Thị trường tài sản số hôm nay 30/9: Lộ diện công ty tài sản mã hóa vốn 10.000 tỷ đồng tại Việt Nam, cổ đông là ai?

Lộ diện công ty tài sản mã hóa vốn 10.000 tỷ đồng tại Việt Nam, cổ đông là ai?

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đến tháng 6/2025, Công ty cổ phần Kinh doanh Tiền mã hóa và Tài sản mã hóa Vimexchange (Vimexchange) đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên đáp ứng điều kiện vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng.

Người đại diện pháp luật của Vimexchange là bà Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1970), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.



Nhiều "ông lớn" gia nhập thị trường tài sản mã hoá. Ảnh Coingape.

Cơ cấu cổ đông của Vimexchange gồm 8 tổ chức. Trong đó, CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex là cổ đông lớn nhất, góp 5.000 tỷ đồng (50% vốn).

CTCP Dược phẩm Vimedimex 2 góp 1.500 tỷ đồng (15%); CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải góp 1.000 tỷ đồng (10%); CTCP Đầu tư và Phát triển Hòa Bình góp 1.000 tỷ đồng (10%); CTCP Biển Tiên Sa góp 600 tỷ đồng (6%); CTCP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam góp 500 tỷ đồng (5%). Ngoài ra còn có CTCP Chứng khoán Hòa Bình góp 200 tỷ đồng (2%) và CTCP Quản lý Quỹ Quốc tế góp 200 tỷ đồng (2%).

Theo đăng ký, ngành nghề chính của Vimexchange là hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, trong đó có tư vấn đầu tư; đồng thời kinh doanh bất động sản và môi giới bất động sản.

Theo Nghị quyết 05, Việt Nam sẽ thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm, bao gồm chào bán, phát hành, giao dịch và cung cấp dịch vụ. Doanh nghiệp muốn vận hành sàn phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, với ít nhất 65% cổ phần do tổ chức nắm giữ, trong đó 35% vốn thuộc về ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp công nghệ.

Binance kiến nghị Bộ Tài chính xem xét miễn thuế thu nhập cho nhà tạo lập thị trường tài sản số

Binance – sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới, vừa kiến nghị Bộ Tài chính xem xét miễn thuế thu nhập cá nhân cho nhóm nhà tạo lập thị trường (market maker) nhằm ổn định thanh khoản, song các chuyên gia cho rằng biện pháp này chỉ nên áp dụng ngắn hạn.

Trong công văn góp ý sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, Binance đề xuất thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số nên được tính như chuyển nhượng vốn: Thuế suất 20% trên lợi nhuận ròng (giá bán trừ giá mua và chi phí), hoặc 0,1% trên giá trị giao dịch nếu không xác định được lợi nhuận. Theo Binance, cách tiếp cận này công bằng hơn so với đánh thuế trực tiếp trên tổng giá bán.

Thí điểm thị trường tài sản mã hóa: Không phải "sân chơi" cho người mới

Sàn lưu ý việc đánh thuế trên tổng giá trị giao dịch, dù ở mức thấp, vẫn khiến nhà đầu tư chịu nghĩa vụ thuế ngay cả khi lỗ, đặc biệt bất lợi cho nhóm giao dịch tần suất cao với biên lợi nhuận nhỏ. Điều này có thể làm giảm mạnh động lực giao dịch, kéo theo suy giảm thanh khoản.

Binance cảnh báo, nếu các nhà tạo lập thị trường rút lui, thị trường tài sản số sẽ mất ổn định, số người tham gia giảm, từ đó ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách. Thực tế, những hệ quả tương tự đã được ghi nhận ở các quốc gia áp dụng thuế giao dịch cao.

Thị trường tài sản số hôm nay 30/9: Tăng trở lại

Cập nhật tại thời điểm 7h, ngày 30/9 (giờ Việt Nam), theo Coindesk, sau vài ngày ảm đạm, thị trường crypto đã tươi sáng trở lại. Bitcoin bật lên mức 114.451 USD, tăng 1,87% trong 24 giờ qua, kéo vốn hoá thị trường lên 2.280 tỷ USD.

Ethereum tăng 2,17%, giá 4.220 USD. Trong khi XRP (0,85%), Binance Coin (3,89%), Solana (2,04%), TRON (0,49%) cũng đều có mức tăng khác nhau.

Rõ ràng tháng 9 lâu nay vẫn là thời điểm Bitcoin và tiền điện tử sụt giảm. Dữ liệu của CoinGlass cho thấy, trung bình tháng 9 năm nay thị trường tiền điện tử đã chịu mức lỗ 6%. Tuy nhiên việc tăng giá trở lại cho thấy triển vọng có thể không tệ như vẻ ngoài.

Trong khi đó, nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của Jerome Powell sắp kết thúc, và việc lựa chọn người kế nhiệm ông có thể định hình lại thị trường tài chính. Đối với Bitcoin và ngành công nghiệp tiền điện tử nói chung, quyết định này có thể là chất xúc tác mạnh mẽ cho chu kỳ tiếp theo.