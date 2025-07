Tạm giữ hình sự 2 đối tượng trong vụ tài xế bị dí súng ở đèo Đá Trắng

Ngày 6/7, thông tin từ Công an xã Mai Châu cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ tạm giữ hình sự 2 đối tượng Bùi Mạnh Hùng (SN 1978, trú tại phường Đằng Lâm, TP. Hải Phòng) và Nguyễn Văn Quý (SN 1980, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Trước đó, Công an xã Mai Châu nắm thông tin trên trang Facebook về việc khoảng 13 giờ 30 phút ngày 5/7, anh Lừ Văn T. (SN 1990, trú tại tỉnh Sơn La) đang điều khiển xe ô tô trên quốc lộ 6, theo hướng đi Sơn La. Khi đến khu vực đèo Đá Trắng (thuộc xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ), xe của anh T. bất ngờ bị một chiếc ô tô Mitsubishi Xpander màu trắng, mang BKS 15K-388.04 tạt đầu, ép dừng lại.

Ngay sau đó, từ trên xe Xpander, hai người đàn ông là Bùi Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Quý bước xuống. Một người cầm dao găm, người còn lại cầm một vật giống súng quân dụng chửi bới, đe dọa anh T.. Toàn bộ sự việc đã được người dân quay clip và đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Về phía nạn nhân, anh T. cũng đã đến cơ quan công an trình báo.

Hai đối tượng Bùi Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Quý tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an xã Mai Châu.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Mai Châu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh, Công an các xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ và Công an các xã thuộc huyện Mộc Châu (cũ), tỉnh Sơn La tiến hành xác minh, truy tìm các đối tượng có liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau khoảng 2 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc xe ô tô 15K-388.04 đang đỗ trước nhà nghỉ Tường Vy (tổ 5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Tại đây, công an đã khống chế, đưa 3 người trên xe về trụ sở làm việc, bao gồm Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Quý và một người phụ nữ.

Tại cơ quan điều tra, Hùng và Quý đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bực tức vì không thể vượt được xe của anh T. trên đường. Các đối tượng cũng khai nhận đã sử dụng dao găm (loại lưỡi lê tự chế) và súng ngắn K54 để đe dọa nạn nhân.

Lực lượng công an đã thu giữ các tang vật gồm 1 dao găm, 1 khẩu súng ngắn K54 (do Quý vứt lại ở một bụi cây gần nhà nghỉ), tạm giữ xe ô tô BKS 15K-388.04 cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.