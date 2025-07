Sở Y tế TP.Đà Nẵng nhấn mạnh, thời gian qua, Sở Y tế thành phố ghi nhận thông tin từ các cơ quan chức năng về việc một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB), người hành nghề trên địa bàn thành phố bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính, hình sự trong lĩnh vực y tế đối với các hành vi như, sử dụng chứng chỉ hành nghề KBCB, văn bằng chuyên môn, chứng nhận đào tạo giả để hành nghề KBCB; hành nghề không có giấy phép hành nghề KBCB; mạo danh bác sĩ cung cấp dịch vụ KBCB; hoạt động KBCB khi không có giấy phép hoạt động (GPHĐ) KBCB hoặc cung cấp dịch vụ KBCB vượt quá phạm vi hoạt động được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hoạt động theo phương thức tinh vi, lợi dụng hoạt động quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, dùng nhiều chiêu trò để lừa dối, lừa đảo người bệnh… nguy cơ dẫn đến tai biến, biến chứng ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhân dân.

Hai phòng khám đa khoa Hữu Nghị (291 Điện Biên Phủ) và Hữu Thọ (đổi tên thành Miền Trung, 280 - 282 Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Đà Nẵng) từng nhiều lần bị Sở Y tế Đà Nẵng xử phạt, thậm chí bị tước giấy phép. Ảnh: CAĐN

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Sở Y tế TP.Đà Nẵng yêu cầu các cơ sở KBCB, người hành nghề tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người hành nghề để thực hiện nghiêm việc KBCB theo đúng quy định của pháp luật.

“Các cơ sở chỉ được phép hoạt động KBCB khi đảm bảo các điều kiện quy định của luật quy định và chỉ được thực hiện các kỹ thuật theo phạm vi hoạt động, danh mục chuyên môn kỹ thuật do Sở Y tế hoặc Bộ Y tế phê duyệt khi đảm bảo đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, vệ sinh môi trường…

Đối với cơ sở KBCB có người hành nghề nước ngoài, ngoài việc tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về hành nghề KBCB, cơ sở cần rà soát, theo dõi điều kiện về giấy phép lao động, sử dụng lao động đúng vị trí công việc được cấp phép, thực hiện đúng quy định về việc đăng ký, sử dụng ngôn ngữ trong KBCB và đảm bảo các quy định về an ninh trật tự.

Đặc biêt, thực hiện rà soát thông tin hành nghề, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề, bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ, chứng nhận đào tạo…, của người hành nghề tại cơ sở. Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ về sử dụng chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề, văn bằng chuyên môn, chứng nhận đào tạo giả trong KBCB, đề nghị các cơ sở báo cáo kịp thời về Sở Y tế để kiểm tra, xác minh...”, Sở Y tế Đà Nẵng nhấn mạnh.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã triệt phá nhanh nhóm “bác sĩ giả” và quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng là Quản lý nhân sự và nhân viên tại Phòng khám Đa Khoa Quốc tế Đà Nẵng (địa chỉ 180 Trần Phú, Đà Nẵng) về hành vi “Lừa dối khách hàng”, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can; ra lệnh cấm đi khởi nơi cư trú để tiếp tục điều tra, làm rõ sai phạm của phòng khám. Ảnh: CAĐN

Bên cạnh đó, Sở Y tế Đà Nẵng còn đề nghị UBND các xã, phường tăng cường công tác truyền thông cho người dân chỉ sử dụng dịch vụ KBCB tại các cơ sở được cấp phép, Sở Y tế đã công bố thông tin các cơ sở KBCB trên địa bàn thành phố tại đường dẫn https://opendata.danang.gov.vn/ để người dân truy cập tìm hiểm kỹ thông tin, lựa chọn sử dụng dịch vụ KBCB tại các cơ sở được Sở Y tế, Bộ Y tế cấp phép.

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, hậu kiểm sau cấp phép giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh có phạm vi cung cấp dịch vụ KBCB, dịch vụ thẩm mỹ…; công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin địa chúng để người dân biết và phòng tránh. Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước đối với lĩnh vực hành nghề KBCB trên địa bàn quản lý; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động hành nghề KBCB trên địa bàn và xử lý nghiêm các cơ sở có vi phạm hoạt động trong lĩnh vực KBCB theo quy định.

Mới đây, qua thời gian điều tra, xác minh Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã triệt phá nhanh nhóm “bác sĩ giả” và quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng là Quản lý nhân sự và nhân viên tại Phòng khám Đa Khoa Quốc tế Đà Nẵng (địa chỉ 180 Trần Phú, Tp Đà Nẵng) về hành vi “Lừa dối khách hàng”, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can; ra lệnh cấm đi khởi nơi cư trú để tiếp tục điều tra, làm rõ sai phạm của phòng khám.

Các đối tượng bị khởi tố gồm, Trương Thị Hạ Liên (SN 1976, trú Hải Phòng, Đà Nẵng), Nguyễn Thị Mỵ (SN 1985, trú Hà Nội), Nguyễn Kim Hoàng Yến (SN 1980, trú Hà Nội), Lê Thị Nhung (SN 1992, trú Thanh Hóa), Trương Thị Kim Lụa (SN 1995, trú Đà Nẵng), Võ Thành Trung (SN 1993, trú Đà Nẵng) và Bùi Thị Thuận (SN 1994, trú Đà Nẵng).

Phòng khám đa khoa Quốc tế Đà Nẵng hoạt động với pháp nhân là Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng với ngành nghề kinh doanh, Phòng khám đa khoa chuyên tiếp nhận bệnh cắt bao quy đầu, yếu sinh lý, bệnh lây qua đường tình dục, phá thai,…

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã phát hiện Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng tuyển dụng một số bác sĩ chỉ đăng ký trên giấy tờ, không trực tiếp khám, điều trị, đồng thời cũng tuyển dụng số nhân viên ngoài không có chứng chỉ, bằng cấp về y tế theo quy định, thậm chí có đối tượng chưa học hết lớp 12, để giả bác sĩ trực tiếp thăm khám, ra y lệnh cho bệnh nhân và hình thành một nhóm “bác sĩ giả” hoạt động tinh vi trong một phòng khám tư nhân với tổ chức bài bản...