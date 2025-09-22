Arsenal thoát thua Man City, HLV Mikel Arteta thất vọng nhất điều gì?

Arsenal nhọc nhằn giành 1 điểm khi gặp Man City

Arsenal chạm trán Man City trên sân nhà Emirates trong trận cầu tâm điểm của vòng 5 Premier League 2025/2026 với sự tự tin cao độ. Arsenal ở mùa này có hàng phòng ngự rất chắc chắn (chỉ thủng lưới 1 bàn sau 5 trận đã đấu trước đó) và tinh thần của họ cũng lên cao sau chiến thắng trước Athletic Bilbao tại Champions League.

Mặc dù vậy, Arsenal đã gặp phải thách thức rất lớn từ Man City. Đội khách cũng đang khôi phục phong độ và cảm hứng sau 2 trận thắng cần thiết trước M.U và Napoli nên họ cũng tỏ ra rất mạnh mẽ. Man City là đội vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 9 với bàn mở tỷ số của Erling Haaland và chơi rất chủ động trong hiệp một.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Sang hiệp hai, Arsenal dồn lên tấn công quyết liệt, buộc Man City phải co về phòng ngự vất vả. Tuy nhiên, phải đến phút 90+3, Arsenal mới có được bàn gỡ của Gabriel Martinelli và trận đấu này khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Arteta cố gắng động viên các học trò nhưng cũng không giấu được trạng thái kém vui. HLV Arteta chia sẻ: “Tôi rất tự hào về đội bóng. Các cầu thủ của tôi đã thi đấu đúng chiến thuật, biết cách áp đảo đối thủ. Do đó, tôi cực kỳ thất vọng với kết quả chung cuộc.

Chúng tôi đã khởi đầu tốt, thi đấu lấn lướt và luôn triển khai bóng trên phần sân của Man City. Thế nhưng, trong một tình huống hỗn loạn, bóng bật ra rồi chúng tôi thất bại trong pha tranh chấp tiếp theo để đối phương có khoảng trống. Tất nhiên, với đẳng cấp vốn có, họ đã tận dụng để ghi bàn.

Sau đó, chúng tôi trải qua 5 phút đầy sức ép rồi phải tìm cách để khôi phục tinh thần. Đó là điều khá bất công khi chúng tôi phải nhận bàn thua trong bối cảnh đang kiểm soát trận đấu. Nhưng sau đó, chúng tôi đã biết cách lấy lại sự chủ động”.

Tiếp tục phân tích về trận đấu, HLV Arteta nhấn mạnh: “Tôi đã bảo các cầu thủ hãy tiếp tục duy trì những điều làm tốt trước khi hiệp hai bắt đầu. Trận đấu vẫn hoàn toàn trong tầm tay và nếu cải thiện được vấn đề ở những thời điểm then chốt, bàn thắng rồi sẽ đến. Bàn thắng thực sự đã xuất hiện với Arsenal nhưng đáng tiếc là chúng tôi đã không thể chiến thắng”.

Kết quả các trận đấu:

Bảng xếp hạng: