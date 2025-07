Đông Bắc Trung Quốc trải qua mùa hè khắc nghiệt chưa từng có

Vừa qua, vùng Đông Bắc Trung Quốc gồm ba tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang ghi nhận mức nhiệt trung bình trên 30 độ C, nhiều nơi vượt 35 độ C và thậm chí chạm ngưỡng 40 độ C. Đặc biệt, thành phố Mạc Hà – nơi thường xuyên ghi nhận nhiệt độ âm 40 độ C vào mùa đông – đã có ba ngày liên tiếp trên 35 độ C kể từ 25/6. Lần cuối cùng hiện tượng này xảy ra là vào năm 1970.

Khu vực này vốn được xem là nơi tránh nóng nhờ mùa hè ngắn và ôn hòa. Chính vì thế, phần lớn nhà dân và cơ sở hạ tầng không được thiết kế để chống chịu thời tiết oi bức. Tỷ lệ sở hữu điều hòa tại đây thấp hơn nhiều so với mặt bằng quốc gia. Theo "Niên giám Khảo sát Hộ gia đình Trung Quốc 2023", cứ 100 hộ gia đình thì chỉ có 56,8 máy điều hòa tại Liêu Ninh, 17,7 tại Cát Lâm và 13,3 tại Hắc Long Giang. Trong khi đó, tỉnh Chiết Giang ở miền Đông có trung bình 218,8 máy điều hòa trên mỗi 100 hộ.

Một người Trung Quốc ăn kem giải nhiệt giữa trời nắng nóng. Sixth Tone.

Sự lệch pha về nhu cầu khiến Đông Bắc chỉ chiếm 3,72% doanh số điều hòa toàn quốc trong năm 2024, tương đương 3,89 triệu chiếc. Việc thiếu cơ sở sản xuất và mạng lưới cung ứng tại chỗ khiến khu vực này gặp khó trong việc đáp ứng nhu cầu tăng vọt khi nắng nóng kéo dài.

Người dân ồ ạt mua điều hòa, doanh nghiệp gồng mình ứng phó

Dù đợt nắng gay gắt đã dịu nhẹ từ đầu tháng 7, người dân Đông Bắc vẫn tiếp tục mua điều hòa để đối phó với thời tiết cực đoan. Trên sàn thương mại điện tử JD.com, doanh số điều hòa tại Hắc Long Giang tăng gấp 6 lần, Liêu Ninh gấp 10 lần và Cát Lâm tăng tới 25 lần so với cùng kỳ năm trước. Người mua lần đầu chiếm tỷ lệ cao, tăng hơn 200% tại cả ba tỉnh.

Không chỉ hộ gia đình, nhiều tổ chức cũng nhập cuộc. Trường Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân tại Hắc Long Giang đã công bố kế hoạch chi 18,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,6 triệu USD) để mua hơn 7.000 máy điều hòa cho ký túc xá sinh viên. Trước đó, vào cuối tháng 6, một số sinh viên phải ngủ ngoài hành lang hoặc dựng lều bên ngoài để tránh nóng.

Sự gia tăng đột ngột về nhu cầu đã dẫn tới tình trạng thiếu nhân lực lắp đặt. JD.com phải điều động 500 kỹ thuật viên từ các tỉnh như Thiểm Tây, Tứ Xuyên đến hỗ trợ. Các thương hiệu điện tử lớn như Midea và Haier cũng huy động hàng trăm thợ lắp đặt từ khắp nơi trên toàn quốc.

Tuy nhiên, đặc thù hạ tầng nhà ở tại Đông Bắc – vốn được xây dựng để giữ nhiệt vào mùa đông – khiến việc lắp đặt trở nên khó khăn hơn. Anh Vương Lỗi, 38 tuổi, thợ lắp điều hòa tại Cáp Nhĩ Tân, cho biết tường nhà ở đây thường dày hơn 50cm, có nơi lên đến gần 2m, bên trong là bê tông cốt thép dày đặc. Việc khoan tường cần thay từ 7 đến 8 mũi khoan kéo dài, mất 3 đến 4 giờ để hoàn tất một chiếc điều hòa – gấp sáu lần so với các khu vực phía Nam.

Một kỹ thuật viên họ Triệu đến từ tỉnh Tứ Xuyên chia sẻ rằng anh chỉ có thể lắp 3 đến 4 máy mỗi ngày tại Đông Bắc, trong khi ở Thành Đô, anh có thể hoàn thành tới 10 máy trong cùng khoảng thời gian.

Giới chuyên gia trong nước cảnh báo rằng độ ẩm gia tăng tại Đông Bắc có thể dẫn đến tình trạng mưa rào bất thường, tạo ra mô hình thời tiết giống gió mùa với các trận mưa lớn đột ngột xen kẽ thời tiết oi bức, tương tự như tại miền Nam Trung Quốc.