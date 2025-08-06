Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 06/08/2025 08:58 GMT+7

Tài xế xe container đánh võng trên cao tốc TP.HCM – Long Thành nói “cố tình thực hiện hành vi nhằm ép công ty sa thải”

Thứ tư, ngày 06/08/2025 08:58 GMT+7
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Thế Ninh (SN 1989, quê Nghệ An), tài xế bị xác định đã điều khiển xe đầu kéo lạng lách, đánh võng trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội.
Cảnh sát đọc lệnh bắt Nguyễn Thế Ninh - tài xế đã điều khiển xe đầu kéo lạng lách, đánh võng trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây ngày 4/8. Ảnh: CA

Ngày 6/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thế Ninh (SN 1989, quê Nghệ An), tài xế bị xác định đã điều khiển xe đầu kéo lạng lách, đánh võng trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Trước đó, ngày 4/8, mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip phản ánh nội dung xe đầu kéo kéo theo sơmi rơ moóc liên tục lạng lách, đánh võng, chèn ép các xe khác trên cao tốc đoạn qua phường Bình Trưng, TP.HCM.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Bình Trưng, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Trung tâm điều hành giao thông Thành phố nhanh chóng vào cuộc xác minh; qua đó xác định tài xế là Nguyễn Thế Ninh, nhân viên Công ty CP Vận tải T.C Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Ninh khai nhận đã cố tình thực hiện hành vi nguy hiểm này nhằm ép công ty sa thải vì bức xúc với chính sách của công ty. Ninh đã điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng trên đường cao tốc với mục đích gây chú ý và kết thúc hợp đồng lao động.

Theo điều tra, thời điểm xảy ra vụ việc có ít nhất 4 xe ô tô khác đang lưu thông cùng chiều phía sau xe của Ninh.

Việc điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách trên đường cao tốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, cản trở lưu thông và gây hoang mang cho người tham gia giao thông.

Căn cứ vào lời khai, tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh giữ người trường hợp khẩn cấp và bắt tạm giữ Nguyễn Thế Ninh để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ nghi phạm sát hại cô gái trẻ trong đêm; điều tra vụ cháy khiến đôi nam, nữ thương vong

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ nghi phạm sát hại cô gái trẻ trong đêm; điều tra vụ cháy khiến đôi nam, nữ thương vong

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ 'nữ quái' chuyên 'cướp bia'; một cán bộ phường tử vong bên đường

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ "nữ quái" chuyên "cướp bia"; một cán bộ phường tử vong bên đường

Băng nhóm mặc áo xe ôm công nghệ hỗn chiến như phim hành động, cảnh sát tạm giữ 5 đối tượng

Một đoạn clip dài 50 giây đang "gây bão" trên mạng xã hội, ghi lại cảnh hỗn chiến giữa hai nhóm người, trong đó có cả những người mặc đồng phục xe ôm công nghệ. Vụ việc diễn ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 4/8, tại một con hẻm trên đường Hậu Giang, phường Bình Tây, TP.HCM

Mưa như trút nước kéo dài hơn một giờ đồng hồ, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập lai láng, hàng loạt xe chết máy

Chuyển động Sài Gòn
Mưa như trút nước kéo dài hơn một giờ đồng hồ, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập lai láng, hàng loạt xe chết máy

Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Rạch Chiếc, ùn tắc giao thông nghiêm trọng

Chuyển động Sài Gòn
Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Rạch Chiếc, ùn tắc giao thông nghiêm trọng

TP.HCM sắp tổ chức Triển lãm PCCC và CNCH quy tụ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, Thủ tướng dự kiến tham dự

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM sắp tổ chức Triển lãm PCCC và CNCH quy tụ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, Thủ tướng dự kiến tham dự

Bắt thanh niên giở trò "2 ngón" lấy chiếc túi xách chứa laptop trước nhà thuốc Pharmacity

Chuyển động Sài Gòn
Bắt thanh niên giở trò '2 ngón' lấy chiếc túi xách chứa laptop trước nhà thuốc Pharmacity

Thị trường tín chỉ carbon: Kiến nghị tháo điểm nghẽn 'thu nhưng khó chi' carbon lâm nghiệp
Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Kiến nghị tháo điểm nghẽn "thu nhưng khó chi" carbon lâm nghiệp

Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Một số tồn tại, hạn chế đã phát sinh trong và sau khi thí điểm chuyển nhượng carbon lâm nghiệp.

Đất đã quy hoạch: Người dân có thể xin chuyển đổi mục đích sử dụng không?
Bạn đọc

Đất đã quy hoạch: Người dân có thể xin chuyển đổi mục đích sử dụng không?

Bạn đọc

Đất đã nằm trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện thì không được chuyển mục đích sử dụng. Ngược lại, nếu chỉ mới có quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất, thì người dân có thể xin chuyển đổi không? Vậy loại đất quy hoạch nào được phép chuyển mục đích sử dụng?

Thủ tướng gợi mở một số vấn đề để Bộ Xây dựng hoàn thiện các dự án trọng điểm
Kinh tế

Thủ tướng gợi mở một số vấn đề để Bộ Xây dựng hoàn thiện các dự án trọng điểm

Kinh tế

Thủ tướng cũng đánh giá cao sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, rà soát, xây dựng phương án, đề án và tổ chức thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải (trước đây).

Phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 có nhan sắc 'chim sa, cá lặn' đến mức nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Phi tần và người đẹp Nhật Bản cuối thế kỷ 19 có nhan sắc "chim sa, cá lặn" đến mức nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Vào cuối thế kỷ 19, khi văn minh phương Tây đến với xứ Phù Tang, người ta đã may mắn ghi lại được những tấm ảnh quý giá về con người Nhật Bản.

Lai Châu tiếp nhận 3 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát
Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu tiếp nhận 3 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát

Lai Châu Ngày Mới

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lai Châu vừa tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ.

Bloomberg: Nga đang vượt Mỹ trong cuộc chiến giành ảnh hưởng toàn cầu
Thế giới

Bloomberg: Nga đang vượt Mỹ trong cuộc chiến giành ảnh hưởng toàn cầu

Thế giới

Nga đang từng bước củng cố vị thế trên vũ đài quốc tế, trong khi Mỹ đối mặt với nguy cơ đánh mất uy tín và làm tổn hại đến chính lợi ích của mình - bài xã luận mới đây của Bloomberg cho biết.

Chính phủ dốc lực cho tăng trưởng 8%: gỡ khó cho mua bán điện mặt trời, kích hoạt "đầu tàu" kinh tế
Kinh tế

Chính phủ dốc lực cho tăng trưởng 8%: gỡ khó cho mua bán điện mặt trời, kích hoạt “đầu tàu” kinh tế

Kinh tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 226/NQ-CP với mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 2025 đạt ít nhất 8%, thay thế kế hoạch trước đó. Điểm nhấn của Nghị quyết là yêu cầu các bộ, ngành chủ động kịch bản cung ứng điện trong mùa cao điểm, tháo gỡ cơ chế mua bán điện mặt trời, thúc đẩy đầu tư công và kích hoạt "đầu tàu" kinh tế.

Cây sâm Ngọc Linh "quốc bảo" mọc vùng núi này Đà Nẵng đang 'đuổi' cái nghèo, 'rước' cái giàu về nhà dân
Giảm nghèo nông thôn

Cây sâm Ngọc Linh “quốc bảo” mọc vùng núi này Đà Nẵng đang "đuổi" cái nghèo, "rước" cái giàu về nhà dân

Giảm nghèo nông thôn

Sâm Ngọc Linh được mệnh danh là “quốc bảo” hay “vàng xanh” của tỉnh Quảng Nam cũ đã khẳng định vị thế thương hiệu Sâm Việt Nam. Nay về với Đà Nẵng, cây sâm Ngọc Linh càng được nâng cao, đóng góp thiết thực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội của các xã miền núi Đà Nẵng mới.

Tân HLV Đông Á Thanh Hóa áp dụng triết lý của thầy Park và thầy Kim
Thể thao

Tân HLV Đông Á Thanh Hóa áp dụng triết lý của thầy Park và thầy Kim

Thể thao

Với hy vọng vực dậy Đông Á Thanh Hóa, tân HLV Choi Won-kwon đã quyết định áp dụng triết lý huấn luyện của 2 người đồng nghiệp Park Hang-seo và Kim Sang-sik.

Hàng quán điểm tâm ở TP.HCM, ai quản?
Chuyển động Sài Gòn

Hàng quán điểm tâm ở TP.HCM, ai quản?

Chuyển động Sài Gòn

Nói đến bữa điểm tâm ở TP.HCM, ai cũng thừa nhận có cả “một thế giới” món ăn hiện hữu với người dân thành phố này vào mỗi buổi sáng. Cho nên, câu hỏi làm sao quản lý được hết chất lượng bữa ăn sáng ở thành phố đông dân nhất này là một vấn đề không đơn giản.

Thị trường tài sản số hôm nay 6/8: Rung lắc mạnh trước ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế toàn cầu
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 6/8: Rung lắc mạnh trước ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế toàn cầu

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 6/8 quay về ngập trong sắc đỏ khi hầu hết các đồng tiền điện tử đều giảm trước thông báo thuế quan toàn cầu của ông Donald Trump vào ngày 07/08.

Đánh võng 'giải khuây', rút chìa khóa 'dằn mặt': Phạt hành chính là chưa đủ sức răn đe!
Kính đa tròng

Đánh võng "giải khuây", rút chìa khóa "dằn mặt": Phạt hành chính là chưa đủ sức răn đe!

Kính đa tròng

Không phải hai vụ việc cá biệt, mà là hai triệu chứng báo động của cùng một “căn bệnh” nguy hiểm đang lây lan trong văn hóa giao thông. Đó là sự ích kỷ và coi thường pháp luật.

Giá xăng dầu hôm nay 6/8: Giảm kịch sàn
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 6/8: Giảm kịch sàn

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay ngày 6/8, thị trường dầu thô thế giới diễn biến thất thường, dầu thô giao dịch sáng nay giảm kịch sàn.

Liên Hợp Quốc báo động việc Israel mở rộng chiến dịch quân sự chiếm toàn bộ Gaza
Thế giới

Liên Hợp Quốc báo động việc Israel mở rộng chiến dịch quân sự chiếm toàn bộ Gaza

Thế giới

Liên Hợp Quốc cho biết, các báo cáo về khả năng Israel quyết định mở rộng chiến dịch quân sự trên toàn Dải Gaza là “vô cùng đáng lo ngại” nếu điều đó là sự thật.

Tình hình sức khỏe của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ
Văn hóa - Giải trí

Tình hình sức khỏe của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ

Văn hóa - Giải trí

Hình ảnh mới được ê-kíp diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đăng tải hé lộ những chuyển biến tích cực về sức khỏe của anh sau quá trình điều trị.

Một cây cảnh này còn hơn 10 chậu trầu bà, viên ngọc nhiệt đới rực rỡ sắc màu, mang đến tiền tài phúc lộc
Gia đình

Một cây cảnh này còn hơn 10 chậu trầu bà, viên ngọc nhiệt đới rực rỡ sắc màu, mang đến tiền tài phúc lộc

Gia đình

Cây cảnh như viên ngọc nhiệt đới này có những chiếc lá tam sắc đẹp mắt, xanh nhiệt đới, hồng tươi tắn, kem rạng rỡ, có thể chuyển động theo nhịp điệu ngày và đêm.

HLV Mai Đức Chung "lên giây cót" cho ĐT nữ Việt Nam
Thể thao

HLV Mai Đức Chung “lên giây cót” cho ĐT nữ Việt Nam

Thể thao

HLV Mai Đức Chung khẳng định ĐT nữ Việt Nam bước vào giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 với quyết tâm cao nhất, coi trọng mọi đối thủ từ Thái Lan, Philippines cho đến Campuchia và Indonesia.

Hàng nghìn ha lúa đang 'yếu đi' ở tỉnh Quảng Trị (mới) do nguyên nhân gì?
Nhà nông

Hàng nghìn ha lúa đang "yếu đi" ở tỉnh Quảng Trị (mới) do nguyên nhân gì?

Nhà nông

Hàng nghìn ha lúa ở tỉnh Quảng Trị (mới) đang bị sâu bệnh gây hại nghiêm trọng do ảnh hưởng của thời tiết nắng mưa thất thường, nông dân đứng bên ruộng bần thần, lo vụ mùa này năng suất giảm.

Cận cảnh những khu 'đất vàng' Đà Nẵng quy hoạch làm Trung tâm tài chính quốc tế
Nhà đất

Cận cảnh những khu "đất vàng" Đà Nẵng quy hoạch làm Trung tâm tài chính quốc tế

Nhà đất

Đà Nẵng đã quy hoạch 5 khu đất "vàng", đều là các vị trí đắc địa tại thành phố để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, trong đó có khu đất gần bãi biển Mỹ Khê.

Đề xuất dự án kinh doanh casino phải có tổng mức đầu tư tối thiểu 2 tỷ USD
Nhà đất

Đề xuất dự án kinh doanh casino phải có tổng mức đầu tư tối thiểu 2 tỷ USD

Nhà đất

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, một trong những điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án casino là cần có vốn đầu tư tối thiểu 2 tỷ USD.

'Không còn lựa chọn nào khác!' – Tổng tư lệnh Ukraine hé lộ cuộc chiến sống còn với Nga
Thế giới

'Không còn lựa chọn nào khác!' – Tổng tư lệnh Ukraine hé lộ cuộc chiến sống còn với Nga

Thế giới

Nga muốn thành lập mười sư đoàn mới vào cuối năm nay, do đó Ukraine không còn lựa chọn nào khác là tiếp tục huy động quân sự ở Ukraine - Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky tuyên bố.

Nữ giới có thuộc đối tượng ưu tiên mua nhà ở xã hội?
Nhà đất

Nữ giới có thuộc đối tượng ưu tiên mua nhà ở xã hội?

Nhà đất

Theo Bộ Xây dựng, nữ giới là một trong 5 đối tượng ưu tiên mua nhà ở xã hội. Trong đó, nữ giới là thứ tự ưu tiên số 5 trong danh sách 5 nhóm đối tượng được ưu tiên.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý một loại tài nguyên quan trọng
Nhà nông

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý một loại tài nguyên quan trọng

Nhà nông

Ngày 05/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thủ tướng yêu cầu chậm nhất tháng 9 phải bố trí đất, xây dựng lại nhà ở cho các hộ bị mất nhà do thiên tai
Tin tức

Thủ tướng yêu cầu chậm nhất tháng 9 phải bố trí đất, xây dựng lại nhà ở cho các hộ bị mất nhà do thiên tai

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết ngay chỗ ở tạm cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại hoàn toàn và phải di dời khẩn cấp do thiên tai; đồng thời, bố trí đất, xây dựng lại nhà ở cho các hộ bị mất nhà hoặc buộc phải di dời khẩn cấp, hoàn thành chậm nhất trong tháng 9 năm 2025.

Một vùng đất nghèo ở Quảng Trị hồi sinh kỳ diệu nhờ mô hình nuôi chồn hương
Media

Một vùng đất nghèo ở Quảng Trị hồi sinh kỳ diệu nhờ mô hình nuôi chồn hương

Media

Từ mô hình nuôi chồn hương, nhiều hộ dân ở Quảng Trị đã không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu. Một hướng đi mới, hiệu quả, đang dần thay đổi diện mạo vùng đất khó.

Hơn 24 nhóm nhiệm vụ mới về quản lý đất đai được giao về cấp xã sau sáp nhập
Bạn đọc

Hơn 24 nhóm nhiệm vụ mới về quản lý đất đai được giao về cấp xã sau sáp nhập

Bạn đọc

Hơn 24 nhóm nhiệm vụ về đất đai sẽ được giao cho cấp xã từ ngày 1/7/2025, bao gồm: lập quy hoạch, cưỡng chế, cấp sổ đỏ, giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm. Theo quy định mới, Chủ tịch UBND xã cũng được trao thêm quyền định giá đất, tổ chức cưỡng chế.

Ly kỳ tạo hình lưỡi, sàn miệng, thành họng cho 1 bệnh nhân ung thư lưỡi sau phẫu thuật
Xã hội

Ly kỳ tạo hình lưỡi, sàn miệng, thành họng cho 1 bệnh nhân ung thư lưỡi sau phẫu thuật
4

Xã hội

Đau loét vùng miệng chủ quan không đi khám, người đàn ông mắc ung thư lưỡi giai đoạn muộn, phải cắt bỏ toàn bộ lưỡi và sàn miệng.

Nắng váng đầu, gió Lào thổi lào phào, ai ngờ loại quả ngon này ở Hà Tĩnh chín đều, bán được giá hời
Nhà nông

Nắng váng đầu, gió Lào thổi lào phào, ai ngờ loại quả ngon này ở Hà Tĩnh chín đều, bán được giá hời

Nhà nông

Trên cánh đồng trồng dứa xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (nay là xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) bà con đang khẩn trương thu hoạch quả dứa chính vụ đầu tiên. Ai cũng phấn khởi bởi những thành quả lao động vất vả, cực nhọc giữa cánh đồng nắng nóng nay đã cho “quả ngọt”, đem lại nhiều triển vọng về phát triển kinh tế.

Xã Thần Khê của tỉnh Hưng Yên mới, có 25 thôn, đất nghề, quê giàu, đặc sản đậu phụ làng Kênh nức tiếng
Nhà nông

Xã Thần Khê của tỉnh Hưng Yên mới, có 25 thôn, đất nghề, quê giàu, đặc sản đậu phụ làng Kênh nức tiếng

Nhà nông

Từ ngày 1/7/2025, xã Thần Khê của tỉnh Hưng Yên mới (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Hưng Yên với tỉnh Thái Bình, Thần Khê là một xã thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ) chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 xã: Bắc Sơn, Đông Đô, Tây Đô và Chi Lăng. Với diện tích hơn 20 km², dân số gần 30.000 người sinh sống tại 25 thôn, xã Thần Khê trở thành một đơn vị hành chính có quy mô lớn, giàu tiềm năng và đầy triển vọng.

Cựu Thủ tướng tóc vàng chỉ trích phương tây áp đặt 'sự kiểm soát không thể chấp nhận' lên Ukraine
Thế giới

Cựu Thủ tướng tóc vàng chỉ trích phương tây áp đặt ‘sự kiểm soát không thể chấp nhận’ lên Ukraine

Thế giới

Các nhà tài trợ phương Tây đang biến Ukraine thành một “thuộc địa bị tước quyền”, theo lời cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Timoshenko

