Với không gian phát triển mở rộng cùng quy mô dân số và diện tích vượt trội sau khi sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM đang định hình vị thế của một “siêu đô thị” mới, đa trung tâm, hiện đại và giàu sức cạnh tranh trong khu vực.

Bài 1: Siêu đô thị TP HCM đa trung tâm, động lực tăng trưởng mới

Tại hội thảo “Tầm nhìn quy hoạch và các động lực phát triển kinh tế của TP HCM mới” do Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM (HIDS) và Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) tổ chức mới đây, GS.TS Sử Đình Thành, Giám đốc UEH nhấn mạnh: “Sáp nhập địa giới hành chính 3 địa phương: TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở ra một cơ hội lịch sử để kiến tạo một TP HCM mới".

Theo ông Thành, Thành phố hôm nay đã có diện mạo hoàn toàn mới, với không gian và địa giới rộng mở để phát triển. Từ đó, mở ra viễn cảnh mô hình phát triển, tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận động lực tăng trưởng khác biệt.

GS.TS Sử Đình Thành. Ảnh: T.L



"Tôi tin rằng, TP HCM mới được kỳ vọng trở thành một "siêu đô thị" đa trung tâm, một cực tăng trưởng vượt trội, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học và công nghệ, logistics thông minh hàng đầu khu vực Đông Nam Á, trong một tương lai không xa", GS.TS Sử Đình Thành nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, TS. Lê Quốc Hùng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia cho rằng, để đưa TP HCM trở thành siêu đô thị hàng đầu châu Á – Thái Bình Dương, cần giải pháp cụ thể, nhất là tháo gỡ rào cản về thể chế, đất đai và vốn cho kinh tế tư nhân. Đây là điều kiện tiên quyết để khơi thông nguồn lực phát triển.

TP HCM sau sáp nhập mở ra không gian phát triển cho một "siêu đô thị". Ảnh: H.H

Không phải ngẫu nhiên, nhiều nhà nghiên cứu đã gợi ý chính quyền TP HCM khẩn trương hình thành ngay 5 khu vực để phát triển TP HCM trong giai đoạn mới: Khu vực sản xuất công nghiệp (tại các phường, xã thuộc tỉnh Bình Dương trước đây); Khu vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao (Tăng Nhơn Phú, Đông Hòa, Bình Dương, Nhà Bè); Khu vực trung tâm tài chính - công nghệ (Sài Gòn và Thủ Thiêm); Khu vực công nghiệp chuyên sâu, hàng hải và logistics (Phú Mỹ, Tân Phước, Long Sơn) và Khu vực không gian biển và sinh thái hải đảo (Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Phước Hải, Hồ Tràm, Cần Giờ, Côn Đảo).

Tăng cường kết nối vùng lên một tầm cao mới

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, khi góp ý cho Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030, nhận định: “Một cục diện phát triển mới sẽ hình thành theo ba cực: Bình Dương (cũ) là công nghiệp - sản xuất; Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) là cảng biển - du lịch; TP.HCM hiện hữu là tài chính - công nghệ - giáo dục - đổi mới sáng tạo”.

KTS Ngô Viết Nam Sơn góp ý cho Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP HCM, nhiệm kỳ 2026-2030. Ảnh: S.G.T

Theo ông, đây là mô hình “tam giác động lực” có thể phát triển hài hòa nếu quy hoạch và phân vai đúng. TP HCM cần giữ vai trò “đầu tàu” kinh tế, nhất là trong hạ tầng giao thông, đô thị thông minh và logistics kết nối vùng.

Thực tế, việc hợp nhất 3 địa phương đã mở ra cơ hội kết nối vùng tuyệt vời cho TP HCM. Chưa bao giờ hệ thống giao thông liên vùng lại phong phú như hiện nay, với cao tốc, vành đai, đường sắt đô thị, đường thủy nội địa… tạo mạng lưới liên hoàn, không còn rào cản hành chính, gắn kết từ đô thị lõi đến trung tâm sản xuất, logistics, cảng biển và sân bay quốc tế.

Khu vực Bình Dương với thế mạnh sản xuất công nghiệp. Ảnh: Hoàng Hưng

Khu vực Vũng Tàu với thể mạnh nổi bật kinh tế biển và du lịch. Ảnh: B.R.V.T

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các dự án giao thông TP HCM cho biết: Năm 2026, TP.HCM sẽ mở rộng Quốc lộ 13 lên 10 làn xe, đồng thời đưa toàn tuyến Vành đai 3 vào khai thác. Vành đai 4 dài hơn 207 km qua TP HCM, Đồng Nai, Tây Ninh sẽ khởi công năm 2026 và hoàn thành 2028. Đây sẽ là hành lang giao thông mới, giảm ùn tắc và tăng tốc độ kết nối vùng.

Ông Lương Minh Phúc (bìa phải) - Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các dự án giao thông TP HCM giới thiệu với Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường về dự án đường Vành đai 3. Ảnh: H.H

Cùng với đó, nhiều dự án trọng điểm khác như mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, xây mới cao tốc TP HCM - Chơn Thành, TP.HCM - Mộc Bài… cũng sẽ giúp thành phố kết nối hiệu quả hơn. “Giai đoạn 2026–2030 sẽ là bước đột phá về hạ tầng giao thông, tạo động lực và tiền đề phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM. Chúng ta sẽ khởi công cầu Cần Giờ, tuyến đường trên cao kết nối khu Nam TP với sân bay Long Thành, và cầu Cát Lái nối Nhơn Trạch (Đồng Nai) với Nhà Bè”, ông Phúc nhấn mạnh.

Phát triển mạnh và bền vững



Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I (2025-2030) đặt mục tiêu:

-Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10%/năm.

-Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 14.000-15.000 USD.

-Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm đạt 35-40% GRDP.

-Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP đạt 55-60%.

-Kinh tế số chiếm trên 30% GRDP.

-Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 7,5%/năm.