Các thành viên của quân đội Thái Lan tham gia một buổi lễ ở tỉnh Saraburi, Thái Lan vào ngày 18/1/2023. Ảnh Getty

361.000 quân nhân đang phục vụ của Thái Lan phân bổ trên tất cả các nhánh của quân đội nước này nhiều gấp ba lần quân số của Campuchia.

Thái Lan cũng vượt xa Campuchia về mặt vũ khí.

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế đã viết trong báo cáo "Cân bằng quân sự 2025" về lực lượng vũ trang thế giới rằng: "Thái Lan có quân đội lớn, được tài trợ tốt và lực lượng không quân của nước này là một trong những lực lượng được trang bị và huấn luyện tốt nhất ở Đông Nam Á".

IISS lưu ý rằng Mỹ xếp Thái Lan vào nhóm đồng minh quan trọng ngoài NATO. Điều này đã giúp Thái Lan nhận được sự hỗ trợ của Mỹ trong nhiều thập kỷ cho các chương trình vũ khí của mình, mặc dù nước này cũng đã tăng cường quan hệ với Trung Quốc trong những năm gần đây và phát triển một ngành công nghiệp vũ khí nội địa vững mạnh với sự giúp đỡ của các quốc gia như Israel, Ý, Nga, Hàn Quốc và Thụy Điển, báo cáo cho biết.

Theo IISS, trang thiết bị của không quân bao gồm ít nhất 11 máy bay chiến đấu Gripen hiện đại của Thụy Điển và hàng chục máy bay phản lực F-16 và F-5 cũ do Mỹ sản xuất. Campuchia không có lực lượng không quân có khả năng chiến đấu.

Trên bộ, Thái Lan có hàng chục xe tăng chiến đấu, bao gồm 60 xe tăng VT-4 hiện đại do Trung Quốc sản xuất, và hàng trăm xe tăng cũ hơn do Mỹ sản xuất. Campuchia có khoảng 200 xe tăng cũ do Trung Quốc và Liên Xô sản xuất, theo báo cáo "Military Balance".

Quân đội Thái Lan sở hữu hơn 600 khẩu pháo, bao gồm ít nhất 56 khẩu pháo 155mm uy lực và hơn 550 khẩu pháo kéo 105mm. Theo số liệu của IISS, Campuchia chỉ có khoảng một chục khẩu pháo 155mm cùng khoảng 400 khẩu pháo kéo nhỏ hơn.

Trên không, quân đội Thái Lan có trực thăng tấn công Cobra do Mỹ sản xuất và 18 máy bay vận tải Black Hawk của Mỹ. Campuchia chỉ có vài chục trực thăng vận tải cũ của Liên Xô và Trung Quốc.

Lực lượng vũ trang Thái Lan cũng thường xuyên tham gia các cuộc tập trận quân sự quốc tế, nổi bật nhất là cuộc tập trận Cobra Gold thường niên do Bangkok đồng tổ chức với Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cobra Gold bắt đầu vào năm 1982 với tư cách là các cuộc tập trận chung với Mỹ, nhưng kể từ đó đã có thêm hàng chục nước tham gia. Theo quân đội Mỹ, đây là cuộc tập trận quân sự quốc tế kéo dài nhất thế giới.