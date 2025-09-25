Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Chuyển động Sài Gòn
Thứ năm, ngày 25/09/2025 15:55 GMT+7

Siêu đô thị TP HCM: Mở rộng không gian phát triển, đột phá kết nối vùng, tăng sức cạnh tranh

+ aA -
Cao Nguyễn Đông Anh Thứ năm, ngày 25/09/2025 15:55 GMT+7
TP HCM mới sau sáp nhập không chỉ mở rộng địa giới, mà còn mở ra cơ hội định hình mô hình “siêu đô thị” đa trung tâm, giữ vai trò hạt nhân kinh tế của cả nước và vươn tầm khu vực Đông Nam Á.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Với không gian phát triển mở rộng cùng quy mô dân số và diện tích vượt trội sau khi sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM đang định hình vị thế của một “siêu đô thị” mới, đa trung tâm, hiện đại và giàu sức cạnh tranh trong khu vực.

Bài 1: Siêu đô thị TP HCM đa trung tâm, động lực tăng trưởng mới

Tại hội thảo “Tầm nhìn quy hoạch và các động lực phát triển kinh tế của TP HCM mới” do Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM (HIDS) và Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) tổ chức mới đây, GS.TS Sử Đình Thành, Giám đốc UEH nhấn mạnh: “Sáp nhập địa giới hành chính 3 địa phương: TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở ra một cơ hội lịch sử để kiến tạo một TP HCM mới".

Theo ông Thành, Thành phố hôm nay đã có diện mạo hoàn toàn mới, với không gian và địa giới rộng mở để phát triển. Từ đó, mở ra viễn cảnh mô hình phát triển, tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận động lực tăng trưởng khác biệt.

GS.TS Sử Đình Thành. Ảnh: T.L


"Tôi tin rằng, TP HCM mới được kỳ vọng trở thành một "siêu đô thị" đa trung tâm, một cực tăng trưởng vượt trội, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học và công nghệ, logistics thông minh hàng đầu khu vực Đông Nam Á, trong một tương lai không xa", GS.TS Sử Đình Thành nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, TS. Lê Quốc Hùng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia cho rằng, để đưa TP HCM trở thành siêu đô thị hàng đầu châu Á – Thái Bình Dương, cần giải pháp cụ thể, nhất là tháo gỡ rào cản về thể chế, đất đai và vốn cho kinh tế tư nhân. Đây là điều kiện tiên quyết để khơi thông nguồn lực phát triển.

TP HCM sau sáp nhập mở ra không gian phát triển cho một "siêu đô thị". Ảnh: H.H

Không phải ngẫu nhiên, nhiều nhà nghiên cứu đã gợi ý chính quyền TP HCM khẩn trương hình thành ngay 5 khu vực để phát triển TP HCM trong giai đoạn mới: Khu vực sản xuất công nghiệp (tại các phường, xã thuộc tỉnh Bình Dương trước đây); Khu vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao (Tăng Nhơn Phú, Đông Hòa, Bình Dương, Nhà Bè); Khu vực trung tâm tài chính - công nghệ (Sài Gòn và Thủ Thiêm); Khu vực công nghiệp chuyên sâu, hàng hải và logistics (Phú Mỹ, Tân Phước, Long Sơn) và Khu vực không gian biển và sinh thái hải đảo (Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Phước Hải, Hồ Tràm, Cần Giờ, Côn Đảo).

Tăng cường kết nối vùng lên một tầm cao mới

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, khi góp ý cho Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030, nhận định: “Một cục diện phát triển mới sẽ hình thành theo ba cực: Bình Dương (cũ) là công nghiệp - sản xuất; Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) là cảng biển - du lịch; TP.HCM hiện hữu là tài chính - công nghệ - giáo dục - đổi mới sáng tạo”.

KTS Ngô Viết Nam Sơn góp ý cho Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP HCM, nhiệm kỳ 2026-2030. Ảnh: S.G.T

Theo ông, đây là mô hình “tam giác động lực” có thể phát triển hài hòa nếu quy hoạch và phân vai đúng. TP HCM cần giữ vai trò “đầu tàu” kinh tế, nhất là trong hạ tầng giao thông, đô thị thông minh và logistics kết nối vùng.

Thực tế, việc hợp nhất 3 địa phương đã mở ra cơ hội kết nối vùng tuyệt vời cho TP HCM. Chưa bao giờ hệ thống giao thông liên vùng lại phong phú như hiện nay, với cao tốc, vành đai, đường sắt đô thị, đường thủy nội địa… tạo mạng lưới liên hoàn, không còn rào cản hành chính, gắn kết từ đô thị lõi đến trung tâm sản xuất, logistics, cảng biển và sân bay quốc tế.

Khu vực Bình Dương với thế mạnh sản xuất công nghiệp. Ảnh: Hoàng Hưng
Khu vực Vũng Tàu với thể mạnh nổi bật kinh tế biển và du lịch. Ảnh: B.R.V.T

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các dự án giao thông TP HCM cho biết: Năm 2026, TP.HCM sẽ mở rộng Quốc lộ 13 lên 10 làn xe, đồng thời đưa toàn tuyến Vành đai 3 vào khai thác. Vành đai 4 dài hơn 207 km qua TP HCM, Đồng Nai, Tây Ninh sẽ khởi công năm 2026 và hoàn thành 2028. Đây sẽ là hành lang giao thông mới, giảm ùn tắc và tăng tốc độ kết nối vùng.

Ông Lương Minh Phúc (bìa phải) - Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các dự án giao thông TP HCM giới thiệu với Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường về dự án đường Vành đai 3. Ảnh: H.H

Cùng với đó, nhiều dự án trọng điểm khác như mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, xây mới cao tốc TP HCM - Chơn Thành, TP.HCM - Mộc Bài… cũng sẽ giúp thành phố kết nối hiệu quả hơn. “Giai đoạn 2026–2030 sẽ là bước đột phá về hạ tầng giao thông, tạo động lực và tiền đề phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM. Chúng ta sẽ khởi công cầu Cần Giờ, tuyến đường trên cao kết nối khu Nam TP với sân bay Long Thành, và cầu Cát Lái nối Nhơn Trạch (Đồng Nai) với Nhà Bè”, ông Phúc nhấn mạnh.

Phát triển mạnh và bền vững

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I (2025-2030) đặt mục tiêu:
-Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10%/năm.
-Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 14.000-15.000 USD.
-Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm đạt 35-40% GRDP.
-Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP đạt 55-60%.
-Kinh tế số chiếm trên 30% GRDP.
-Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 7,5%/năm.

Tham khảo thêm

'Siêu đô thị' TP.HCM sẽ tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng cho cả nước

"Siêu đô thị" TP.HCM sẽ tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng cho cả nước

Hình ảnh mới của vùng kinh tế “siêu đô thị đa trung tâm” TP.HCM sau hợp nhất Bình Dương - Bà Rịa - Vũng Tàu

Hình ảnh mới của vùng kinh tế “siêu đô thị đa trung tâm” TP.HCM sau hợp nhất Bình Dương - Bà Rịa - Vũng Tàu

Phát triển Bình Dương trong siêu đô thị TP.HCM mới: Cơ hội vàng từ quá trình tích lũy lâu dài

Phát triển Bình Dương trong siêu đô thị TP.HCM mới: Cơ hội vàng từ quá trình tích lũy lâu dài

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Cháy lớn tại bãi giữ xe, nhiều tiếng nổ lớn rung chuyển khu dân cư, chiếc xe du lịch 45 chỗ cháy rụi

Lửa bùng lên tại một bãi giữ xe nằm trên đường Nguyễn Thị Nhuần, khu phố 9, phường An Phú Đông, TP.HCM ngày 27/9, nhiều tiếng nổ lớn rung chuyển khu dân cư, chiếc xe du lịch 45 chỗ cháy rụi khiến người dân khu vực hoảng loạn.

Nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, nhiều cư dân chung cư ở TP.HCM nhập viện

Chuyển động Sài Gòn
Nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, nhiều cư dân chung cư ở TP.HCM nhập viện

Nghi vỡ hụi 200 tỷ đồng tại TP.HCM, hàng trăm người lo mất trắng

Chuyển động Sài Gòn
Nghi vỡ hụi 200 tỷ đồng tại TP.HCM, hàng trăm người lo mất trắng

Coca-Cola Việt Nam hết hạn thuê đất ở TP.HCM, chuyển nhà máy về tỉnh Tây Ninh

Chuyển động Sài Gòn
Coca-Cola Việt Nam hết hạn thuê đất ở TP.HCM, chuyển nhà máy về tỉnh Tây Ninh

Vụ nghi vỡ hụi hơn 200 tỷ đồng: Gần 50 người trình báo công an, tổng số tiền ban đầu hơn 75 tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn
Vụ nghi vỡ hụi hơn 200 tỷ đồng: Gần 50 người trình báo công an, tổng số tiền ban đầu hơn 75 tỷ đồng

Đọc thêm

Xem phim, tôi là đàn ông mà thấy đồng cảm quá, vì nó giống hệt 1 tình huống vừa xảy ra trong gia đình tôi
Gia đình

Xem phim, tôi là đàn ông mà thấy đồng cảm quá, vì nó giống hệt 1 tình huống vừa xảy ra trong gia đình tôi

Gia đình

Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được hóa ra con mình hoàn toàn đồng cảm với bố mẹ.

3 vị hoàng đế có võ công cao cường, xé xác cả hổ báo, nhưng kết thục bi thảm, gồm những ai?
Đông Tây - Kim Cổ

3 vị hoàng đế có võ công cao cường, xé xác cả hổ báo, nhưng kết thục bi thảm, gồm những ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong bức màn lịch sử rộng lớn mênh mông 5000 năm của Trung Hoa, vô số ngôi sao đã được tỏa sáng, nhiều loại Đế Vương cũng đã xuất hiện. Có những vị quân vương yêu thích nghệ thuật, có vị quân vương rèn luyện sức mạnh, cũng có nhiều có sở thích đa dạng. Dưới đây là 3 vị hoàng đế có võ công cao cường trong lịch sử Trung Quốc.

Hậu Triệu Hoàng Đế Thạch Hổ: Vì sao bị gọi là “bạo chúa” Trung Hoa
Đông Tây - Kim Cổ

Hậu Triệu Hoàng Đế Thạch Hổ: Vì sao bị gọi là “bạo chúa” Trung Hoa

Đông Tây - Kim Cổ

Thạch Hổ sẵn sàng giết vợ để thỏa mãn thú tính, rồi đến anh em cũng sẵn sàng chém giết không ghê tay. Thạch Hổ bị đời sau gọi là “bạo chúa” Trung Hoa.

HLV Phan Như Thuật nói gì khi SLNA thua ngược CLB Công an TP.HCM ngay trên sân Vinh?
Thể thao

HLV Phan Như Thuật nói gì khi SLNA thua ngược CLB Công an TP.HCM ngay trên sân Vinh?

Thể thao

Lý giải nguyên nhân SLNA thua ngược CLB Công an TP.HCM dù đã dẫn trước 2 bàn, HLV Phan Như Thuật cho biết: “Sau khi có 2 bàn thắng, chúng tôi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Khi có bàn thắng rồi thì hệ thống phòng ngự của chúng tôi bộc lộ yếu điểm và một vài sai lầm dẫn tới bàn thua”.

Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam lập 'hattrick Huy chương vàng' tại Hội thao chào mừng Đại hội MTTQ
Ảnh

Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam lập "hattrick Huy chương vàng" tại Hội thao chào mừng Đại hội MTTQ

Ảnh

Lễ bế mạc Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I đã diễn ra tại Trung tâm Thể thao Ba Đình (Hà Nội), đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam giành 3 HCV, 2 HCB.

Ai sinh vào 3 tháng Âm lịch này, kiên cường, cứng cỏi, không khuất phục khó khăn, hậu vận vinh hoa rực rỡ
Gia đình

Ai sinh vào 3 tháng Âm lịch này, kiên cường, cứng cỏi, không khuất phục khó khăn, hậu vận vinh hoa rực rỡ

Gia đình

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này thường vững vàng trong những thời khắc khó khăn. Đó là lý do giúp họ thành công trong sự nghiệp.

Bão số 10 cận kề, Quân khu 5 cùng chính quyền Đà Nẵng cùng dân phòng, chống
Nhà nông

Bão số 10 cận kề, Quân khu 5 cùng chính quyền Đà Nẵng cùng dân phòng, chống

Nhà nông

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống tại các điểm xung yếu ở Đà Nẵng, huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ sát dân chằng chống nhà cửa, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Mở mặt trận mới - chuyên gia báo động một quốc gia khác đang bị đẩy vào chiến tranh với Nga
Thế giới

Mở mặt trận mới - chuyên gia báo động một quốc gia khác đang bị đẩy vào chiến tranh với Nga

Thế giới

Phương Tây đang đẩy Ba Lan vào một cuộc xung đột với Nga dù điều này hoàn toàn không có lợi ích cho Ba Lan - tờ Steigan của Na Uy đưa tin.

Đà Nẵng: Công an phát hiện, đưa nữ sinh thoát khỏi kịch bản “bắt cóc online” tại nhà nghỉ
Pháp luật

Đà Nẵng: Công an phát hiện, đưa nữ sinh thoát khỏi kịch bản “bắt cóc online” tại nhà nghỉ

Pháp luật

Công an phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) đã kịp thời phát hiện, giải cứu một nữ sinh bị lừa theo kịch bản “bắt cóc online” và ép ở trong nhà nghỉ để uy hiếp tinh thần, yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc.

Đà Nẵng vào cao điểm chống bão số 10, biển neo thuyền, núi chặn sạt lở
Media

Đà Nẵng vào cao điểm chống bão số 10, biển neo thuyền, núi chặn sạt lở

Media

Ảnh hưởng bão số 10 khiến Đà Nẵng mưa lớn, ngư dân hối hả đưa tàu thuyền lên bờ, lực lượng chức năng căng mình hỗ trợ, còn miền núi khẩn cấp triển khai biện pháp phòng chống sạt lở để bảo đảm an toàn cho người dân.

Becamex TP.HCM thua 4 trận liên tiếp, HLV Nguyễn Anh Đức buông lời chua chát
Thể thao

Becamex TP.HCM thua 4 trận liên tiếp, HLV Nguyễn Anh Đức buông lời chua chát

Thể thao

HLV Nguyễn Anh Đức tiếc nuối buông những lời buồn bã khi Becamex TP.HCM thất bại trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng, đây là trận thua thứ 4 liên tiếp ở mùa giải năm nay.

Thảm bại trước Brentford, M.U nối dài chuỗi trận đáng thất vọng
Thể thao

Thảm bại trước Brentford, M.U nối dài chuỗi trận đáng thất vọng

Thể thao

Trận thua 1-3 trước Brentford ở vòng 6 Premier League 2025/26 khiến M.U nối dài chuỗi trận không thắng liên tiếp trên sân khách tại đấu trường danh giá nhất xứ sở sương mù lên con số 8.

Ông Orban tiết lộ cuộc thảo luận riêng với ông Trump về Nga
Thế giới

Ông Orban tiết lộ cuộc thảo luận riêng với ông Trump về Nga

Thế giới

Việc cắt đứt quan hệ năng lượng với Moscow sẽ khiến kinh tế Hungary “quỵ gối”, Thủ tướng Hungary Viktor Orban khẳng định.

Giảng viên lọt Top 2% Nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới 2025: Hành trình 10 năm miệt mài nghiên cứu
Xã hội

Giảng viên lọt Top 2% Nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới 2025: Hành trình 10 năm miệt mài nghiên cứu

Xã hội

TS. Nguyễn Phi Hùng, giảng viên Bộ môn Quản trị Kinh doanh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng chính thức góp mặt trong danh sách Top 2% Nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025, do Đại học Stanford và Nhà xuất bản Elsevier (Mỹ) công bố.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cấp 12 cách Đà Nẵng 460km, có khả năng mạnh thêm, tỉnh này tối nay có mưa lớn
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cấp 12 cách Đà Nẵng 460km, có khả năng mạnh thêm, tỉnh này tối nay có mưa lớn

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 (bão BUALOI) đã trên khu vực phía Nam đặc khu Hoàng Sa, cách Tp. Đà Nẵng khoảng 460km về phía Đông. Dự báo từ tối nay đến mai, bão số 10 (bão BUALOI) có khả năng mạnh thêm, phạm vi ảnh hưởng rộng.

Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam giành 3 HCV tại Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc
Xã hội

Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam giành 3 HCV tại Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc

Xã hội

Chiều nay (27/9), Lễ bế mạc Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra tại Trung tâm Thể thao Ba Đình (Quán Thánh, Hà Nội).

Thua cay đắng trên sân nhà, SLNA nối dài chuỗi trận thất vọng
Thể thao

Thua cay đắng trên sân nhà, SLNA nối dài chuỗi trận thất vọng

Thể thao

Với lợi thế sân nhà các cầu thủ SLNA đã chơi đã thi đấu đầy quyết tâm, đội bóng xứ Nghệ nhanh chóng có được 2 bàn thắng từ sớm. Trong tình thế khó khăn, bản lĩnh của CLB Công an TP Hồ Chí Minh đã được thể hiện. Đội khách ghi liên tiếp 3 bàn thắng để đảo ngược thế trận và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

EVNHCMC tiên phong đào tạo quốc tế về công nghệ ảnh nhiệt trong ngành điện
Doanh nghiệp

EVNHCMC tiên phong đào tạo quốc tế về công nghệ ảnh nhiệt trong ngành điện

Doanh nghiệp

Sáng 24/9, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) phối hợp với Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Mê Kông – đơn vị đại diện chính thức của Học viện Ảnh nhiệt IRT (Canada) tại Việt Nam – đã tổ chức lễ khai giảng Chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế cấp độ 1 và 2 về kiểm tra nhiệt độ bằng camera nhiệt. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng lưới điện của ngành điện Việt Nam.

Tổng Tư lệnh Syrskyi cảnh báo Nga tung đòn thâm nhập hiểm hóc, Ukraine đối mặt thử thách sống còn
Thế giới

Tổng Tư lệnh Syrskyi cảnh báo Nga tung đòn thâm nhập hiểm hóc, Ukraine đối mặt thử thách sống còn

Thế giới

Đường chiến tuyến tại Ukraine đã mở rộng ra gần 1.250 km, gây sức ép lớn lên hệ thống phòng thủ của Kiev, trong khi phía Nga thay đổi chiến thuật, triển khai các nhóm xung kích nhỏ nhằm thâm nhập và quấy phá hậu phương, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết hôm 26/9.

VAR xé nát trận đấu, Becamex TP.HCM nếm trái đắng trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng
Thể thao

VAR xé nát trận đấu, Becamex TP.HCM nếm trái đắng trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng

Thể thao

Becamex TP.HCM nếm trái đắng trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng khi thua 1-2 ở phút bù giờ trong trận đấu bị xé nát bởi các pha tham khảo VAR của tổ trọng tài.

Điểm tên các sân bay đóng cửa tạm thời do bão số 10
Kinh tế

Điểm tên các sân bay đóng cửa tạm thời do bão số 10

Kinh tế

Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị trong ngành hàng không chủ động ứng phó với cơn bão số 10 (cơn bão Buloi) và quyết định tạm thời đóng cửa 4 sân bay khu vực miền Trung.

Hàng loạt chuyến bay phải điều chỉnh do bão số 10
Kinh tế

Hàng loạt chuyến bay phải điều chỉnh do bão số 10

Kinh tế

Trước ảnh hưởng của cơn bão Bualoi (bão số 10), Vietnam Airlines chủ động triển khai phương án điều chỉnh lịch bay đối với nhiều chuyến bay trong ngày 28/9, nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Tin tối (27/9): ĐT Malaysia thoát án bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3?
Thể thao

Tin tối (27/9): ĐT Malaysia thoát án bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3?

Thể thao

ĐT Malaysia thoát án bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3?; Thép xanh Nam Định hưởng lợi nhờ án phạt của LĐBĐ Malaysia; Messi nhắn tin chúc mừng Dembele; HLV Potter bị West Ham sa thải; Liverpool trả 14,5 triệu bảng cho gia đình Jota.

Thi đấu nhạt nhoà, HAGL nối dài chuỗi trận không thắng
Thể thao

Thi đấu nhạt nhoà, HAGL nối dài chuỗi trận không thắng

Thể thao

Ở cuộc chạm trán tại vòng 5 V.League 2025/26, HAGL tiếp tục gây thất vọng khi thi đấu nhạt nhoà và bị tân binh PVF-CAND “cưa điểm” không bàn thắng.

Công an kiểm tra quán bar lớn nhất Phú Quốc, phát hiện nhiều người dương tính với ma túy
Tin tức

Công an kiểm tra quán bar lớn nhất Phú Quốc, phát hiện nhiều người dương tính với ma túy

Tin tức

Công an đặc khu Phú Quốc vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang kiểm tra quán bar trên địa bàn, phát hiện 11 người dương tính với ma túy.

Khai thác cát biển làm đường cao tốc: Vẫn là giải pháp tốt trên vùng đất có độ mặn tương đồng
Kinh tế

Khai thác cát biển làm đường cao tốc: Vẫn là giải pháp tốt trên vùng đất có độ mặn tương đồng

Kinh tế

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, trong đầu tháng 10 sẽ có thêm doanh nghiệp khai thác 2 triệu m3 cát biển tại vùng biển của địa phương. Ngoài ra, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cũng mong muốn có 20 triệu m3 cát biển để làm đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và Cảng Hòn Khoai.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, xua tan vận rủi, cuộc sống tràn ngập niềm vui
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, xua tan vận rủi, cuộc sống tràn ngập niềm vui

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp gặp được quý nhân, không chỉ vận rủi được xua tan mà tài lộc và vận may cũng tăng vọt, mang đến niềm vui về sau.

Lào Cai sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I theo mô hình 'Đại hội số'
Tin tức

Lào Cai sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I theo mô hình "Đại hội số"

Tin tức

Chiều 27/9, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Điểm nhấn đặc biệt của Đại hội lần này là tổ chức theo mô hình "Đại hội số", ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong các khâu tổ chức.

Ông Trump giành thắng lợi lớn tại Tòa án Tối cao, 5 tỷ USD viện trợ toàn cầu bị chặn đứng
Thế giới

Ông Trump giành thắng lợi lớn tại Tòa án Tối cao, 5 tỷ USD viện trợ toàn cầu bị chặn đứng

Thế giới

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 26/9 đã gia hạn lệnh cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục đóng băng gần 5 tỷ USD viện trợ nước ngoài, mang lại cho ông thêm một thắng lợi trong cuộc tranh chấp về thẩm quyền tổng thống.

Cà Mau: Bé gái 10 tuổi bị điện giật tử vong khi đi qua cầu
Tin tức

Cà Mau: Bé gái 10 tuổi bị điện giật tử vong khi đi qua cầu

Tin tức

Dây điện được cột nối vào thanh sắt giữa cầu nhưng bị hỏng lớp cách điện, đúng lúc bé gái 10 tuổi ở xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau đi ngang qua, chạm tay vào thanh sắt, bị điện giật tử vong.

Tin đọc nhiều

1

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, đang phải chiến đấu với ung thư di căn

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, đang phải chiến đấu với ung thư di căn

2

"Khởi đầu của sự hỗn loạn", EU đã có động thái vụng về với Nga

'Khởi đầu của sự hỗn loạn', EU đã có động thái vụng về với Nga

3

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ

4

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

5

Liều nuôi cá đặc sản này trong ao tôm ở Long An, ai ngờ nông dân trúng lớn, cứ bán là hết cả ao

Liều nuôi cá đặc sản này trong ao tôm ở Long An, ai ngờ nông dân trúng lớn, cứ bán là hết cả ao