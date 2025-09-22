Chủ đề nóng

SLNA ghi bàn trước, đá hơn người vẫn bị cầm hoà, HLV Phan Như Thuật nói gì?

Đức Anh (Theo Báo Nghệ An) Thứ hai, ngày 22/09/2025 11:10 GMT+7
Dù sớm có bàn thắng và thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian, Sông Lam Nghệ An (SLNA) vẫn để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) cầm hòa 1-1 ở vòng 4 V.League 2025/2026. Kết quả này khiến thầy trò HLV Phan Như Thuật tiếp tục đối diện nhiều áp lực.
SLNA có lợi thế sớm nhưng không tận dụng được

Trước trận derby, SLNA gặp bất lợi lớn khi trung vệ Hoàng Văn Khánh dính chấn thương, buộc hàng thủ phải đặt niềm tin vào cặp đôi Julian Garcia – Lê Văn Thành. Tuy vậy, đội chủ sân Vinh vẫn nhập cuộc tự tin và có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 7, do công của trung vệ Garcia sau cú đánh đầu hiểm hóc.

bna_1(1).jpg
SLNA có bàn thắng dẫn trước từ khá sớm, nhưng đã để HLHT cầm hòa. Ảnh: Chung Lê

Tình thế càng thuận lợi hơn cho SLNA khi Huỳnh Tuấn Tài của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Văn Huy. Chơi hơn người trong gần 80 phút, nhưng đội chủ nhà lại tạo ra quá ít cơ hội và một thế trận dưới cơ.

Trong đó, vào đầu hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù chơi thiếu người nhưng vẫn dồn ép để có được bàn thắng gỡ hòa. Và 1-1 cũng là kết quả chung cuộc trong trận derby xứ Nghệ.

HLV Phan Như Thuật nhận trách nhiệm

Sau trận đấu, HLV trưởng Phan Như Thuật thừa nhận kết quả hòa là hợp lý, song không giấu được sự tiếc nuối: "Kết quả hòa có lẽ là hợp lý cho cả 2 đội. Tuy nhiên, với tư cách HLV trưởng, tôi phải nhận trách nhiệm khi đội không giữ được lợi thế. Tôi đã nhắc nhở và chỉ đạo cầu thủ trong trận, nhưng đôi lúc các em bị cuốn theo nhịp độ, không giữ được sự tập trung. Sau bàn thắng mở tỷ số, chúng tôi để mất kiểm soát và tinh thần có phần chùng xuống. Dù đã cố gắng điều chỉnh trong hiệp hai nhưng đội vẫn không lấy lại được nhịp độ như mong muốn".

37890f733176bb28e267.jpg
HLV trưởng SLNA - ông Phan Như Thuật. Ảnh: Chung Lê

Nói về thể lực cầu thủ, ông Thuật thẳng thắn: "Thời gian nghỉ vừa qua khiến chúng tôi chưa duy trì được sự ổn định. Nhiều đội được cọ xát, thi đấu, còn SLNA lại thiếu những trận đấu như vậy. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cầu thủ chưa có được sự sung sức và độ 'bắt nhịp' cần thiết. Tôi nhận trách nhiệm về vấn đề này".

Đặc biệt, HLV SLNA dành sự quan tâm cho các gương mặt trẻ như Viktor Lê – tác giả bàn gỡ hòa cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: "Viktor Lê là cầu thủ có tiềm năng, khát khao thể hiện. Trong trận này, cậu ấy đã chơi rất tốt".

Sau 4 vòng đấu, SLNA mới chỉ có 4 điểm (1 thắng, 1 hòa, 2 thua), một thành tích chưa đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn duy trì sự hưng phấn với 7 điểm, tiếp tục góp mặt trong nhóm trên bảng xếp hạng.

Trận hòa trên sân Vinh một lần nữa cho thấy sự cân bằng hiếm thấy giữa SLNA và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nhưng với SLNA, việc đánh rơi chiến thắng trong thế hơn người chắc chắn để lại nhiều tiếc nuối. HLV Phan Như Thuật cùng các học trò sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu không muốn sẽ phải rơi vào cảnh trầy trật như mùa giải trước.



Chơi hơn người từ phút 12, SLNA vẫn “đánh rơi” chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Chơi hơn người từ phút 12, SLNA vẫn “đánh rơi” chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Vị tướng chỉ huy quân đội Nga từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu bất ngờ bị cách chức
Điểm nóng

Vị tướng chỉ huy quân đội Nga từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu bất ngờ bị cách chức

Điểm nóng

Đại tá Nga Alexander Lapin đã bị đuổi khỏi quân đội. Nguồn: RBC (RosBusinessConsulting), trích dẫn nguồn tin thân cận với quyết định về nhân sự Chi tiết: Trước đó, Lapin đã bị thay thế khỏi vị trí tư lệnh Quân khu Leningrad bởi Đại tá Yevgeny Nikiforov. Theo RBC, Lapin sẽ được bổ nhiệm làm trợ lý cho người đứng đầu Tatarstan, nơi ông sẽ chịu trách nhiệm làm việc với những người tham gia cuộc chiến chống lại Ukraine và gia đình của họ, cũng như phục hồi chức năng y tế và xã hội cũng như tái hòa nhập cho binh lính sau khi họ trở về. Alexander Lapin sinh năm 1964 tại Kazan. Năm 2017, ông giữ chức Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga tại Syria, sau đó là Tư lệnh Quân khu Trung tâm của Lực lượng Vũ trang Nga. Năm 2022, Lapin chỉ huy Tập đoàn quân Trung tâm (Tsentr) trong cuộc chiến chống Ukraine. Sau khi quân đội Nga rút khỏi thị trấn Lyman thuộc tỉnh Donetsk, ông đã bị lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov chỉ trích gay gắt. Sau đó, Lapin phục vụ trong Bộ Tư lệnh Lục quân Nga, rồi chỉ huy Quân khu Leningrad và Cụm lực lượng Sever (Bắc). Trên mặt trận này, quân đội Nga đã chiến đấu bảo vệ thành phố Vovchansk thuộc tỉnh Kharkiv, giữ vững phòng tuyến dọc biên giới, tiến hành các hoạt động tại tỉnh Kursk của Nga và thiết lập cái gọi là "vùng đệm" ở các tỉnh Sumy và Kharkiv. Bối cảnh: Vào tháng 8 năm 2025, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng Đại tá Yevgeny Nikiforov đã trở thành chỉ huy mới của nhóm lực lượng Sever (Bắc).

Nuôi thành công loài cá đặc sản chỉ thích sống nơi nước lạnh, nông dân vùng “chảo lửa túi mưa” Hà Tĩnh thu 300 triệu
Nhà nông

Nuôi thành công loài cá đặc sản chỉ thích sống nơi nước lạnh, nông dân vùng “chảo lửa túi mưa” Hà Tĩnh thu 300 triệu

Nhà nông

Từ thử nghiệm ban đầu, đến nay hộ gia đình ông Lê Khắc Tân, trú tại thôn Phú Lâm, xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đã thực hiện thành công mô hình nuôi cá tầm giữa đại ngàn Trường Sơn.

Masan Group đồng hành cùng sự kiện âm nhạc quốc gia V Fest – Vietnam Today
Văn hóa - Giải trí

Masan Group đồng hành cùng sự kiện âm nhạc quốc gia V Fest – Vietnam Today

Văn hóa - Giải trí

Ngày 20/9/2025 vừa qua, V Fest Vietnam Today - một trong những sự kiện văn hóa, giải trí lớn nhất trong năm đã diễn ra thành công, thu hút hàng vạn khán giả với không gian kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật và công nghệ. Đồng hành cùng sự kiện, Tập đoàn Masan (Masan Group – MSN) tiếp tục khẳng định tinh thần tiên phong và sáng tạo, cũng như cam kết gắn bó cùng các giá trị văn hóa – khát vọng Việt.

Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn kể về giây phút chiến thắng của Đức Phúc tại Intervision 2025
Văn hóa - Giải trí

Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn kể về giây phút chiến thắng của Đức Phúc tại Intervision 2025

Văn hóa - Giải trí

Dẫn đầu đoàn Việt Nam dự thi Intervision 2025 là ông Hà Minh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã chia sẻ về giây phút Đức Phúc chiến thắng.

Hầm Thủ Thiêm cấm xe trong 3 ngày để diễn tập PCCC
Chuyển động Sài Gòn

Hầm Thủ Thiêm cấm xe trong 3 ngày để diễn tập PCCC

Chuyển động Sài Gòn

Hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) sẽ cấm tất cả phương tiện qua lại trong khung giờ từ 14h đến 15h30 các ngày 23, 24 và 26/9 để diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

BSR thúc đẩy kinh tế tuần hoàn qua hợp tác tái chế và sản xuất nhiên liệu bền vững
Doanh nghiệp

BSR thúc đẩy kinh tế tuần hoàn qua hợp tác tái chế và sản xuất nhiên liệu bền vững

Doanh nghiệp

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH GTS Innolab (GTSI). Sự kiện này là bước đi quan trọng trong lộ trình hoàn thiện chiến lược kinh tế tuần hoàn tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, hướng đến nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững với những giải pháp chủ yếu về nhiên liệu bền vững, tái chế - tuần hoàn chất thải và ứng dụng vật liệu tiên tiến.

Đổi mới sáng tạo năng lượng cho sự phát triển bền vững của đất nước
Doanh nghiệp

Đổi mới sáng tạo năng lượng cho sự phát triển bền vững của đất nước

Doanh nghiệp

Diễn đàn Đổi mới sáng tạo năng lượng 2025 góp phần kiến tạo nền tảng phát triển năng lượng bền vững, đồng thời khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trong việc thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050. Nhằm thúc đẩy các hoạt động phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng, Cục Đổi mới sáng tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức “Diễn đàn Đổi mới sáng tạo năng lượng năm 2025” ngày 18/9 tại TP.HCM.

Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, gồm 14 nhân sự
Đại đoàn kết dân tộc

Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, gồm 14 nhân sự

Đại đoàn kết dân tộc

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã long trọng diễn ra với sự tham dự của 346 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong Đảng bộ.

Ban Bí thư điều động Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Phó Bí thư Quảng Ninh, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh
Tin tức

Ban Bí thư điều động Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Phó Bí thư Quảng Ninh, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Tin tức

Ông Bùi Văn Khắng, Thứ trưởng Bộ Tài chính được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công an vào cuộc, cảnh báo 'sốt đất' thổi giá ở Hà Tĩnh
Nhà đất

Công an vào cuộc, cảnh báo 'sốt đất' thổi giá ở Hà Tĩnh

Nhà đất

Cơn "sốt đất" bùng nổ tại xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) sau thông tin quy hoạch khu công nghiệp, khiến giá đất tăng gấp đôi chỉ trong vài tháng. Công an địa phương vào cuộc, cảnh báo chiêu trò "cò đất" gom hàng, chia lô thổi giá; kêu gọi người dân tỉnh táo tránh rủi ro và hệ lụy quy hoạch.

'Siết' quy định livestream sau vụ hoa hậu quốc tế bán kẹo rau củ, thổi phồng chức năng của sản phẩm
Tin tức

"Siết" quy định livestream sau vụ hoa hậu quốc tế bán kẹo rau củ, thổi phồng chức năng của sản phẩm

Tin tức

Thực tiễn đã có nhiều vụ việc như các phiên livestream bán hàng nhiều tỷ đồng nhưng Nhà nước không thu được thuế hay hoa hậu quốc tế thực hiện livestream bán kẹo rau củ, thổi phồng chức năng của sản phẩm, ảnh hưởng rất lớn đến quyết định mua hàng.

EU điều tra chống bán phá giá thép cán nguội, Việt Nam nằm trong danh sách
Nhà đất

EU điều tra chống bán phá giá thép cán nguội, Việt Nam nằm trong danh sách

Nhà đất

Ủy ban châu Âu (EC) vừa khởi xướng điều tra chống bán phá giá thép cán nguội từ Việt Nam và 4 quốc gia khác, trong bối cảnh EU nhập hơn 771 triệu USD thép Việt Nam nửa đầu năm 2025.

Kỵ binh có cánh trong quân đội Vương quốc Ba Lan thời xưa thiện chiến cỡ nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Kỵ binh có cánh trong quân đội Vương quốc Ba Lan thời xưa thiện chiến cỡ nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Thế kỷ XVI, trong quân đội Vương quốc Ba Lan (1000 - 1795) có một đội lính đánh thuê (kỵ binh) với bề ngoài ấn tượng nhất lịch sử là mang đôi cánh trên lưng.

TP.HCM kiện toàn Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc “sổ hồng” cho dự án nhà ở thương mại
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM kiện toàn Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc “sổ hồng” cho dự án nhà ở thương mại

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM kiện toàn Tổ công tác nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh cấp sổ hồng cho các dự án nhà ở thương mại, đảm bảo quyền lợi người dân và doanh nghiệp.

Quả Bóng Vàng 2025: Ousmane Dembele là số 1?
Thể thao

Quả Bóng Vàng 2025: Ousmane Dembele là số 1?

Thể thao

Gala trao giải Quả Bóng Vàng 2025 sẽ được tổ chức vào 2h45 ngày 23/9 (giờ Việt Nam) tại Paris (Pháp) và ở hạng mục được chú ý nhất là Quả Bóng Vàng dành cho cầu thủ nam, siêu sao Ousmane Dembele của PSG và ĐT Pháp rất có thể sẽ được vinh danh.

Nga 'làm choáng váng' Lực lượng vũ trang Ukraine bằng cách bao vây Olgovskoye
Điểm nóng

Nga "làm choáng váng" Lực lượng vũ trang Ukraine bằng cách bao vây Olgovskoye

Điểm nóng

Các đơn vị Lực lượng Vũ trang Nga đã "làm choáng váng" Lực lượng Vũ trang Ukraine khi giải phóng Olgovske ở vùng Zaporizhia, một binh sĩ Nga tham gia chiến dịch này cho biết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I

Tin tức

Sáng 22/9, tại Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Vì sao tay chân run khi càng lớn tuổi?
Doanh nghiệp

Vì sao tay chân run khi càng lớn tuổi?

Doanh nghiệp

Tuổi càng cao, run tay chân xuất hiện thường xuyên hơn và tiến triển âm thầm. Liệu đây có phải quy luật tự nhiên hay là dấu hiệu bệnh lý thần kinh?

Dịch vụ cõng, bế phụ nữ leo núi ở Trung Quốc gây tranh cãi
Xã hội

Dịch vụ cõng, bế phụ nữ leo núi ở Trung Quốc gây tranh cãi

Xã hội

Một số video ghi lại cảnh nam thanh niên cõng, bế hoặc massage cho khách nữ trên núi Nga Mi đã khiến dư luận Trung Quốc phản ứng dữ dội vì cho rằng mang tính gợi dục.

Vì sao MV của nhóm nhạc có Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương bị kêu gọi tẩy chay?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao MV của nhóm nhạc có Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương bị kêu gọi tẩy chay?

Văn hóa - Giải trí

Nhiều khán giả cho rằng MV "Anh em trước sau như một" của nhóm Ngũ Hổ Tướng có chứa những hình ảnh quảng bá cho trang web cá độ.

Dự báo tài lộc của 12 con giáp tuần mới (22-28/9): Sửu - Tỵ sung túc, Mão-Thân căng thẳng
Gia đình

Dự báo tài lộc của 12 con giáp tuần mới (22-28/9): Sửu - Tỵ sung túc, Mão-Thân căng thẳng

Gia đình

Tử vi tuần mới của 12 con giáp là kim chỉ nam, hé lộ hành trình tuyệt vời của mỗi người khi mùa thu sang, trong đó may mắn nhất là tuổi Sửu, Tỵ.

HLV Nguyễn Anh Đức thừa nhận sự thật về Tiến Linh
Thể thao

HLV Nguyễn Anh Đức thừa nhận sự thật về Tiến Linh

Thể thao

HLV Nguyễn Anh Đức và Lê Huỳnh Đức có những chia sẻ sau trận derby bóng đá TP.HCM giữa CLB Becamex TP.HCM và CLB Công an TP.HCM, thuộc vòng 4 của V.League 2025/26 chiều ngày 21/9 trên sân vận động Gò Đậu.

Trước thời nhà Thanh ở Trung Quốc, 'hoạn quan' và 'thái giám' khác nhau thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Trước thời nhà Thanh ở Trung Quốc, "hoạn quan" và "thái giám" khác nhau thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Hiện nay, chúng ta thấy từ “thái giám” và từ “hoạn quan” đồng nghĩa. Nhưng trước thời nhà Thanh ở Trung Quốc, hai khái niệm này không trùng nhau. Lịch sử Trung Hoa ghi nhận từ "hoạn quan" xuất hiện sớm hơn rất nhiều so với từ "thái giám".

25 năm lai tạo giống lúa, nữ Phó Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL trở thành Nhà khoa học của nhà nông 2025
Nhà nông

25 năm lai tạo giống lúa, nữ Phó Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL trở thành Nhà khoa học của nhà nông 2025

Nhà nông

25 năm tham gia lai tạo nhiều giống lúa, trong đó có nhiều giống lúa được ứng dụng rộng rãi, TS Nguyễn Thúy Kiều Tiên - Phó Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long trở thành Nhà khoa học của nhà nông 2025.

Thị trường tài sản số hôm nay 22/9: Thêm sôi động, công ty chứng khoán rót vốn lập sàn tài sản mã hoá
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 22/9: Thêm sôi động, công ty chứng khoán rót vốn lập sàn tài sản mã hoá

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 22/9: CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) vừa được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng.

Ở hai 'vựa lúa' của miền Tây xuất hiện những ông chủ có trang trại trồng chuối, nuôi yến thu tiền tỷ
Nhà nông

Ở hai "vựa lúa" của miền Tây xuất hiện những ông chủ có trang trại trồng chuối, nuôi yến thu tiền tỷ

Nhà nông

Hơn 20 năm trước, sự kiện ông Út Huy (Võ Quan Huy, Tây Ninh) tiến vào “vùng đất dữ” Đồng Tháp Mười (Tây Ninh) – vựa lúa miền Tây Nam bộ ngày nay - nhận một lúc 240ha đất khai hoang, trồng chuối xuất khẩu làm động lực để giờ đây, nhiều nông dân chân đất vào đồng phèn đầu tư tiền tỷ trồng chuối, nuôi yến với hy vọng làm giàu.

Giá USD hôm nay 22/9: Thị trường trong nước “lặng sóng”
Kinh tế

Giá USD hôm nay 22/9: Thị trường trong nước “lặng sóng”

Kinh tế

Giá USD hôm nay 22/9 trong nước không biến động so với sáng qua, ghi nhận ở tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại và thị trường tự do.

Bộ đôi Sinh Lời VIB – Giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền đến 9,3%
Kinh tế

Bộ đôi Sinh Lời VIB – Giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền đến 9,3%

Kinh tế

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) chính thức ra mắt bộ giải pháp dẫn đầu xu thế sinh lời kết hợp giữa tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ thanh toán hoàn tiền Smart Card. Đây là một bước tiến thông minh về quản trị dòng tiền, giúp người dùng tối ưu giá trị tiền nhàn rỗi và cả tiền chi tiêu với lợi ích cộng gộp lên đến 9,3%. Bộ đôi Sinh Lời này sẽ là bước ngoặt lớn giúp thay đổi tư duy người Việt về cách tận dụng khả năng sinh lời của từng đồng vốn.

Những chính sách lớn của TP.HCM hỗ trợ nông dân làm giàu
Chuyển động Sài Gòn

Những chính sách lớn của TP.HCM hỗ trợ nông dân làm giàu

Chuyển động Sài Gòn

Bà Hoàng Thị Mai - Chi Cục trưởng Chi cục Kinh tế hợp tác, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết TP.HCM đang có loạt chính sách lớn để hỗ trợ nông dân, nhất là những nông dân thế hệ mới làm giàu.

