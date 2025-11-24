Tin mới nhất liên quan hồ Sông Cái, hồ chứa lớn nhất tỉnh Khánh Hòa đang xả điều tiết mức độ bao nhiêu?

Tin mới nhất, hồ Sông Cái(nằm trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận cũ) hồ chứa lớn nhất tỉnh Khánh Hòa đang xả 115,73m3/s, dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông vào ngày 25/11

Cụ thể, thời điểm 13 giờ ngày 24/11, hồ Sông Cái (nằm trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận cũ) có lưu lượng xả lũ cao nhất, đạt 115,73m3/s. Hồ Sông Cái là hồ có dung tích lớn nhất tỉnh Khánh Hòa hiện nay có sức chứa gần 220 triệu m3 và đã đạt hơn 92% dung tích.





Tuyến đường Thống Nhất qua phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hoà(TP. Phan Rang - Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận cũ) bị ngập sáng 20/11. Ảnh: CAKH

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa, việc xả trên nhằm giảm cao trình mực nước, đảm bảo an toàn công trình và đón đợt mưa tiếp theo. Hiện nay, có 41 hồ đang xả điều tiết nước, mức xả trên không đáng kể...

Các hồ cùng xả là hồ: Suối Dầu 56,33m3/s; Đá Bàn 52,4m3/s; Tà Rục 38,07m3/s; Sông Than 33,48m3/s; Hoa Sơn 20,5m3/s; EakrongRou 20m3/s. Các hồ còn lại dưới 10m3/s.

Theo các bản tin trong ngày 24/11 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông vào ngày 25/11, có khả năng mạnh lên thành bão và hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trong đó có Khánh Hòa.





Sáng 20/11, một bé trai trong vùng bị ngập gần cầu Đạo Long, tỉnh Khánh Hoà nhận chai nước từ các nhà hảo tẩm(cầu Đạo Long thuộc TP. Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cũ). Ảnh: NDCC

Ở một bản tin khác, một bộ phận không khí lạnh tăng ở phía bắc đang di chuyển xuống phía nam. Từ đêm 24 và ngày 25/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng tới khu vực tỉnh Khánh Hòa.

Từ các hình thái thời tiết này, cơ quan chuyên môn dự báo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới tiếp tục xảy ra mưa.

Giúp dân vùng bị ngập đến nơi an toàn

Trước đó, ngày 20/11, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận (Khánh Hoà) đã thông báo xả nước hồ chứa nước Sông Cái với lượng nước rất lớn.

Mực nước hồ 193,24m (xấp xỉ bằng 102% dung tích thiết kế) và đang xả 5 cửa van; độ mở van: 500cm đồng loạt; lưu lượng xả tràn với lưu lượng lên tới 2.045,85 m³/s. Đây là lượng xả nước lớn nhất trong những ngày trước đó...



Lực lượng chức năng xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa giúp và di dời người dân trong vùng bị ngập đến nơi an toàn trong ngày 20/11 vừa qua( khu vực huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cũ). Ảnh: CANP

Do mưa lớn nhiều ngày và các hồ chứa nước xả nước cùng lúc, ngày 20/11, toàn bộ khu vực hạ du sông Cái Phan Rang gồm các thôn An Thạnh, An Hải, Long Bình và khu vực ven sông Dinh (thuộc tỉnh Ninh Thuận cũ) bị ngập sâu, có nơi lên đến 2 m.

Cầu Đạo Long, tuyến đường Thống Nhất qua phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hoà (Ninh Thuận cũ) bị ngập nặng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng gồm Công an, bộ đội và nhiều đoàn thể khác của tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương giúp người dân trong vùng bị ngập, đưa đến nơi đến nơi an toàn...