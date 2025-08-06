Cảnh sát đọc lệnh bắt Nguyễn Thế Ninh - tài xế đã điều khiển xe đầu kéo lạng lách, đánh võng trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây ngày 4/8. Ảnh: CA

Ngày 6/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thế Ninh (SN 1989, quê Nghệ An), tài xế bị xác định đã điều khiển xe đầu kéo lạng lách, đánh võng trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Trước đó, ngày 4/8, mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip phản ánh nội dung xe đầu kéo kéo theo sơmi rơ moóc liên tục lạng lách, đánh võng, chèn ép các xe khác trên cao tốc đoạn qua phường Bình Trưng, TP.HCM.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Bình Trưng, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Trung tâm điều hành giao thông Thành phố nhanh chóng vào cuộc xác minh; qua đó xác định tài xế là Nguyễn Thế Ninh, nhân viên Công ty CP Vận tải T.C Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Ninh khai nhận đã cố tình thực hiện hành vi nguy hiểm này nhằm ép công ty sa thải vì bức xúc với chính sách của công ty. Ninh đã điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng trên đường cao tốc với mục đích gây chú ý và kết thúc hợp đồng lao động.

Theo điều tra, thời điểm xảy ra vụ việc có ít nhất 4 xe ô tô khác đang lưu thông cùng chiều phía sau xe của Ninh.

Việc điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách trên đường cao tốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, cản trở lưu thông và gây hoang mang cho người tham gia giao thông.

Căn cứ vào lời khai, tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh giữ người trường hợp khẩn cấp và bắt tạm giữ Nguyễn Thế Ninh để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.