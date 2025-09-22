Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 22/09/2025 08:51 GMT+7

Tin sáng (22/9): Viktor Lê sáng cửa lên ĐT Việt Nam?

Long Nguyên Thứ hai, ngày 22/09/2025 08:51 GMT+7
Viktor Lê sáng cửa lên ĐT Việt Nam? Liverpool theo đuổi Dayot Upamecano; Dusan Vlahovic muốn đến Bayern Munich; Tottenham phải chi đậm nếu muốn có Conor Gallagher; Lamine Yamal gặp khó trong quan hệ với Nicki Nicole.
Viktor Lê sáng cửa lên ĐT Việt Nam?

Viktor Lê hiện tại là trụ cột của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng như U23 Việt Nam. Từ khi khoác áo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Viktor Lê nhanh chóng chứng tỏ được tài năng dù tuổi đời còn trẻ để trở thành tiền vệ có vai trò quan trọng tại đội bóng này. Mới nhất, tại vòng 4 V.League 2025/2026 diễn ra hôm qua (21/9), Viktor Lê đã ghi bàn thắng, giúp CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành được trận hòa 1-1 đầy quả cảm ngay trên sân khách trước SLNA.

Tại U23 Việt Nam, Viktor Lê đã có những đóng góp đáng kể trong nhiều đợt tập trung vừa qua, cùng đội vô địch giải bóng đá U23 Đông Nam Á 2025 và vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026. Với những gì đã thể hiện, không loại trừ khả năng Viktor Lê có thể được tạo cơ hội khẳng định đẳng cấp ở ĐT Việt Nam ngay trong đợt FIFA Days tháng 10 sắp tới, khi “Những chiến binh sao vàng” có 2 trận đấu với ĐT Nepal thuộc vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Viktor Lê đang chơi rất hay. Ảnh: Hong Linh Ha Tinh FC

Liverpool theo đuổi Dayot Upamecano

Theo các báo cáo, Liverpool có thể chiêu mộ trung vệ Dayot Upamecano vào mùa hè 2026 theo dạng chuyển nhượng tự do. The Kop đã từng tìm kiếm một trung vệ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 và họ gần như đã ký hợp đồng với Marc Guehi của Crystal Palace. Tuy nhiên, thương vụ đã đổ vỡ sau khi Oliver Glasner, HLV của đội bóng, đe dọa sẽ từ chức nếu Guehi bị bán.

Dusan Vlahovic muốn đến Bayern Munich

Theo báo cáo từ Gazzetta dello Sport, tiền đạo Dusan Vlahovic của Juventus có ý định rời đội bóng vào mùa hè 2026 và gia nhập Bayern Munich. Cầu thủ 25 tuổi được cho là có sự quan tâm từ các câu lạc bộ lớn, bao gồm Bayern Munich, FC Barcelona, Real Madrid và có thể là các đội bóng hàng đầu nước Anh.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Tottenham phải chi đậm nếu muốn có Conor Gallagher

Tottenham Hotspur sẽ phải đưa ra một lời đề nghị đủ sức nặng nếu muốn chiêu mộ tiền vệ Conor Gallagher của Atletico Madrid trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. Mặc dù đã có sự quan tâm đến Gallagher trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Tottenham lại không có động thái chính thức nào khi họ tập trung củng cố các vị trí khác trong đội hình.

Lamine Yamal gặp khó trong quan hệ với Nicki Nicole

Lamine Yamal đang gặp sóng gió trong mối quan hệ với cô bạn gái Nicki Nicole. Theo nhà báo Roberto Antolin, gia đình sao trẻ Barcelona không chấp thuận mối quan hệ này và không muốn cho anh gặp nữ ca sĩ.

