Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Giao thông - Xây dựng
Thứ ba, ngày 21/10/2025 09:50 GMT+7

Tăng tốc triển khai dự án giao thông, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

+ aA -
Thái Nguyễn Thứ ba, ngày 21/10/2025 09:50 GMT+7
Hàng loạt dự án giao thông hưởng lợi khi áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 106/2023/QH15. Trong đó, rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị đầu tư, tăng tốc tiến độ triển khai các hạng mục và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Qua 20 tháng triển khai trong thực tế cho thấy việc Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 106/2023/QH15 là quyết sách thí điểm đúng đắn, kịp thời, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận của các Bộ, UBND các tỉnh, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước trong phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương quản lý đầu tư xây dựng, chia sẻ giảm áp lực đối với trung ương, nâng cao năng lực của địa phương, phát huy hiệu quả đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực vào thực hiện dự án hạ tầng giao thông, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo quy hoạch, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Nghị quyết số 106/2023/QH15 đẩy nhanh tiến độ dự án giao thông

Đến hết thời hạn có hiệu lực của Nghị quyết (30/6/2025), hầu hết các dự án trong danh mục thí điểm đã được cơ quan chủ quản áp dụng chính sách tại Nghị quyết số 106/2023/QH15 để thực hiện.

Trong đó, một số dự án/dự án thành phần (DATP) đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng như: cầu Quảng Đà (thuộc Dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu), một số dự án thành phần thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (03 DATP4 với tổng chiều dài 138,2km và 70/83km đầu tuyến DATP Vân Phong – Nha Trang đưa vào khai thác dịp 30/4/2025.

Bên cạnh đó, đã hoàn thành và đưa vào khai thác dịp 02/9/2025 có 2 DATP với tổng chiều dài 120,8km và 13km còn lại của DATP Vân Phong – Nhà Trang), đường tỉnh 879B từ cầu Gò Cát đến ranh Long An; đã thông xe kỹ thuật cầu Gành Hào (nối Bạc Liêu và Cà Mau), Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình;...

Các dự án được áp dụng chính sách đặc thù tại Nghị quyết là các dự án quan trọng quốc gia, dự án giao thông trọng điểm, liên vùng, do đó trong quá trình triển khai thực hiện, các dự án được lãnh đạo Chính phủ quan tâm, theo dõi, chỉ đạo sát sao tiến độ thực hiện; Bộ Xây dựng và các địa phương triển khai rất nghiêm túc, quyết liệt, áp dụng triệt để các cơ chế thí điểm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Cầu Quảng Đà ở TP Đà Nẵng được thông xe kỹ thuật từ cuối tháng 3/2025. Ảnh: Viết Niệm

Đánh giá về tình hình thực hiện, Nghị quyết số 106/2023/QH15 giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tăng cường phân cấp, phát huy tính chủ động của địa phương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Nghị quyết huy động nguồn lực địa phương đầu tư các công trình, dự án giao thông trọng điểm, kết nối liên tỉnh, liên vùng, có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mình.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực, kinh nghiệm của địa phương (trực tiếp là các Sở, ban, ngành, chủ đầu tư, UBND các huyện (nay là UBND các xã, phường) trong quản lý điều hành và triển khai các dự án giao thông trọng điểm có quy mô lớn, tạo tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục triển khai các dự án tương tự trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Ngoài ra, Nghị quyết tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng: Chính sách đặc thù về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đã khai thông điểm nghẽn quan trọng, có tính chất quyết định đến việc hoàn thành dự án đúng tiến độ, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng thông thường, cho phép điều hòa, điều phối nguồn cung giữa các địa phương; rút ngắn thủ tục, giảm các khâu trung gian, tránh tình trạng đầu cơ, nâng giá. Do vậy, giá vật liệu được kiểm soát, không còn hiện tượng đầu cơ, nâng giá, giảm áp lực cho nhà thầu và bảo đảm tiến độ thi công.

Quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn

Bên cạnh những kết quả đạt được Nghị quyết vẫn còn một số hạn chế. Trong quá trình thực hiện nhiều địa phương khác có nhu cầu bổ sung dự án vào danh mục thí điểm, trong khi một số dự án trong danh mục khó có khả năng hoàn thành thủ tục để được áp dụng cơ chế thí điểm.

Nhiều dự án thuộc trong phạm vi Nghị quyết là các dự án quan trọng quốc gia, có quy mô lớn nên cần nhiều thời gian để thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Trong khi thời hạn cho phép áp dụng Nghị quyết chỉ trong thời gian khoảng 20 tháng.

Vì vậy, một số dự án do nguyên nhân chủ quan và khách quan nên không kịp hoàn thiện thủ tục đầu tư để được áp dụng chính sách đặc thủ tại Nghị quyết. Ví dụ, chính sách cấp mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng cho nhà thầu thi công chỉ được áp dụng sau khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư dự án.

Chính sách sử dụng nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 đã giúp huy động kịp thời nguồn vốn cho dự án cấp bách, đẩy nhanh tiến độ nâng cấp hạ tầng. Tuy nhiên, còn vướng thủ tục đầu tư, điều chỉnh kế hoạch vốn; một số dự án chưa hoàn tất thủ tục khi được bổ sung vốn; cần điều chỉnh tiến độ giải ngân và kế hoạch vốn; đòi hỏi phối hợp chặt chẽ giữa các cấp.

Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Ảnh: Công Tâm

Đối với cơ chế đặc thù về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, do lần đầu thực hiện cấp mỏ theo cơ chế đặc thù nên việc triển khai thực hiện các thủ tục của các địa phương có mỏ còn lúng túng, chậm so với yêu cầu.

Một số địa phương chậm trễ áp dụng, vẫn thực hiện quy trình cũ hoặc quy định thời khai thác chưa phù hợp với Nghị quyết; nhiều mỏ chưa có trong quy hoạch phải bổ sung; vướng mắc thủ tục đất đai do không thuộc diện nhà nước thu hồi đất; đàm phán thuê/mua đất khó khăn; năng lực khai thác của nhà thầu hạn chế; một số mỏ phải tạm dừng do sự cố kỹ thuật hoặc pháp lý; thiếu kinh nghiệm áp dụng cơ chế mới.

Do đó, kiến nghị Chính phủ khẩn trương ban hành hoặc hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn các Luật mới được Quốc hội ban hành để thể chế hóa các cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 106/2023/QH15 như: Luật Đất đai và Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, kiến nghị Bộ Xây dựng và UBND các tỉnh/thành phố rà soát các dự án thuộc danh mục thí điểm nhưng chưa khởi công xây dựng, quyết liệt chỉ đạo để khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thủ tục đấu thầu để sớm khởi công xây dựng dự án.

Theo dõi sát sao tiến độ các dự án đang triển khai đầu tư xây dựng, phát hiện kịp thời các khó khăn vướng mắc, có giải pháp quyết liệt để tháo gỡ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền tháo gỡ để dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, sớm đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; huy động các nguồn hợp pháp khác của địa phương đảm bảo đủ nhu cầu vốn theo tiến độ thi công dự án; kiểm soát chặt chẽ chi phí, phòng ngừa thất thoát, lãng phí. Cùng với đó, quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, bảo đảm việc khai thác đúng quy định, bảo vệ môi trường, công khai, minh bạch, chống thất thoát lãng phí.

Tham khảo thêm

Đôn đốc chủ đầu tư triển khai đúng tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Đôn đốc chủ đầu tư triển khai đúng tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị về các dự án giao thông 'khủng' tại TP.HCM

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị về các dự án giao thông "khủng" tại TP.HCM

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đọc thêm

Miền Bắc đón rét, Miền Trung đối mặt mưa lũ lịch sử
Video

Miền Bắc đón rét, Miền Trung đối mặt mưa lũ lịch sử

Video

Không khí lạnh đang tràn về khiến miền Bắc và Thanh Hóa trở lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét dưới 16°C. Đồng thời, sự kết hợp của khối khí lạnh này với bão số 12 đang gây ra thời tiết cực kỳ nguy hiểm trên Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ, với gió giật mạnh và sóng cao tới 7m. Đáng lo ngại hơn, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi chuẩn bị hứng chịu một đợt mưa đặc biệt lớn kéo dài, với lượng mưa cục bộ có thể vượt 900mm, gây nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất.

TP.HCM thí điểm mua bán thịt heo qua sàn giao dịch
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thí điểm mua bán thịt heo qua sàn giao dịch

Chuyển động Sài Gòn

Sở Công Thương TP.HCM phối hợp với Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, Hội Công nghệ cao TP.HCM và các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện tổ chức thí điểm Sàn Giao dịch thịt heo trong năm 2025 và đầu năm 2026.

Nghị sĩ châu Âu gây choáng váng khi đe dọa sẽ 'bẻ gãy chân ông Zelensky'
Điểm nóng

Nghị sĩ châu Âu gây choáng váng khi đe dọa sẽ 'bẻ gãy chân ông Zelensky'

Điểm nóng

Nghị sĩ châu Âu người Romania Diana Sosoaca đã thề sẽ bẻ gãy chân ông Zelensky nếu nhà lãnh đạo Ukraine cố gắng phát biểu tại quốc hội nước bà.

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Xử phạt công ty tổ chức bếp ăn, phụ huynh nói “ban giám hiệu thiếu trách nhiệm”
Xã hội

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Xử phạt công ty tổ chức bếp ăn, phụ huynh nói “ban giám hiệu thiếu trách nhiệm”

Xã hội

Theo đoàn kiểm tra liên ngành, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh - đơn vị tổ chức bếp ăn tại Trường Tiểu học Cự Khê đã vi phạm nghiêm trọng về điều kiện vệ sinh và quy trình triển khai suất ăn cho học sinh. Trong khi đó, phụ huynh cho rằng “ban giám hiệu nhà trường thiếu trách nhiệm, thờ ơ, thách thức phụ huynh…”.

Bão Fengshen- bão số 12 di chuyển nhanh, ngư dân cả làng ở Gia Lai vội kéo tàu, thuyền lên đồi
Nhà nông

Bão Fengshen- bão số 12 di chuyển nhanh, ngư dân cả làng ở Gia Lai vội kéo tàu, thuyền lên đồi

Nhà nông

Trước diễn biến phức tạp của bão Fengshen( bão số 12) đang di chuyển nhanh vào Biển Đông, người dân các làng biển phía đông tỉnh Gia Lai đã chủ động đưa tàu thuyền lên bờ, chính quyền kích hoạt các phương án ứng phó thiên tai, sẵn sàng "4 tại chỗ" nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Tin sáng (21/10): ĐT Malaysia sẽ bị FIFA trừng phạt, ĐT Việt Nam nhận tin vui vào ngày 30/10?
Thể thao

Tin sáng (21/10): ĐT Malaysia sẽ bị FIFA trừng phạt, ĐT Việt Nam nhận tin vui vào ngày 30/10?

Thể thao

ĐT Malaysia sẽ bị FIFA trừng phạt, ĐT Việt Nam nhận tin vui vào ngày 30/10?; Liverpool theo đuổi Ousmane Diomande; Bayern Munich muốn chiêu mộ Bruno Fernandes; Real Madrid chưa nghiêm túc với thương vụ William Saliba; Vợ sắp cưới của Cristiano Ronaldo tin tưởng Magui Corceiro.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 21/10: Hấp dẫn đến cỡ nào khiến doanh nghiệp bất động sản cũng “nhảy vào”
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 21/10: Hấp dẫn đến cỡ nào khiến doanh nghiệp bất động sản cũng “nhảy vào”

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 21/10: Công ty TNHH Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Tini vừa xuất hiện trên thị trường, trụ sở tại phường Tân Hưng, TPHCM.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (21/10): Thị trường tự do bất ngờ bật tăng
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (21/10): Thị trường tự do bất ngờ bật tăng

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (21/10) tại thị trường tự do tiếp tục tăng ở cả hai chiều so với sáng qua, hiện dừng ở mức 27.247 - 27.367 đồng/USD (mua - bán).

Hà Nội đề xuất tận dụng gầm cầu cạn, đường trên cao cho không gian văn hóa, thể thao công cộng: Còn nhiều băn khoăn
Tin tức

Hà Nội đề xuất tận dụng gầm cầu cạn, đường trên cao cho không gian văn hóa, thể thao công cộng: Còn nhiều băn khoăn

Tin tức

Đề xuất cho phép sử dụng gầm cầu, gầm đường trên cao để tổ chức hoạt động công cộng của Hà Nội đang mở ra hướng khai thác không gian đô thị mới, song cũng làm dấy lên nhiều băn khoăn về an toàn và quản lý.

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và loạt hạ tầng hoàn thành năm 2027
Doanh nghiệp

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và loạt hạ tầng hoàn thành năm 2027

Doanh nghiệp

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội cùng loạt hạ tầng trọng điểm tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM đang được tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành trong giai đoạn 2025-2028.

Nạn bắt nạt công sở làm chao đảo Hàn Quốc
Xã hội

Nạn bắt nạt công sở làm chao đảo Hàn Quốc

Xã hội

Nhiều nhân viên văn phòng tại Hàn Quốc chịu đựng tình trạng quấy rối và lạm quyền kéo dài, dẫn đến hậu quả tâm lý nghiêm trọng và hàng loạt hệ lụy xã hội.

Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi 2025: Nơi hội tụ bản sắc Mường giữa mùa vàng
Hòa Bình thi đua yêu nước

Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi 2025: Nơi hội tụ bản sắc Mường giữa mùa vàng

Hòa Bình thi đua yêu nước

Trong không khí rộn ràng của mùa vàng vùng cao, xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ đang tất bật hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025. Lễ hội sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 25 - 26/10 tại xóm Dóm Bái, xã Thượng Cốc.

Nỗi sợ hãi của Châu Âu đối với Mỹ: Vụ việc Nord Stream đã trở thành một vụ che đậy ngoại giao như thế nào
Điểm nóng

Nỗi sợ hãi của Châu Âu đối với Mỹ: Vụ việc Nord Stream đã trở thành một vụ che đậy ngoại giao như thế nào

Điểm nóng

Theo các báo cáo mới xuất hiện từ phương tiện truyền thông châu Âu và Nga , Ba Lan, Đức và Ý được cho là đã dàn dựng một nỗ lực phối hợp để chuyển hướng trách nhiệm và tránh những hậu quả tiềm tàng từ Washington liên quan đến vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream.

Không khí hân hoan trước giờ khánh thành ký túc xá 2 tầng ở xã biên giới Mỹ Lý (Nghệ An)
Nhân ái

Không khí hân hoan trước giờ khánh thành ký túc xá 2 tầng ở xã biên giới Mỹ Lý (Nghệ An)

Nhân ái

Từ sáng sớm, giáo viên, phụ huynh học sinh trường PTDTBT TH Mỹ Lý 1, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An đã có mặt tại sân trường. Trước giờ khánh thành ký túc xá 2 tầng, công trình kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, mọi người đều háo hức đón chờ sự kiện quan trọng này.

Bi kịch ập đến với ngôi sao nhập tịch “lậu” của ĐT Malaysia
Thể thao

Bi kịch ập đến với ngôi sao nhập tịch “lậu” của ĐT Malaysia

Thể thao

Sự nghiệp bóng đá của trung vệ Facundo Garces (ĐT Malaysia) đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn sau khi FIFA chính thức ra lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với anh.

Văn khấn ngày mùng 1 tháng 9 Âm lịch năm 2025: Giữ lửa truyền thống đầu tháng
Gia đình

Văn khấn ngày mùng 1 tháng 9 Âm lịch năm 2025: Giữ lửa truyền thống đầu tháng

Gia đình

Bài văn khấn mùng 1 tháng 9 Âm lịch 2025 hướng dẫn chi tiết, giúp các gia đình có thể giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống đầu tháng.

Ba Nghệ sĩ Nhân dân cùng có tên đệm là “Quốc” ngồi ghế giám khảo Liên hoan Chèo toàn quốc 2025
Văn hóa - Giải trí

Ba Nghệ sĩ Nhân dân cùng có tên đệm là “Quốc” ngồi ghế giám khảo Liên hoan Chèo toàn quốc 2025

Văn hóa - Giải trí

Ba Nghệ sĩ Nhân dân đều có tên đệm là "Quốc" gồm: Quốc Chiêm, Quốc Anh, Quốc Trượng lần đầu cùng ngồi ghế giám khảo Liên hoan Chèo toàn quốc 2025.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 (bão FENGSHEN) còn cách Hoàng Sa 130km, từ mai loạt tỉnh mưa cực lớn, cục bộ trên 900mm
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 12 (bão FENGSHEN) còn cách Hoàng Sa 130km, từ mai loạt tỉnh mưa cực lớn, cục bộ trên 900mm

Nhà nông

Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão số 12 (bão FENGSHEN) chỉ còn cách Hoàng Sa khoảng 130km về phía Bắc. Bản tin bão mới nhất cũng dự báo, từ đêm 22/10 đến ngày 26/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, cảnh báo mưa có cường suất lớn.

Từ 10/12 bỏ thi nâng ngạch công chức, người vi phạm thi tuyển công chức bị xử lý thế nào?
Xã hội

Từ 10/12 bỏ thi nâng ngạch công chức, người vi phạm thi tuyển công chức bị xử lý thế nào?

Xã hội

Ngoài việc bỏ thi nâng ngạch công chức, Bộ Nội vụ cũng sẽ ban hành quy định hướng dẫn thi tuyển, xét công chức. Quy trình thực hiện nghiêm minh, xử lý mạnh tay với những công chức gian dối trong thi tuyển.

Bộ đội Biên phòng Hưng Yên (sau sáp nhập tỉnh Thái Bình) là nòng cốt về chống khai thác IUU trên biển
Nhà nông

Bộ đội Biên phòng Hưng Yên (sau sáp nhập tỉnh Thái Bình) là nòng cốt về chống khai thác IUU trên biển

Nhà nông

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng tuyến biển phối hợp các ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát tàu thuyền, góp phần thay đổi nhận thức của ngư dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Từ Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đến Công ước Hà Nội: Minh chứng phản bác các luận điệu sai trái
Tin tức

Từ Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đến Công ước Hà Nội: Minh chứng phản bác các luận điệu sai trái

Tin tức

Ngày 14/10/2025 giờ New York (nửa đêm 14/10 theo giờ Hà Nội), tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Đại hội đồng LHQ Khóa 80 đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất trong số các ứng cử viên đại diện cho khu vực châu Á–Thái Bình Dương.

Hơn 600 ngày công đào hơn 3.700m hào tại Gia Lai, tìm thấy 18 hài cốt liệt sĩ ở Ia Boòng
Xã hội

Hơn 600 ngày công đào hơn 3.700m hào tại Gia Lai, tìm thấy 18 hài cốt liệt sĩ ở Ia Boòng

Xã hội

Với hơn 600 ngày công, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cùng các lực lượng đã miệt mài tìm kiếm tại xã Ia Boòng và phát hiện, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Mỗi phần mộ là một phần ký ức thiêng liêng được đánh thức sau hàng chục năm nằm lại nơi rừng sâu.

HLV Popov: “Bóng đá Việt Nam sẽ thua cả Nepal nếu còn tình trạng này”
Thể thao

HLV Popov: “Bóng đá Việt Nam sẽ thua cả Nepal nếu còn tình trạng này”

Thể thao

Sau chiến thắng 2-1 trước SHB Đà Nẵng, HLV Popov của Thể Công Viettel không chỉ nói về 3 điểm quan trọng mà còn thẳng thắn chỉ ra những vấn đề khiến bóng đá Việt Nam khó phát triển nếu không thay đổi.

Tin mới nhất: Đà Nẵng yêu cầu siết chặt vận hành hồ chứa thuỷ điện trước khi bão số 12 (bão FENGSHEN) đổ bộ
Nhà nông

Tin mới nhất: Đà Nẵng yêu cầu siết chặt vận hành hồ chứa thuỷ điện trước khi bão số 12 (bão FENGSHEN) đổ bộ

Nhà nông

Tin mới nhất từ Đà Nẵng, ứng phó bão số 12, bão FENGSENG, TP.Đà Nẵng yêu cầu siết chặt vận hành hồ chứa thuỷ điện, bảo vệ vùng hạ du.

Giá vàng hôm nay 21/10 tăng vượt đỉnh cũ, người vay vàng 'khóc ròng', sốt sắng ra quyết định quan trọng
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 21/10 tăng vượt đỉnh cũ, người vay vàng "khóc ròng", sốt sắng ra quyết định quan trọng

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 21/10 trụ mức cao khiến người vay vàng như "ngồi trên đống lửa". Họ lo lắng vì giá vàng tăng vọt khiến số tiền phải trả gấp nhiều lần ban đầu.

'Sự sụp đổ cuối cùng', phương Tây bị sốc trước những gì xảy ra ở Donbas
Điểm nóng

"Sự sụp đổ cuối cùng", phương Tây bị sốc trước những gì xảy ra ở Donbas

Điểm nóng

Quân đội Nga đã chọc thủng hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Krasnoarmeysk và buộc quân đội Ukraine phải rời bỏ vị trí, nhà phân tích Alan Watson lưu ý trên trang mạng xã hội X.

Khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” ở Lạng Sơn sau loạt bài điều tra của Dân Việt
Bạn đọc

Khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” ở Lạng Sơn sau loạt bài điều tra của Dân Việt

Bạn đọc

Hạt Kiểm lâm Khu vực Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại thôn Khuổi Toọc, xã Hội Hoan, tỉnh Lạng Sơn theo Điều 232 Bộ luật hình sự. Đây là một trong những địa điểm xảy ra tình trạng phá rừng, san gạt đất lâm nghiệp trái phép đã được Báo Điện tử Dân Việt phản ánh.

Ngoại binh 2m06 Kyle Hudlin của Thép xanh Nam Định chấn thương nặng: Sự thật bất ngờ!
Thể thao

Ngoại binh 2m06 Kyle Hudlin của Thép xanh Nam Định chấn thương nặng: Sự thật bất ngờ!

Thể thao

Ngày 20/10, mạng xã hội lan truyền thông tin, tiền đạo 2m06 Kyle Hudlin của Thép Xanh Nam Định dính chấn thương đứt dây chằng và chưa rõ ngày trở lại. Ngay sau đó, phía đội bóng thành Nam đã lên tiếng bác bỏ.

Tin mới nhất gió mùa Đông Bắc tăng cường, trời tiếp tục lạnh thêm ở Hải Phòng
Nhà nông

Tin mới nhất gió mùa Đông Bắc tăng cường, trời tiếp tục lạnh thêm ở Hải Phòng

Nhà nông

Tin mới nhất gió mùa Đông Bắc, không khí lạnh mạnh thêm, theo Đài Khí tượng thủy văn Hải Phòng, ngày 21 - 22/10, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh hơn, khu vực Hải Phòng đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 - 21°C.

Tin mới nhất từ Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng về vụ vết nứt 50m trên sườn núi địa phận Quảng Nam (trước sáp nhập)
Nhà nông

Tin mới nhất từ Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng về vụ vết nứt 50m trên sườn núi địa phận Quảng Nam (trước sáp nhập)

Nhà nông

Tin mới nhất từ Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng về vụ vết nứt 50m trên sườn núi địa phận Quảng Nam (trước sáp nhập). Về vụ xuất hiện vết nứt 50m trên sườn núi ở địa phận tỉnh Quảng Nam (trước sáp nhập), lực lượng quân đội TP Đà Nẵng khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương di dời 9 hộ dân, làng Kon Pin, xã Trà Linh (địa phận huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam trước sáp nhập)...

Tin đọc nhiều

1

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

2

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc

3

Nếu năm 2026 tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương, viên chức tại đơn vị sự nghiệp có được tăng lương?

Nếu năm 2026 tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương, viên chức tại đơn vị sự nghiệp có được tăng lương?

4

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi
6

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi

5

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng