình, dự thảo Luật dự kiến bỏ hình phạt tử hình và thay thế bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án (vẫn bảo đảm cách ly người phạm tội ra khỏi đời sống xã hội) tại 8/18 tội danh (44,44%) có khung hình phạt tử hình ở Bộ luật Hình sự hiện hành.

8 tội danh có khung hình phạt tử hình của Bộ luật Hình sự hiện hành dự kiến bỏ hình phạt tử hình và thay bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án gồm:

- Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 109);

- Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (Điều 114);

- Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 194);

- Tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược (Điều 421);

- Tội gián điệp (Điều 110);

- Tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250),

- Tội tham ô tài sản (Điều 353),

- Tội nhận hối lộ (Điều 354).

Đồng thời, bổ sung trường hợp không thi hành án tử hình đối với người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, người nhiễm HIV đã chuyển giai đoạn AIDS, đang có nhiễm trùng cơ hội.

Trước đó, tại phiên thảo luật ở tổ (chiều 20/5), các ĐBQH nêu nhiều băn khoăn với các loại tội được bỏ án tử hình. Đặc biệt là tội vận chuyển trái phép chất ma túy; sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh và phòng bệnh; tham ô; và nhận hối lộ.

Đại biểu Nguyễn Thanh Sang (Đoàn TP.HCM) nêu quan điểm không đồng tình khi bỏ án tử hình với 8 tội danh như dự thảo luật đề xuất. Trong đó, với tội vận chuyển trái phép chất ma túy, đại biểu cho rằng, trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy muốn thực hiện thành công thì đối tượng đồng phạm quan trọng nhất vẫn là “người vận chuyển”.

“Mặc dù duy trì án tử hình nhưng số lượng mua bán, vận chuyển ngày càng tăng, lên tới hàng trăm bánh, hàng tạ, hàng tấn. Nếu bỏ tội này thì Việt Nam có thể trở thành điểm trung chuyển ma túy”, đại biểu Nguyễn Thanh Sang nói.

Đối với tội tham ô và tội nhận hối lộ, ông Sang cũng đề nghị cân nhắc kỹ việc bỏ hình phạt tử hình, đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm này.

Đại biểu Sang lưu ý, tội phạm tham ô tài sản không chỉ xảy ra ở lĩnh vực công mà còn ở cả lĩnh vực tư. Ông lấy ví dụ điển hình vụ án Trương Mỹ Lan tại ngân hàng SCB, cho rằng, việc duy trì hình phạt tử hình có tác dụng răn đe, giúp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Cũng bày tỏ sự băn khoăn, Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (TP.HCM), cho rằng: "Thực tế, tình hình ma túy ngày càng phức tạp. Mới đây, công an Thanh Hóa phát hiện 21 loại thuốc giả và đó có thể chỉ là phần nổi của tảng băng. Tham nhũng và nhận hối lộ dù Đảng ta đã quyết liệt đấu tranh, nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Người phạm tội có nghĩ đến hậu quả khi gây án hay không? Tại sao chúng ta lại “nhân văn” thay cho họ?. Chúng ta không nên “nhân văn” với tội phạm mà lại “độc ác” với đồng bào, với những người tuân thủ pháp luật và thân nhân của các nạn nhân".

Còn đại biểu Nguyễn Hải Trung -Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, nguyên Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho rằng, với tội Vận chuyển ma túy vẫn phải duy trì hình phạt án tử hình nhưng phân hóa rõ, áp dụng với một số đối tượng vi phạm nghiêm trọng.