Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nhà nông
Thứ hai, ngày 24/11/2025 19:15 GMT+7

Tin mới nhất liên quan hồ Sông Cái, hồ chứa lớn nhất tỉnh Khánh Hòa đang xả điều tiết mức độ bao nhiêu?

+ aA -
Bùi Phụ Thứ hai, ngày 24/11/2025 19:15 GMT+7
Tin mới nhất liên quan hồ Sông Cái, hồ chứa lớn nhất tỉnh Khánh Hòa đang xả điều tiết mức độ bao nhiêu? Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa, tính đến 13 giờ ngày 24/11, có 41/44 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh này đang xả điều tiết, trong đó có hồ Sông Cái(nằm trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận cũ) lớn nhất tỉnh Khánh Hòa đang xả 115,73m3/s.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tin mới nhất, hồ Sông Cái(nằm trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận cũ) hồ chứa lớn nhất tỉnh Khánh Hòa đang xả 115,73m3/s, dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông vào ngày 25/11

Cụ thể, thời điểm 13 giờ ngày 24/11, hồ Sông Cái (nằm trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận cũ) có lưu lượng xả lũ cao nhất, đạt 115,73m3/s. Hồ Sông Cái là hồ có dung tích lớn nhất tỉnh Khánh Hòa hiện nay có sức chứa gần 220 triệu m3 và đã đạt hơn 92% dung tích.

Tuyến đường Thống Nhất qua phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hoà(TP. Phan Rang - Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận cũ) bị ngập sáng 20/11. Ảnh: CAKH

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa, việc xả trên nhằm giảm cao trình mực nước, đảm bảo an toàn công trình và đón đợt mưa tiếp theo. Hiện nay, có 41 hồ đang xả điều tiết nước, mức xả trên không đáng kể...

Các hồ cùng xả là hồ: Suối Dầu 56,33m3/s; Đá Bàn 52,4m3/s; Tà Rục 38,07m3/s; Sông Than 33,48m3/s; Hoa Sơn 20,5m3/s; EakrongRou 20m3/s. Các hồ còn lại dưới 10m3/s.

Theo các bản tin trong ngày 24/11 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông vào ngày 25/11, có khả năng mạnh lên thành bão và hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trong đó có Khánh Hòa.


Sáng 20/11, một bé trai trong vùng bị ngập gần cầu Đạo Long, tỉnh Khánh Hoà nhận chai nước từ các nhà hảo tẩm(cầu Đạo Long thuộc TP. Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cũ). Ảnh: NDCC

Ở một bản tin khác, một bộ phận không khí lạnh tăng ở phía bắc đang di chuyển xuống phía nam. Từ đêm 24 và ngày 25/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng tới khu vực tỉnh Khánh Hòa.

Từ các hình thái thời tiết này, cơ quan chuyên môn dự báo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới tiếp tục xảy ra mưa.

Giúp dân vùng bị ngập đến nơi an toàn

Trước đó, ngày 20/11, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận (Khánh Hoà) đã thông báo xả nước hồ chứa nước Sông Cái với lượng nước rất lớn.

Mực nước hồ 193,24m (xấp xỉ bằng 102% dung tích thiết kế) và đang xả 5 cửa van; độ mở van: 500cm đồng loạt; lưu lượng xả tràn với lưu lượng lên tới 2.045,85 m³/s. Đây là lượng xả nước lớn nhất trong những ngày trước đó...

Lực lượng chức năng xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa giúp và di dời người dân trong vùng bị ngập đến nơi an toàn trong ngày 20/11 vừa qua( khu vực huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cũ). Ảnh: CANP

Do mưa lớn nhiều ngày và các hồ chứa nước xả nước cùng lúc, ngày 20/11, toàn bộ khu vực hạ du sông Cái Phan Rang gồm các thôn An Thạnh, An Hải, Long Bình và khu vực ven sông Dinh (thuộc tỉnh Ninh Thuận cũ) bị ngập sâu, có nơi lên đến 2 m.

Cầu Đạo Long, tuyến đường Thống Nhất qua phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hoà (Ninh Thuận cũ) bị ngập nặng.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng gồm Công an, bộ đội và nhiều đoàn thể khác của tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương giúp người dân trong vùng bị ngập, đưa đến nơi đến nơi an toàn...

Tham khảo thêm

GS, Anh hùng Lao động tạo ra các giống lúa, cây giống Việt Nam, bác sỹ nông học, học vị cao nhất ở Nhật Bản thời bấy giờ

GS, Anh hùng Lao động tạo ra các giống lúa, cây giống Việt Nam, bác sỹ nông học, học vị cao nhất ở Nhật Bản thời bấy giờ

Nông dân Hải Phòng (bao gồm cả Hải Dương trước đây) đang hối hả làm một việc quan trọng để kịp đưa hàng ra bán dịp Tết

Nông dân Hải Phòng (bao gồm cả Hải Dương trước đây) đang hối hả làm một việc quan trọng để kịp đưa hàng ra bán dịp Tết

Loại chim này tới kỳ sinh đẻ cản chả kịp, xuất xứ từ Pháp, nuôi thành công ở Thanh Hóa, cứ có là thương lái 'cân tất'

Loại chim này tới kỳ sinh đẻ cản chả kịp, xuất xứ từ Pháp, nuôi thành công ở Thanh Hóa, cứ có là thương lái "cân tất"

Xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, dân nuôi gà ngon dưới tán cây gì mà 'toàn thân thơm nức', bán vỏ cây, bán gà hết veo?

Xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, dân nuôi gà ngon dưới tán cây gì mà "toàn thân thơm nức", bán vỏ cây, bán gà hết veo?

Không khí lạnh miền Bắc tăng cường: Khu vực này tiếp tục mưa lớn diện rộng, nhiệt độ Hà Nội thấp nhất bao nhiêu

Không khí lạnh miền Bắc tăng cường: Khu vực này tiếp tục mưa lớn diện rộng, nhiệt độ Hà Nội thấp nhất bao nhiêu

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vương triều nhà Nguyễn với 9 chúa, 13 vua có đất phát tích là làng này ở Thanh Hóa

Hà Long, tỉnh Thanh Hóa (địa phận huyện Hà Trung trước đây) là vùng đất quý hương, nơi phát tích của vương triều Nguyễn với 9 chúa, 13 vua. Tự hào là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Hà Long luôn quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

"Bắt trúng" tiền tỷ với mô hình nuôi kết hợp 3 thứ cá đặc sản "chung ao" kiểu nông nghiệp tuần hoàn ở Cần Thơ

Nhà nông
'Bắt trúng' tiền tỷ với mô hình nuôi kết hợp 3 thứ cá đặc sản 'chung ao' kiểu nông nghiệp tuần hoàn ở Cần Thơ

Sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang, một loại nhà ở mới ở tỉnh Đồng Tháp mới đang tăng nhu cầu ở mức cao tại Mỹ Tho

Nhà nông
Sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang, một loại nhà ở mới ở tỉnh Đồng Tháp mới đang tăng nhu cầu ở mức cao tại Mỹ Tho

Philippines quay lại "chợ gạo" khu vực, rốt ráo chào mua gạo giao tháng 1/2026, gạo xuất khẩu Việt Nam có cơ hội mới?

Nhà nông
Philippines quay lại 'chợ gạo' khu vực, rốt ráo chào mua gạo giao tháng 1/2026, gạo xuất khẩu Việt Nam có cơ hội mới?

Một ông nông dân ở Ninh Bình "liều" thuê 5 mẫu đất, nuôi loài đặc sản, hễ đến tuổi sinh đẻ cản chả kịp, bán hút hàng

Nhà nông
Một ông nông dân ở Ninh Bình 'liều' thuê 5 mẫu đất, nuôi loài đặc sản, hễ đến tuổi sinh đẻ cản chả kịp, bán hút hàng

Đọc thêm

HLV Polking của CLB CAHN: 'Lời nguyền' khó tin trên chấm luân lưu 11m
Thể thao

HLV Polking của CLB CAHN: "Lời nguyền" khó tin trên chấm luân lưu 11m

Thể thao

Sau khi CLB CAHN thua Thể Công Viettel 3-4 ở loạt luân lưu 11m, HLV Polking đã trải qua thất bại thứ 9 liên tiếp trên loạt “đấu súng” may rủi.

Nuôi vịt chạy đồng kiểu chạy mùa gió bấc là nuôi cách gì mà nông dân An Giang mong một điều cực kỳ quan trọng?
Nhà nông

Nuôi vịt chạy đồng kiểu chạy mùa gió bấc là nuôi cách gì mà nông dân An Giang mong một điều cực kỳ quan trọng?

Nhà nông

Mưa lũ ở miền Trung: Ngành giáo dục thiệt hại nặng nề, 4 học sinh tử vong, khoảng 2.000 trường học bị ảnh hưởng
Xã hội

Mưa lũ ở miền Trung: Ngành giáo dục thiệt hại nặng nề, 4 học sinh tử vong, khoảng 2.000 trường học bị ảnh hưởng

Xã hội

Ngày 24/11, Bộ GDĐT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, cùng các biện pháp hỗ trợ mà Bộ đang triển khai.

Khẩn cấp chuẩn bị 1.000 phần quà hỗ trợ tới bà con vùng bão lũ các tỉnh Nam Trung Bộ
Nhân ái

Khẩn cấp chuẩn bị 1.000 phần quà hỗ trợ tới bà con vùng bão lũ các tỉnh Nam Trung Bộ

Nhân ái

1.000 phần quà sẽ được Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt khẩn trương phát động hỗ trợ tới bà con vùng lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ chịu thiệt hại nặng nề do bão số 13 và 14. Chương trình nhận được sự đồng hành kịp thời từ nhiều doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước.

Sở GDĐT TP.Huế né trả lời thẳng câu hỏi của báo chí về vụ từ chối cung cấp bài thi học sinh giỏi?
Xã hội

Sở GDĐT TP.Huế né trả lời thẳng câu hỏi của báo chí về vụ từ chối cung cấp bài thi học sinh giỏi?
7

Xã hội

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.Huế né trả lời thẳng những nội dung câu hỏi của báo chí về vụ cơ quan này từ chối cung cấp bài thi hỏi sinh giỏi.

Lai Châu: Dồn lực thi công tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ trụ sở phường Đoàn Kết đến giao đường số 17
Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu: Dồn lực thi công tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ trụ sở phường Đoàn Kết đến giao đường số 17

Lai Châu Ngày Mới

Thời điểm này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu đang tập trung đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án do đơn vị làm chủ đầu tư, trong đó có công trình tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ trụ sở UBND phường Đoàn Kết mới đến giao đường số 17, phường Quyết Thắng (nay thuộc phường Đoàn Kết, Lai Châu).

Nông thôn Tây Bắc: Phụ nữ dân tộc Mông ở Nà Bủng giữ nghề, giữ tâm hồn bản làng
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Phụ nữ dân tộc Mông ở Nà Bủng giữ nghề, giữ tâm hồn bản làng

Điện Biên Hôm Nay

Ở Nà Bủng, tỉnh Điện Biên, nghề thêu may trang phục Mông không chỉ là một nghề tay trái, mà là cả một di sản sống, được gìn giữ bằng niềm tự hào, bằng đôi tay khéo léo. Tiếng khâu vá lách cách, tiếng trò chuyện dịu dàng của những người phụ nữ đang cần mẫn tạo nên những bộ trang phục dân tộc mang hồn cốt của bao thế hệ.

Gấp rút sửa chữa đường ray, Đường sắt tiếp tục vận chuyển hàng cứu trợ người dân vùng mưa lũ
Kinh tế

Gấp rút sửa chữa đường ray, Đường sắt tiếp tục vận chuyển hàng cứu trợ người dân vùng mưa lũ

Kinh tế

Chiều ngày 24/11, lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt nam cho biết, đơn vị tiếp tục triển khai chương trình vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ các tỉnh Nam Trung bộ đang chịu thiệt hại nặng do mưa lũ.

Vụ chân gà, vịt bốc mùi hôi thối ở Bắc Ninh, lãnh đạo xã Hoàng Vân nói chủ cơ sở nhập nguyên liệu về làm phân bón?
Pháp luật

Vụ chân gà, vịt bốc mùi hôi thối ở Bắc Ninh, lãnh đạo xã Hoàng Vân nói chủ cơ sở nhập nguyên liệu về làm phân bón?

Pháp luật

Liên quan tới vụ việc người dân phát hiện một cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi hôi, thối có dấu hiệu ô nhiễm môi trường tại thôn Thanh Lâm (xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh), trao đổi với PV Dân Việt tối 24/11, ông Vũ Hoàng Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Vân cho biết, bước đầu chủ cơ sở khai nhận số nguyên liệu này được lấy về để “sản xuất phân bón”.

Đắk Lắk: Sau lũ, người dân thượng nguồn sông Ba Hạ rũ bùn đứng dậy
Media

Đắk Lắk: Sau lũ, người dân thượng nguồn sông Ba Hạ rũ bùn đứng dậy

Media

Từng là nơi bị ngập sâu đến hơn 3m, tuy nhiên sau khi lũ rút người dân vùng thượng nguồn sông Ba Hạ, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) gượng dậy từ những tổn thất nặng nề, bắt tay dựng lại cuộc sống.

Sự thật về 'tiếng khóc' của người chết phát ra từ lò hỏa táng: Có phải là tâm linh?
Đông Tây - Kim Cổ

Sự thật về "tiếng khóc" của người chết phát ra từ lò hỏa táng: Có phải là tâm linh?

Đông Tây - Kim Cổ

Một số người cho rằng đã nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ lò hỏa táng, rất giống như tiếng la hét hoặc tiếng khóc, vậy những âm thanh này liệu có thật.

Người dân Đồng Nai mong mức giá đền bù giải phóng mặt bằng sát giá thị trường tại các dự án giao thông trọng điểm
Kinh tế

Người dân Đồng Nai mong mức giá đền bù giải phóng mặt bằng sát giá thị trường tại các dự án giao thông trọng điểm

Kinh tế

Nhiều hộ dân tại Đồng Nai cho biết họ sẵn sàng bàn giao đất khi mức giá đền bù giải phóng mặt bằng được tính toán hợp lý, tương xứng với giá trị thực tế và bảo đảm điều kiện tái định cư ổn định lâu dài.

Bất ngờ phát hiện túi vàng trong bao đồ từ thiện và cái kết ấm lòng
Xã hội

Bất ngờ phát hiện túi vàng trong bao đồ từ thiện và cái kết ấm lòng

Xã hội

Chiều 24/11, khi phát hiện túi vàng rơi trong bao quần áo quyên góp gửi vùng lũ, một phụ nữ ở Đà Nẵng đã nhanh chóng tìm và trao trả lại cho đúng chủ nhân.

Ba con cá trắm đen kích thước 'khổng lồ', cân nặng 'vô đối' từng bị bắt tại hồ chứa 20.000 ha ở Yên Bái, nay là Lào Cai
Nhà nông

Ba con cá trắm đen kích thước "khổng lồ", cân nặng "vô đối" từng bị bắt tại hồ chứa 20.000 ha ở Yên Bái, nay là Lào Cai

Nhà nông

Người ta từng đánh lưới được nhiều các to, cá lớn, cá có kích thước khổng lồ ở hồ Thác Bà. Hồ Thác Bà (hồ thủy điện Thác Bà) là hồ nhân tạo lớn thứ ba ở Việt Nam. Có ít nhất 3 "quái ngư, thủy quái" kích thước khủng từng bị dân chài lưới bắt được. Hồ chứa này có diện tích 23.400ha, cách Hà Nội khoảng 140km, nằm trên địa phận tỉnh Yên Bái trước đây, nay là tỉnh Lào Cai sau sáp nhập.

Bạn đọc Báo Dân Việt hỗ trợ hỗ trợ 10 triệu đồng giúp gia đình nhân vật 'Con không kịp cứu mẹ' giữa lũ dữ ở Gia Lai
Nhân ái

Bạn đọc Báo Dân Việt hỗ trợ hỗ trợ 10 triệu đồng giúp gia đình nhân vật "Con không kịp cứu mẹ" giữa lũ dữ ở Gia Lai

Nhân ái

Chiều nay (24/11), phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt thường trú tại Gia Lai đã trao 10 triệu đồng từ bạn đọc hỗ trợ gia đình nhân vật trong bài viết “Con không kịp cứu mẹ, mẹ ơi…”, câu chuyện xúc động giữa lũ dữ Gia Lai do phóng viên báo phản ánh, đăng tải ngày 23/11.

Sợ Ukraine thiệt thòi, châu Âu tung kế hoạch hòa bình mới có lợi hơn cho Kiev
Thế giới

Sợ Ukraine thiệt thòi, châu Âu tung kế hoạch hòa bình mới có lợi hơn cho Kiev

Thế giới

Vương quốc Anh, Đức và Pháp đã soạn thảo các đề xuất phản hồi đối với dự thảo kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đưa ra, nhằm điều chỉnh văn bản theo hướng có lợi hơn cho Ukraine.

Từ tin giả AI gây hoang mang mùa lũ, ĐBQH đề xuất đầu tư tương xứng hơn cho báo chí
Tin tức

Từ tin giả AI gây hoang mang mùa lũ, ĐBQH đề xuất đầu tư tương xứng hơn cho báo chí

Tin tức

Các đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại trước tình trạng thông tin, hình ảnh giả mạo lan truyền trên mạng xã hội trong đợt thiên tai vừa qua gây hoang mang dư luận, đòi hỏi sự đầu tư mạnh mẽ hơn cho hệ thống báo chí chính thống.

Tiền vệ Ninh Bình FC: Ghi 1 bàn sau 12 trận, từng khoác áo HAGL
Thể thao

Tiền vệ Ninh Bình FC: Ghi 1 bàn sau 12 trận, từng khoác áo HAGL

Thể thao

Trần Bảo Toàn là tiền vệ cánh thuộc biên chế Ninh Bình FC nhưng từng có thời gian khoác áo HAGL. Từ đầu mùa, anh mới có được 1 bàn thắng cho đội chủ sân Ninh Bình Arena.

Tin bão mới nhất: Áp thấp dự báo trở thành bão số 15 sẽ tăng cấp khi đổ bộ biển Đông, miền Trung dự báo mưa đến khi nào?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Áp thấp dự báo trở thành bão số 15 sẽ tăng cấp khi đổ bộ biển Đông, miền Trung dự báo mưa đến khi nào?

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, áp thấp mới đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đổ bộ vào biển Đông, thành cơn bão số 15. Các chuyên gia khí tượng thủy văn dự báo, miền Trung sẽ có mưa lớn diện rộng từ ngày 29/11 đến ngày 1/12.

Sông Bạch Đằng gắn liền với 3 trận chiến lịch sử bắt nguồn từ 2 con sông nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Sông Bạch Đằng gắn liền với 3 trận chiến lịch sử bắt nguồn từ 2 con sông nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Nước ta có hàng trăm sông, ngòi, nhưng hiếm có sông nào ghi đậm những dấu ấn lịch sử như sông Bạch Đằng. Nhưng bạn có biết, sông Bạch Đằng bắt nguồn từ những con sông nào?

Châu Âu sẽ mạnh tay vì Trung Quốc
Điểm nóng

Châu Âu sẽ mạnh tay vì Trung Quốc

Điểm nóng

Liên minh Châu Âu có kế hoạch thắt chặt các quy định về đầu tư nước ngoài để đảm bảo các công ty Trung Quốc không được hưởng lợi từ việc tiếp cận thị trường chung EU nếu không tạo việc làm cho người lao động địa phương và chuyển giao công nghệ, tờ Financial Times đưa tin.

Tin chiều 24/11: HLV Tây Ban Nha hết lời khen ngợi cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung
Thể thao

Tin chiều 24/11: HLV Tây Ban Nha hết lời khen ngợi cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung

Thể thao

HLV Tây Ban Nha hết lời khen ngợi cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung; Liverpool nhận tin vui trong vụ Marc Guehi; HLV Mauro Jeronimo tiết lộ lý do để Nguyễn Xuân Son đá trọn vẹn 90 phút; Real Madrid xin lỗi vì sai lầm liên quan đến Jota; Bác sĩ thẩm mỹ hé lộ bí mật của Ronaldo, "dao kéo" gần hết khuôn mặt.

Gen Z chọn năng lượng sạch: Vì đam mê, tỉnh táo phải đi cùng sức khỏe và bền vững
Nhịp sống trẻ

Gen Z chọn năng lượng sạch: Vì đam mê, tỉnh táo phải đi cùng sức khỏe và bền vững

Nhịp sống trẻ

Gen Z ngày nay muốn tỉnh táo, tràn năng lượng, nhưng không muốn đánh đổi sự cân bằng mà họ đang theo đuổi. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng đó chính là tinh thần của thế hệ trẻ: bứt phá hết mình, sống lành mạnh, sống có ý thức.

Đại biểu Quốc hội: Các 'ông lớn' công nghệ phải trả tiền khi sử dụng thông tin báo chí
Tin tức

Đại biểu Quốc hội: Các "ông lớn" công nghệ phải trả tiền khi sử dụng thông tin báo chí

Tin tức

Chiều 24/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Báo chí (sửa đổi), nhiều đại biểu quan tâm đến quy định về nguồn thu của cơ quan báo chí và tình trạng các trang mạng xã hội sử dụng thông tin báo chí để thu lợi.

Tập đoàn TH ra mắt bộ đôi thức uống sữa trái cây MISTORI mới 
Xã hội

Tập đoàn TH ra mắt bộ đôi thức uống sữa trái cây MISTORI mới 

Xã hội

Trong nhịp sống hiện đại, các bậc phụ huynh ngày càng chú trọng tìm kiếm những sản phẩm đồ uống vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng, vừa mang lại trải nghiệm thưởng thức vui cho con.

Kim ngạch xuất nhập khẩu 'lập kỷ lục' vượt mốc 800 tỷ USD, cao hơn tổng cả năm 2024
Thị trường

Kim ngạch xuất nhập khẩu "lập kỷ lục" vượt mốc 800 tỷ USD, cao hơn tổng cả năm 2024

Thị trường

Theo Cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/11/2025 đạt 801,02 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Đây là mức cao hơn kim ngạch xuất nhập khẩu của cả năm 2024.

Dòng chảy của tiền hôm nay (24/11): Bùng nổ ở nhóm VN30, VN-Index tăng gần 14 điểm bất chấp khối ngoại bán ròng
Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (24/11): Bùng nổ ở nhóm VN30, VN-Index tăng gần 14 điểm bất chấp khối ngoại bán ròng

Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì nhịp hồi phục trong bối cảnh lực cầu nội gia tăng mạnh ở nhóm vốn hóa lớn.

Nam thanh niên cầm dao tự đâm vào bụng, nhảy cầu Thủ Thiêm 1
Chuyển động Sài Gòn

Nam thanh niên cầm dao tự đâm vào bụng, nhảy cầu Thủ Thiêm 1

Chuyển động Sài Gòn

Một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) đứng trên thành cầu Thủ Thiêm 1, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM, người này cầm dao ngắn tự đâm vào bụng, sau đó nhảy xuống sông, chiều 24/11.

Vùng rốn lũ Diên Điền (Khánh Hòa): Ám ảnh chiếc võng người ra đi và nước mắt người ở lại
Tin tức

Vùng rốn lũ Diên Điền (Khánh Hòa): Ám ảnh chiếc võng người ra đi và nước mắt người ở lại

Tin tức

PV Dân Việt trở lại vùng rốn lũ xã Diên Diền (Khánh Hòa) khi con nước đã dần rút dần, chứng kiến giọt nước mắt của những người ở lại. "Lúc ông còn sống bố có tính nghệ sĩ lắm, thích làm thơ để gửi cho các báo từ trung ương đến địa phương đăng, giờ ra đi rồi không còn thấy những dòng thơ do ông sáng tác nữa" - Chị Trần Thị Thu Vân, có bố mất trong lũ, nghẹn ngào.

Tin đọc nhiều

1

Tên thật và thủ đoạn của nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia?

Tên thật và thủ đoạn của nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia?

2

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

3

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

4

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

5

Vương triều nhà Nguyễn với 9 chúa, 13 vua có đất phát tích là làng này ở Thanh Hóa

Vương triều nhà Nguyễn với 9 chúa, 13 vua có đất phát tích là làng này ở Thanh Hóa