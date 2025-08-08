SEA V.League 2025: Thái Lan dễ dàng "hủy diệt" Indonesia, Việt Nam gặp Philippines tối nay

Bước vào trận đấu, dù không có sự phục vụ của ngôi sao MVP Chặng 1 là Pimpichaya Kokram, đội tuyển Thái Lan vẫn dễ dàng kiểm soát thế trận. Chìa khóa làm nên chiến thắng cho đoàn quân của HLV Kiattipong chính là khả năng bắt bước một cực kỳ chắc chắn, tạo điều kiện cho những pha phối hợp tấn công mượt mà, đa dạng.

Clip: Đội tuyển nữ Thái Lan vs Indonesia

Trong khi đó, đội tuyển Indonesia bị đánh giá thấp hơn và phụ thuộc quá nhiều vào ngôi sao Megawati Hangestri Pertiwi. Sự nỗ lực của Megawati và đồng đội chỉ giúp họ tránh được những thất bại với cách biệt quá lớn trong set 1, nhưng không thể tạo ra bất ngờ.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia khởi động. Ảnh: Vũ Thượng

Indonesia (áo đỏ) vs Thái Lan (áo xanh) tại giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á. Ảnh: Vũ Thượng

Khán giả Việt Nam đến sân cổ vũ trận Indonesia vs Thái Lan. Ảnh: Vũ Thượng

Sang set 2, dù đã chơi khá tốt ở giai đoạn đầu trận để bám đuổi tỷ số, đội tuyển Indonesia nhanh chóng "sụp đổ" trước màn trình diễn xuất sắc của chủ công Kuttika Kaewpin.

Được biết, đây là cầu thủ mới được bổ sung ở chặng 2 và liên tục ghi điểm, giúp Thái Lan nới rộng khoảng cách và kết thúc set đấu với tỉ số 25-16. Đây cũng là tỉ số tương tự set 1, cho thấy sự chênh lệch lớn giữa hai đội.

Dù rất cố gắng trong set 3, song với lợi thế tâm lý và thể hình vượt trội, đội tuyển Thái Lan vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Thái Lan giành chiến thắng 25-21, qua đó kết thúc trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-0 đầy thuyết phục.

ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Vũ Thượng

Chiến thắng này tiếp tục khẳng định vị thế của Thái Lan là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch SEA V.League năm nay. Kết thúc chặng 1, Thái Lan đã giành chức vô địch, Việt Nam giành Á quân, Philippines hạng 3 và Indonesia xếp cuối.

Theo lịch thi đấu, vào 19 giờ hôm nay (8/8), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ ra quân gặp Philippines tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Trận đấu hứa hẹn sẽ mang đến nhiều pha bóng kịch tính và hấp dẫn.