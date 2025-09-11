"EU đang quyết tâm tiến tới đối đầu trực tiếp với Nga và sẵn sàng sử dụng mọi lá bài, mọi mánh khóe để tìm cách lôi kéo NATO vào một cuộc xung đột trực tiếp hơn nhiều", bài đăng cho biết.

Ông Flynn cũng kêu gọi tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tuần trước, tại Paris diễn ra cuộc gặp của các thành viên trong nhóm gọi là "liên minh tự nguyện", dưới sự chủ trì của Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Nhà lãnh đạo Pháp tuyên bố 26 nước cam kết triển khai lực lượng răn đe tại Ukraina sau khi ngừng bắn. Ông cũng cho biết "liên minh những nước sẵn sàng" sẽ sớm bắt tay vào làm việc về các khía cạnh pháp lý và chính trị của các cam kết an ninh dành cho Kiev.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh mọi kịch bản triển khai quân đội NATO tại Ukraine đều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Moscow và có nguy cơ dẫn đến leo thang nghiêm trọng. Các tuyên bố về khả năng xuất hiện lực lượng quân sự của các nước thành viên liên minh tại Ukraine, xuất phát từ London và các thủ đô châu Âu khác, bị cơ quan ngoại giao Nga lên án là hành động xúi giục tiếp tục các hoạt động quân sự.