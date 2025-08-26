Sơn La: Một người bị lũ cuốn mất tích

Nước lũ dâng cao, 1 người bị cuốn trôi mất tích

Trong hai ngày 25 và 26/8, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, xã Ngọc Chiến (Sơn La) hứng chịu mưa lớn kéo dài, khiến nước lũ trên các suối dâng cao. Mưa lũ đã khiến 1 người dân ở bản Nà Tâu bị cuốn trôi mất tích.

Trao đổi nhanh với phóng viên, ông Lò Văn Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La cho biết: Khoảng 10 giờ ngày 26/8, anh Lò Văn H., sinh năm 1994, bản Nà Tâu, đã bị lũ cuốn trôi khi đi qua con suối tại bản Tậu Khứm.

Mưa lũ lớn gây thiệt hại nhiều diện tích hoa màu, cầu đường tại xã Ngọc Chiến, Sơn La. Ảnh: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La

Mưa lớn gây thiệt hại nhiều diện tích hoa màu; làm ngập, cuốn trôi một phần đường dẫn cầu tràn tại bản Phày (Km32+660, tỉnh lộ 109) và sạt lở nhiều đoạn đường liên bản, gây ách tắc giao thông.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, xã đã triển khai phương châm “4 tại chỗ”, huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích, trực ban 24/24 tại các điểm sạt lở; thành lập tổ công tác phòng chống thiên tai ở các bản để kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh trước diễn biến thời tiết phức tạp.

Mưa lớn khiến nhiều địa phương trong tỉnh ngập úng cục bộ

Mưa lũ gây ngập úng nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La, lượng mưa ghi nhận từ 20 giờ ngày 25 đến 8 giờ 30 ngày 26/8 từ 50 - 185,6mm, một số địa phương ghi nhận lượng mưa lớn gồm xã Mường Bang đạt 185,6mm; xã Vân Hồ trên 122mm; xã Phù Yên 116mm; xã Mường Cơi 118mm... Mưa lớn đã gây sạt lở đất trên các tuyến đường đèo dốc, ngập úng cục bộ tại trung tâm xã Mường Bang; Km33+550/ĐT109 thuộc bản Lướt, xã Ngọc Chiến; bản Phụ Mẫu, xã Vân Hồ...

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La chỉ đạo các xã tổ chức trực ban, theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và tổ chức khắc phục hậu quả do mưa lũ. Hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra.