Sư trụ trì Nhật Bản sáng tụng kinh, tối đấm bốc





Ban ngày, sư Chiyuki Yanaru thực hiện các nghi lễ Phật giáo tại chùa Raigoji, nơi ông kế thừa vai trò trụ trì từ cha vào năm 2016. Ban đêm, ông xuất hiện trong phòng tập boxing Raigoji với vai trò huấn luyện viên. Ông hô vang khẩu lệnh "1-2!" trong căn phòng rộn tiếng đấm và bước chân. Với ông, boxing và giáo lý nhà Phật không mâu thuẫn mà bổ trợ cho nhau. Ông khẳng định: “Boxing và Phật giáo đều dạy con người biết kiểm soát bản thân, biết chịu đau và tôn trọng người khác".





Chiyuki Yanaru bắt đầu đến với boxing trong thời gian sống cô đơn ở Nagasaki. IG.

Chiyuki Yanaru sinh ra và lớn lên tại chùa Raigoji, một ngôi chùa có tuổi đời hơn 400 năm tại thành phố Buzen, tỉnh Fukuoka. Dù được gia đình kỳ vọng kế thừa ngôi chùa, ông từng từ chối. Bước ngoặt xảy ra khi ông nội, trên giường bệnh, nói với ông: “Cháu được sinh ra tại một ngôi chùa và được trao cơ hội đối diện với Đức Phật. Cháu hãy tìm ý nghĩa của điều đó". Câu nói này khiến ông suy nghĩ và quyết định nối nghiệp gia đình. Ông tốt nghiệp một trường cao đẳng Phật giáo vào năm 22 tuổi, sau đó về làm việc tại một ngôi chùa ở Nagasaki.

Chiyuki Yanaru bắt đầu đến với boxing trong thời gian sống cô đơn ở Nagasaki. Ban đầu chỉ nhằm giết thời gian, nhưng ông nhanh chóng bị cuốn hút bởi tính chiến thuật, yêu cầu về nhịp thở và sự bình tĩnh trong môn thể thao này. Ba tháng sau khi bắt đầu tập, ông đã được phép đấu đối kháng. Từ năm 2002 đến năm 2005, ông đại diện tỉnh Nagasaki tham dự Đại hội Thể thao Quốc gia, giành hạng ba toàn quốc vào năm 2005.

Sau 5 năm ở Nagasaki, ông trở về quê nhà làm việc tại một ngôi chùa ở Yukuhashi, tỉnh Fukuoka. Dù từng có ý định từ bỏ boxing, ông lại tiếp tục lên sàn đấu chuyên nghiệp ở tuổi 30. Ông đã tham gia ba trận thi đấu với tư cách một người vừa là võ sĩ, vừa là nhà sư.

Sư trụ trì Chiyuki Yanaru. Ảnh: Mainichi

Dạy boxing như một cách tu hành

Sau khi chính thức lên chuyên nghiệp, ông Chiyuki Yanaru bắt đầu dạy boxing cho trẻ em theo đề nghị của một câu lạc bộ thể hình ở Buzen. Ông phát hiện dạy võ cũng là một phần của giáo hóa, khi cả thể chất lẫn tinh thần đều được rèn luyện. “Mỗi đứa trẻ đều có thế mạnh riêng, nhiệm vụ của tôi là phát huy những điểm mạnh đó”, ông nói.

Tháng 1/2022, ông mở phòng tập boxing Raigoji gần chùa, với sự hỗ trợ của người thân. Phòng tập hoạt động ba buổi tối mỗi tuần, có khoảng 20 học viên từ 3 đến 60 tuổi. Đây là phòng tập boxing duy nhất tại Nhật Bản do một nhà sư điều hành, theo Liên đoàn Quyền anh Nhật Bản.

Với ông Yanaru, tinh thần boxing và giáo lý Tịnh độ chân tông có nhiều điểm tương đồng. “Trong boxing, bạn đấm đối thủ và cảm nhận được nỗi đau của họ. Kết thúc trận, cả hai tôn trọng và tán thưởng nỗ lực của nhau. Đó là lòng trắc ẩn, cũng là tinh thần của câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật", ông cho rằng boxing không chỉ là môn thể thao mang tính cạnh tranh mà còn là công cụ giúp người trẻ học cách làm người, học cách tôn trọng, biết chịu trách nhiệm và biết dừng lại đúng lúc.

Boxing cũng có những quy tắc lễ nghi bắt buộc như cúi chào trước và sau trận đấu. Theo ông, điều này giúp người trẻ có được nền tảng đạo đức cơ bản, vốn đang dần mai một trong xã hội hiện đại. Trên sàn đấu, ông không chỉ dạy cách đấm mà còn dạy cách thở, cách giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc.

