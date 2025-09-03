Chủ đề nóng

Kinh tế
Thứ tư, ngày 03/09/2025 17:30 GMT+7

SHB hòa nhịp cùng Tổ quốc: Quốc ca vang vọng kỷ niệm 80 năm độc lập

Thứ tư, ngày 03/09/2025 17:30 GMT+7
Vào đúng 14h ngày 2/9 – thời khắc lịch sử Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 80 năm trước, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã tổ chức hoạt động đặc biệt, lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên SHB trên khắp mọi miền đã đồng loạt cất vang Quốc ca như lời khẳng định tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào được góp sức vào dòng chảy lịch sử và tương lai của dân tộc Việt Nam.

“Hát Quốc ca không chỉ là nghi thức, mà là một khoảnh khắc thiêng liêng để mỗi chúng ta nhắc nhớ về nguồn cội, về những giá trị làm nên bản sắc dân tộc Việt Nam. Với SHB, đây còn là lời cam kết về tinh thần đoàn kết, kỷ luật và khát vọng cống hiến cho đất nước bằng năng lực và trái tim của mỗi người SHB”, đại diện Ngân hàng chia sẻ.

Toàn thể cán bộ nhân viên SHB tại Hội sở chính cùng hòa nhịp đập với Tổ quốc.

Hình ảnh các lãnh đạo và nhân viên SHB đồng lòng cất cao tiếng hát “Tiến quân ca” trong màu cờ đỏ sao vàng rực rỡ không chỉ khơi dậy cảm xúc mãnh liệt, mà còn nhấn mạnh giá trị văn hóa doanh nghiệp gắn bó chặt chẽ với tinh thần dân tộc. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào – từ trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch trong và ngoài nước – tất cả đều chung một nhịp đập con tim, hòa cùng giai điệu thiêng liêng của Tổ quốc.

“Khi tiếng nhạc Quốc ca vang lên, tôi cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết niềm tự hào mình là người Việt Nam, và hơn thế nữa là một phần của SHB – một ngân hàng hạnh phúc luôn đặt chữ Tâm lên hàng đầu”, chị Minh Trang - một nhân viên SHB xúc động nói.

Sau khi đoạn clip hát Quốc ca của cán bộ nhân viên SHB được chia sẻ trên mạng xã hội, hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ và cảm xúc tích cực đã nhanh chóng lan tỏa. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước tinh thần gắn kết của SHB và khẳng định đây là “một khoảnh khắc thiêng liêng”, “một món quà ý nghĩa đúng dịp Quốc khánh”, hay đơn giản là “tự hào khi thấy hình ảnh đẹp của doanh nghiệp Việt như thế này”.

Các đơn vị kinh doanh của SHB khắp mọi miền Tổ quốc đồng loạt tham gia sự kiện giàu ý nghĩa.

Đây không chỉ là một hoạt động nội bộ của Ngân hàng – mà còn là lời tri ân trang trọng gửi tới lịch sử dân tộc, là thông điệp lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong thời đại mới, và là một minh chứng sống động cho một SHB luôn “Vững vàng – Đoàn kết – Tiên phong” trong hành trình đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Trước đó, vào tháng 3/2025, Ngày hội Văn hóa SHB – T&T đã ghi dấu ấn đặc biệt khi thu hút hơn 15.000 người tham gia, chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam là sự kiện có số lượng cán bộ, nhân viên, đơn vị tham gia nghi thức chào cờ và hát Quốc ca đông nhất từ trước tới nay. Kỷ lục này không chỉ thể hiện quy mô và sức mạnh đoàn kết của SHB mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên và cam kết đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Là một doanh nghiệp mang trong mình tinh thần dân tộc, thời gian qua SHB đã triển khai hàng loạt chương trình cả nội bộ và bên ngoài để lan tỏa niềm tự hào và tinh thần yêu nước. Từ những minigame tìm hiểu về lịch sử trong nội bộ Ngân hàng đến chiến dịch truyền thông “Hạnh phúc là người Việt Nam” thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Chiến dịch nhân văn này đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Điểm nhấn đặc biệt của chiến dịch là 40.000 phần quà tặng mang đậm bản sắc văn hóa Việt do Tò He thiết kế, sản xuất. Đây không chỉ là những món quà mang giá trị vật chất, mà còn là thông điệp truyền cảm hứng yêu nước, kết nối giữa truyền thống và hiện đại, lan tỏa niềm hạnh phúc khi được là một phần của dân tộc anh hùng.

Bên cạnh đó, SHB cũng triển khai nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn, cả trực tiếp lẫn trực tuyến như: thiết kế mẫu áo tự hào, nhìn lại những địa danh lịch sử qua các bức ảnh xưa - nay, lắng nghe những câu chuyện tự hào dân tộc qua chuỗi series video “Ký ức” của các chứng nhân lịch sử, và đồng hành cùng các “Trạm khách A80”... Những hoạt động này nhanh chóng thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, tạo nên một làn sóng lan tỏa tự hào dân tộc từ không gian số đến đời thực. Qua đó, SHB hòa chung nhịp đập sôi nổi và khí thế của hàng triệu người dân cả nước trong ngày Quốc khánh.

“Trong suốt hành trình phát triển, SHB luôn xác định văn hóa doanh nghiệp là nền tảng, trong đó tinh thần dân tộc là yếu tố cốt lõi. Chúng tôi tự hào khi mỗi hoạt động của mình đều góp phần lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng và xã hội”, đại diện SHB nhấn mạnh.

