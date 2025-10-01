Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 01/10/2025 16:36 GMT+7

Shark Bình lên tiếng về vụ dự án tiền điện tử Antex: Tôi bị nghi ngờ và mang tiếng vì là “kẻ có tóc”

Nguyễn Thịnh Thứ tư, ngày 01/10/2025 16:36 GMT+7
Sau khi bị một “cộng sự cũ” ẩn danh tố có vai trò trung tâm trong vụ “lừa đảo” tiền điện tử Antex, Shark Bình đã phản ứng rằng ông bị “phản bội”, và cũng là “nạn nhân” của sự việc.
Dự án tiền điện tử Antex (ra mắt khoảng tháng 9/2021) từng được giới thiệu là một hệ sinh thái blockchain “Make in Vietnam” với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.

Dự án thu hút sự chú ý khi có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) sáng lập trong vai trò nhà đầu tư. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, token ANTEX liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ thua lỗ nặng. Cùng lúc, dự án bất ngờ đổi tên sang Rabbit Finance, làm dấy lên tranh cãi và nghi ngờ về tính minh bạch.

Shark Bình lên tiếng về vụ dự án tiền điện tử Antex.

Gần đây, một “cộng sự cũ” ẩn danh tố Shark Bình có vai trò trung tâm trong vụ “lừa đảo” Antex / Rabbit. Cụ thể, người tố cáo nói: Shark Bình nắm “chìa khóa ví”, kiểm soát tài chính, có hành vi chỉ đạo xả token sau khi niêm yết, và dự án thực chất là “úp bô”.

Trước phản ứng dữ dội của cộng đồng, Shark Bình khẳng định bản thân cũng là nạn nhân, với tư cách nhà đầu tư và người góp vốn, chứ không trực tiếp tham gia quản trị, điều hành kỹ thuật.

Để nắm bắt rõ hơn sự việc, PV Dân Việt đã liên hệ với Shark Bình và nhận được câu trả lời:

Thưa ông, điều gì khiến ông quyết định đầu tư vào dự án Antex ngay từ đầu? Ông nhìn thấy cơ hội gì ở đó?

- Shark Bình: Ngay từ khi khởi nghiệp năm 2001, NextTech đã luôn có truyền thống tiên phong đi đầu đổi mới sáng tạo trong ứng dụng khoa học công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nên đôi khi đi sớm quá thì hay bị “sập hầm”.

Năm 2021, tôi mường tượng ra cơ hội kết nối giữa thế giới Crypto (tiền điện tử) với thế giới Fiat truyền thống, trong khi NextTech hoạt động rất mạnh ở Fiat truyền thống với các Cổng thanh toán Online và Offline. Vì vậy nên khi đội ngũ Antex do L.V.L giới thiệu đến thì tôi hứng thú đầu tư ngay.

Trong dự án này, ông tham gia với vai trò cụ thể nào – chỉ là nhà đầu tư tài chính, cố vấn chiến lược hay trực tiếp tham gia điều hành?

- Tôi tham gia dưới vai trò nhà đầu tư chiến lược & cố vấn, không tham gia điều hành & vận hành trực tiếp hàng ngày mà uỷ quyền hết cho một nhân viên cũ tên là L.V.L.

Nhiều nhà đầu tư thắc mắc: Cơ chế quản trị, phân quyền giữa các cổ đông và đội ngũ kỹ thuật ở Antex ban đầu được thiết lập ra sao?

- Tôi đại điện cho các nhà đầu tư làm việc với Ban Điều Hành (BĐH) dự án Antex hàng tháng, trong BĐH đó thì người đứng đầu tên là L.V.L được bổ nhiệm làm Giám Đốc Kỹ Thuật và nắm hết mọi vấn đề về kỹ thuật, còn dưới đó là những anh em khác trong vai trò vận hành, Marketing, bán hàng…

Khi token ANTEX rơi tự do, khiến nhiều nhà đầu tư thiệt hại nặng, cảm xúc và phản ứng đầu tiên của ông khi đó là gì?

- Khi đó tôi tin tưởng vào sự trong sáng của BĐH Antex đứng đầu là L.V.L, nên thậm chí còn đứng ra bảo vệ dự án trước những búa rìu dư luận về các sự cố của dự án. Sau này khi dự án thất bại, dựa trên nhiều nguồn tin từ các anh em tham gia vận hành dự án & các cổ đông khác, khi xâu chuỗi lại thì tập thể các nhà đầu tư cho rằng: Chính L.V.L là người nắm toàn bộ kỹ thuật của dự án đã thao túng và thực hiện các hành vi gây phương hại cho các cổ đông & nhà đầu tư rồi biến mất.

Các hành vi nêu trên bao gồm: Backdoor, Rugpull… và sau này còn đặt điều vu khống cho những người khác (bao gồm cả tôi) “chỉ đạo” cùng nhiều thông tin bịa đặt vô căn cứ ẩn danh khác. Có thể khẳng định, đây là đỉnh cao của sự vô ơn, vô đạo đức & táng tận lương tâm.

Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại cho công bằng, hầu hết các dự án ICO (chào bán tài sản số ra công chúng) đều gặp hiện tượng giá Coin bay cao xong rớt giá thảm hại với tỷ lệ trên 99% dự án thất bại rồi biến mất. Đó là lý do chính tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm và trải nghiệm của mình để cảnh tỉnh toàn xã hội.

Việc đổi tên từ Antex sang Rabbit từng gây tranh cãi, xin hỏi quyết định này có sự đồng thuận và giám sát từ phía ông hay không?

- Sau khi L.V.L biến mất để lại một dự án bị “rút ruột”, kết hợp với kinh nghiệm từ các thất bại trước đó, tôi đã nhận ra những nhược điểm của lĩnh vực này & rút khỏi dự án cũng như ngành Crypto theo đề nghị của nhóm cổ đông còn lại để họ tiếp tục tự phát triển. Vậy nên tôi không biết về giai đoạn dự án Antex chuyển đổi thành Rabbit.

Shark Bình rằng ông bị “phản bội”, và cũng là “nạn nhân” của sự việc.

Có ý kiến cho rằng dự án có dấu hiệu “úp bô”, ông phản hồi thế nào trước những cáo buộc này?

- Như đã chia sẻ, tập thể các cổ đông đầu tư vào dự án cho rằng người đứng sau trực tiếp và duy nhất những dấu hiệu tiêu cực khả nghi nói trên là L.V.L - người cầm hết các yếu tố kỹ thuật (Code, Server, ví Blockchain…) sau đó biến mất.

Khi đó chúng tôi đã thu thập bằng chứng và làm việc với một số cơ quan công an (không tiện nêu tên) nhưng đều không xử lý được vì: 1.Crypto tài sản số khi đó chưa được pháp luật công nhận nên không có chế tài xử lý trước pháp luật, 2.Dấu vết điện tử bị xoá hoặc không rõ ràng, 3.Tính ẩn danh hoàn toàn của các địa chỉ ví Crypto.

320.000 tỷ USD thanh toán xuyên biên giới đang dịch chuyển, Việt Nam có nắm bắt kịp?

Cá nhân ông và quỹ Next100 đã chịu những thiệt hại cụ thể ra sao từ sự cố này?

- Ngoài những thiệt hại tài chính không đo đếm được do đặc thù của Blockchain là ẩn danh, khó thể truy vết & không thể hạch toán như thế giới tài chính truyền thống, thì thiệt hại lớn nhất của chúng tôi là thương hiệu: bị nghi ngờ & mang tiếng vì là “kẻ có tóc”.

Khi tôi yêu cầu đối chất người đăng ẩn danh công khai qua một phiên livestream thì họ không dám xuất hiện.

Nhìn lại toàn bộ vụ việc, bài học lớn nhất mà ông rút ra cho bản thân cũng như cho các startup blockchain/crypto ở Việt Nam là gì?

- Người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, cần hết sức thận trọng khi tham gia đầu tư vào lĩnh vực tiền mã hóa và tài sản số. Đây là thị trường thiếu minh bạch, dễ bị thao túng, thường xuyên diễn ra các “mùa xén lông cừu” khi cá voi đẩy giá lên rồi đánh tụt xuống để trục lợi từ nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Vì vậy, cần sớm có hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch, có cơ chế KYC và truy vết đến tận người chịu trách nhiệm cuối cùng. Nếu trong tài sản truyền thống vẫn còn giấy tờ pháp lý bảo vệ chủ sở hữu, thì với tài sản số, khi mất sẽ khó có cơ hội lấy lại.

Nguy cơ lớn nữa là sự phụ thuộc vào đội ngũ kỹ thuật: Chỉ một cá nhân thiếu đạo đức hoặc sự cố hack, thậm chí “tự hack”, cũng có thể khiến toàn bộ dự án sụp đổ, nhà đầu tư gánh chịu hậu quả. Đây là rủi ro hiện hữu, đã từng xảy ra ở nhiều vụ việc trên thế giới.

