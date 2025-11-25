Chủ đề nóng

Sơn La: Nâng cao năng lực, đổi mới tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp cho nông dân

Văn Ngọc Thứ ba, ngày 25/11/2025 08:16 GMT+7
Sơn La đẩy mạnh đào tạo nâng cao năng lực, đổi mới tư duy cho nông dân, tạo động lực phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, hiệu quả, xây dựng nông thôn mới.
Sơn La nâng cao năng lực cho nông dân

Ngày 24/11, Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực nhận thức, đổi mới tư duy cho người dân và cộng đồng về phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Đây là hoạt động quan trọng nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ hội và hội viên nông dân những kiến thức nền tảng, tư duy mới, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững trong giai đoạn hiện nay.

Ông Vũ Đức Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Tham dự lớp tập huấn có hơn 170 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch hội nông dân cấp xã, hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đại diện các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT). Các đại biểu đã được truyền đạt nhiều nội dung trọng tâm như: mục tiêu và phạm vi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025; sản xuất nông sản hàng hóa theo cơ chế thị trường.

Phát triển nông nghiệp đa giá trị và tuần hoàn; ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp; liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị; tổ chức sản xuất và hạch toán kinh tế nông nghiệp; khảo sát thực tế gắn với đổi mới tư duy của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn. Ảnh: Văn Ngọc

Chia sẻ tại lớp tập huấn, ông Tòng Văn Toàn (xã Sốp Cộp) cho biết: Qua lớp tập huấn hôm nay, chúng tôi nắm bắt thêm nhiều kiến thức quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, từ khâu canh tác để tạo ra sản phẩm chất lượng đến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Đây là những thông tin thiết thực, giúp nông dân thay đổi cách làm, mạnh dạn hơn trong liên kết sản xuất.

Không chỉ ông Toàn, bà Vì Thị Nga, hội viên Hội Nông dân xã Lóng Sập chia sẻ: Từ lớp tập huấn, tôi hiểu rõ hơn các nội dung liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia và xây dựng nông thôn mới. Từ đó, bản thân tôi và gia đình sẽ quyết tâm cùng cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Giảng viên truyền đạt các kiến thức phát triển nông nghiệp bền vững. Ảnh: Văn Ngọc

Tại hội nghị, ông Vũ Đức Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh: chuyển đổi nhận thức, tư duy trong sản xuất nông nghiệp là yếu tố tiên quyết để phát triển nông nghiệp bền vững. Khi nông dân thay đổi cách nghĩ, tiếp cận với khoa học kỹ thuật và thị trường, sản xuất nông nghiệp sẽ tạo ra giá trị cao hơn, gắn chặt với nhu cầu tiêu dùng và xu hướng phát triển xanh.

Ông Thuận cũng phân tích rõ mô hình chuỗi giá trị nông sản, hệ thống các hoạt động liên quan chặt chẽ từ cung cấp đầu vào, tổ chức sản xuất, chế biến, đóng gói, lưu trữ, vận chuyển đến tiêu thụ nông sản. Việc nông dân hiểu và tham gia vào chuỗi giá trị sẽ tạo nên sự liên kết chặt chẽ giữa người sản xuất – doanh nghiệp – thị trường, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập.

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực nhận thức, đổi mới tư duy cho người dân và cộng đồng về phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Văn Ngọc

Việc trang bị kiến thức cho cán bộ hội, hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, HTX, THT và các chi hội nghề nghiệp được xem là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Đây là lực lượng trực tiếp lan tỏa, hướng dẫn hội viên tại cơ sở áp dụng tiến bộ kỹ thuật, mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Kết thúc hội nghị, các học viên đều thể hiện tinh thần quyết tâm mang kiến thức mới, tư duy mới về địa phương để vận dụng vào thực tiễn sản xuất. Với hành trang được trang bị hôm nay, đội ngũ cán bộ hội và hội viên nông dân sẽ trở thành hạt nhân quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, văn minh.

