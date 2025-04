"Sốc" với cảnh nhân viên nấu ăn lớp mầm non ở Bến Tre nhồi nhét thức ăn cho 3 trẻ từ 1-2 tuổi

Sáng 18/4, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre cho biết, đã chỉ đạo xử lý nghiêm vụ một nhân viên tại nhóm, lớp mầm non Thu Sương (khu phố An Bình, thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri) đã có hành vi nhồi nhét thức ăn cho 3 trẻ từ 1 đến 2 tuổi, vì các bé biếng ăn.

Clip ghi lại cảnh một nhân viên của nhóm, lớp mầm non Thu Sương (khu phố An Bình, thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đã có hành vi nhồi nhét thức ăn cho trẻ. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 16/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Tri phát hiện đoạn clip phát tán trên mạng xã hội, với nội dung một nhân viên nhà trẻ có những hành vi nôn nóng và không làm chủ khi cho trẻ ăn.

Sự việc trên được xác định xảy ra tại nhóm, lớp mầm non Thu Sương. Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Tri phối hợp UBND thị trấn Tiệm Tôm tiến hành kiểm tra và xử lý sự việc.

Qua kiểm tra, chủ nhóm, lớp mầm non Thu Sương thừa nhận hình ảnh trong clip là của một nhân viên nấu ăn, sự việc trên xảy ra vào khoảng đầu tháng 4/2025.

Qua tường trình, chủ cơ sở thừa nhận lý do xảy ra vụ việc do các bé biếng ăn nên nhân viên nấu ăn đã có hành vi nhồi nhét thức ăn cho 3 trẻ từ 1 đến 2 tuổi.

Sau khi xảy ra vụ việc, chủ nhóm, lớp mầm non Thu Sương và nhân viên trên đã trực tiếp đến gia đình của 3 trẻ để nhận lỗi về hành vi của mình.



Nhận thấy nhóm, lớp mầm non Thu Sương có dấu hiệu vi phạm quy chế chuyên môn chưa đảm bảo an toàn cho trẻ về thể chất, tinh thần trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định nên Chủ tịch UBND thị trấn Tiệm Tôm đã ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở nhóm, lớp mầm non Thu Sương.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Tri tích cực phối hợp chính quyền địa phương để xử lý nghiêm vụ việc.

Hiện nay nhóm, lớp mầm non Thu Sương có tổng số 54 trẻ. Ngành chức năng sẽ trao đổi, thống nhất với gia đình để chuyển các trẻ này đến học tại trường, nhóm, lớp khác trên địa bàn thị trấn Tiệm Tôm và các trường mầm non các xã lân cận, trên tinh thần tạo mọi điều kiện để các trẻ được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục tốt nhất.



Như Dân Việt đã thông tin, vài ngày qua, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh một nhân viên của nhóm lớp mầm non được cho là ở thị trấn Tiệm Tôm (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) có hành động cưỡng ép một đứa trẻ phải ăn khiến nhiều người phẫn nộ.

Clip nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ, kèm theo nhiều lời bình luận không đồng tình với hành động của cô bảo mẫu, thậm chí là rất bức xúc.

Theo nội dung đoạn clip, cô nhân viên dùng 2 tay, 1 tay nắm đầu trẻ ngửa lên, tay còn lại liên tục đổ đồ ăn vào miệng.

Do đứa trẻ khóc, không chịu ăn nên đồ ăn trào ra ngoài. Lúc này, đứa trẻ không được mặc áo.