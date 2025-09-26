Chủ đề nóng

Siêu đô thị TP HCM - bài 3: Bứt phá với "tam giác bản sắc" hiếm có

Cao Nguyễn Đông Anh Thứ sáu, ngày 26/09/2025 06:00 GMT+7
Du lịch TP HCM sau sáp nhập đang đứng trước xu thế phát triển một “tam giác bản sắc” hiếm có: Trung tâm TP HCM đại diện cho sự sống động và sáng tạo đô thị; khu vực Bình Dương mang tiềm năng công nghiệp, làng nghề, MICE; còn Bà Rịa - Vũng Tàu đóng vai trò không gian nghỉ dưỡng, tái tạo và dưỡng lành.
Du lịch TP HCM "tam giác bản sắc", cơ hội bứt phá mới

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, thành phố mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất TP HCM (cũ), tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với diện tích 6.772,59 km² và dân số hơn 14 triệu người.

Trung tâm TP HCM với nhiều điểm du lịch mang tính đô thị. Ảnh: S.D.L

“Thành phố hiện có khoảng 681 tài nguyên có khả năng phát triển thành điểm đến du lịch (trung tâm TP HCM 366, Bà Rịa - Vũng Tàu 230, Bình Dương 85). Các yếu tố này khiến TP HCM trở thành một ‘tam giác bản sắc’ hiếm có tại Đông Nam Bộ”, bà Hoa cho biết.

Bà phân tích: Trung tâm TP HCM đại diện cho sự sống động, sáng tạo đô thị; Bình Dương nổi bật với công nghiệp, làng nghề, MICE; còn Bà Rịa - Vũng Tàu là không gian nghỉ dưỡng, tái tạo. Sự bổ trợ này giúp TP HCM có điều kiện để trở thành điểm đến toàn diện, phục vụ nhiều loại hình du lịch từ nghỉ dưỡng, khám phá, công vụ đến văn hóa, ẩm thực, mua sắm.

Theo các chuyên gia, chính sự kết hợp hài hòa này sẽ giúp TP.HCM hình thành một bản đồ du lịch độc đáo: từ đô thị sôi động đến biển xanh, từ công nghiệp hiện đại đến làng quê trù phú. Du khách trong nước lẫn quốc tế sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong cùng một chuyến đi, thay vì phải di chuyển sang các vùng xa.

Du khách tham quan địa đạo Củ Chi. Ảnh: H.H

Ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC) nhận định: Sau sáp nhập, thành phố có cơ hội mở rộng không gian phát triển, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường liên kết vùng. Đây còn là thời điểm để tái tổ chức hệ sinh thái du lịch theo hướng hiện đại, bền vững.

Nhiều tuyến, điểm du lịch liên kết 3 khu vực đã có thể triển khai ngay: từ trung tâm TP HCM đến Hồ Tràm, Long Hải, Bình Châu, Côn Đảo; tour ngắn ngày đến làng nghề, vườn trái cây, sinh thái ven sông Bình Dương; hay du lịch MICE kết hợp nghỉ dưỡng biển, sinh thái.

TP HCM sau khi sáp nhập, không gian du lịch thêm phong phú với du lịch làng nghề ở khu vực Bình Dương. Ảnh: Đ.A

Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp du lịch lữ hành đã bắt đầu lên kế hoạch xây dựng sản phẩm mới, như tour kết hợp tham quan TP HCM - Bình Dương - Vũng Tàu, hay tour cuối tuần trải nghiệm văn hóa làng nghề - biển... Những ý tưởng này nếu được triển khai đồng bộ sẽ tạo cú hích lớn cho ngành du lịch thành phố.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành đoàn TP HCM cho rằng: Siêu đô thị mới có đủ thế ‘tựa núi, giữ rừng, bám sông, hướng biển’. Đây là lợi thế độc đáo để phát triển du lịch toàn diện.

Lợi thế thị trường và nhân lực

TP HCM mới có thị trường nội địa hơn 14 triệu dân - nguồn khách lớn cho du lịch cuối tuần, ngắn ngày. Thành phố cũng có lực lượng lao động trực tiếp khoảng 160.000 người và gần 60 cơ sở đào tạo du lịch (chiếm gần 50% cả nước), tạo nguồn nhân lực dồi dào.

Ông Đỗ Ngọc Huy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM đề xuất quy hoạch “làng trong phố, phố trong làng” để phát triển du lịch cộng đồng, nông thôn mới, làng nghề.

Nhiều chuyên gia cũng nhấn mạnh, với nguồn nhân lực trẻ, năng động, TP.HCM có thể đẩy mạnh đào tạo song song giữa lý thuyết và thực hành, gắn với thực tiễn địa phương. Đây sẽ là chìa khóa để nâng chất lượng dịch vụ, tăng trải nghiệm cho du khách.

TP HCM sau sáp nhập, khu vực Vũng Tàu tăng cường du lịch hướng biển. Ảnh: T.L


Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, các dự án giao thông trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP HCM- Thủ Dầu Một - Chơn Thành, cùng sân bay Long Thành sẽ tạo mạng lưới kết nối đồng bộ, mở ra không gian du lịch rộng lớn.

Tuy vậy, bà thừa nhận thành phố còn thiếu dự án du lịch cao cấp, quy mô lớn, đẳng cấp quốc tế để hút khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày. TP HCM đang kêu gọi đầu tư khu đô thị du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp, kết hợp vui chơi giải trí tổng hợp (golf, casino…) với vốn từ 20.000 tỷ đồng; cùng các dự án liên hợp thể thao, công viên văn hóa, công viên chuyên đề vốn từ 15.000 tỷ đồng trở lên.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các điểm đến trong khu vực, việc hình thành các dự án tầm cỡ quốc tế không chỉ giúp TP HCM giữ chân du khách mà còn nâng tầm vị thế thành phố trên bản đồ du lịch toàn cầu. Đây cũng sẽ là động lực lan tỏa đến các ngành dịch vụ khác, tạo hiệu ứng cộng hưởng cho toàn bộ nền kinh tế.

Với lợi thế “tam giác bản sắc” hiếm có, siêu đô thị TP HCM đang đứng trước cơ hội vàng để bứt phá.

