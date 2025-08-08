ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc chặng 1 SEA V.League 2025 với ngôi vị á quân. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ có lợi thế sân nhà ở chặng 2. Đối thủ trong ngày ra quân của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam là ĐT bóng chuyền nữ Philippines. Ở chặng 1, Thanh Thúy cùng các đồng đội đã giành chiến thắng với tỉ số 3-1. Điều này đồng nghĩa với việc ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có cơ hội lớn để khởi đầu chặng 2 thuận lợi.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam xuất quân với lực lượng mạnh dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng nhiều trụ cột như Thanh Thúy, Bích Tuyền, Kiều Trinh và các vận động viên tài năng khác. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ giúp đội hình có thêm chiều sâu, và mang lại hy vọng về những thử nghiệm chiến thuật hiệu quả trong bối cảnh chúng ta có cơ hội tranh vô địch khi ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan ít động lực hơn vì họ không được tính điểm.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vs ĐT bóng chuyền nữ Philippines. Ảnh: On Sports.

Phát biểu trước truyền thông sau khi chặng 1 giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á SEA V.League 2025 tổ chức ở Thái Lan kết thúc, HLV trưởng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt đã có những chia sẻ cực kỳ tâm huyết.

Theo đó, chiến lược gia 49 tuổi khẳng định ông và các học trò sẽ thắng ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan trên sân nhà tại chặng 2 SEA V.League 2025 sẽ diễn ra ở Ninh Bình từ ngày 8-10/8 tới.

Trước đó ở cuối set 5 ở lượt trận quyết định của chặng 1 khi đang bị Đ bóng chuyện Thái Lan dẫn trước 10-14, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chỉ đạo các học trò phải nhìn nhận điểm yếu ở trận đấu này và nhất định “5 ngày nữa sẽ phục thù”. Câu nói đanh thép này của ông tạo nên “cơn sốt” trên các diễn đàn bóng chuyền trong nước.

Người hâm mộ háo hức chờ đợi vị HLV này thực hiện được điều mình nói để giúp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại Thái Lan cũng như vô địch tại SEA V.League.

Xem trực tiếp bóng chuyền nữ SEA V.League 2025: Việt Nam vs Philippines