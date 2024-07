Ngày 8/7, đại diện của Song Joong Ki đã chia sẻ tin vui rằng vợ anh, Katy Louise Saunders, đang mang thai em bé thứ hai. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về tình hình sức khỏe của Katy và thời gian dự sinh vẫn chưa được tiết lộ.

Trước đó, tờ Newsen đã đưa tin về việc này, trích dẫn thông báo từ Hijim Studio - công ty quản lý của Song Joong Ki.

Song Joong Ki và vợ Tây chuẩn bị đón con thứ hai

Song Joong Ki đang có quãng thời gian hạnh phúc bên vợ. Ảnh: Chosun.

Cặp đôi nổi tiếng này đã bén duyên từ năm 2021 và chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 12/2022. Tháng 6/2023, cặp đôi hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng tại quê nhà Rome, Italy của Katy. Song Joong Ki luôn đồng hành cùng vợ trong suốt thời gian này, thể hiện tình yêu và sự quan tâm sâu sắc. Nam diễn viên đã chia sẻ niềm hạnh phúc khi lên chức bố, coi đây là món quà vô giá và khẳng định mong muốn xây dựng một tổ ấm trọn vẹn.

Kể từ đó, Song Joong Ki và Katy thường xuyên được bắt gặp tận hưởng những chuyến du lịch cùng nhau. Tháng 4 vừa qua, cả gia đình đã có khoảng thời gian đáng nhớ tại Nhật Bản.

Song Joong Ki sinh năm 1985, là sao nam có lượng fan đông đảo hàng đầu châu Á. Anh ghi dấu với Chuyện tình Sungkyunkwan, Sói, Nice Guy, Đảo địa ngục, Asadal Chronicles, Hậu duệ mặt trời, Vincenzo. Gần đây, anh góp mặt trong phim truyền hình Con trai nhà tài phiệt. Anh kết hôn với diễn viên Song Hye Kyo năm 2017, ly hôn 2 năm sau đó. Theo Nate, nam diễn viên và Katy Louise Saunders bén duyên khi Katy là gia sư tiếng Italy cho thành viên đoàn phim Vincenzo - tác phẩm Song Joong Ki đóng chính.

Katy Louise Saunders sinh năm 1984, có cha là người Anh và mẹ là người Colombia. Nữ diễn viên sống rất kín tiếng, không có thông tin nào về cha mẹ hay bạn trai cũ... trên mạng xã hội. Katy xuất hiện lần đầu trong phim A Scandalous Journey, sau đó đóng nhiều phim như: The Lizzie McGuire, Ho voglia di te, On Air: Storia di un Successfulo. Tác phẩm Welcome Home (2018) được cho là phim gần nhất cô tham gia. Có thông tin cô nghỉ diễn và đang làm gia sư tiếng Italy, Anh.