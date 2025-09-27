Chủ đề nóng

Thái Hòa - tên không tặc đáng sợ trong 'Tử chiến trên không': "Tôi phải hạ mình xin quay đến lần thứ 57"

"Ông hoàng phòng vé" Thái Hòa tiết lộ những trải nghiệm đặc biệt khi hóa thân vào vai diễn không tặc trong phim "Tử chiến trên không".
Thường được gọi là “ông hoàng phòng vé”, anh có thấy danh xưng này tạo thêm áp lực khi nhận vai phản diện nặng ký như Long?

- Hồi xưa, tôi áp lực lắm. Nghe danh xưng “ông hoàng” là nghĩ phải thế này, thế kia. Nhưng thật ra, vai diễn không cần mấy thứ đó. Vai diễn chỉ cần mình sống trọn vẹn. Sau này, tôi thay đổi cách nhìn: không quan tâm đến gánh nặng danh xưng, mà tập trung tận hưởng những ngày trên trường quay.

Thái Hòa trong một cảnh phim cùng Lợi Trần, Thanh Sơn. Ảnh: NSX

Anh có thể chia sẻ về những áp lực khi đảm nhận vai không tặc Long trong Tử chiến trên không?

- Khi mong muốn làm thật tốt và được công nhận, đôi khi chính kỳ vọng đó lại trở thành áp lực. Với vai Long, tôi có hai phân cảnh đặc biệt quan trọng. Tôi đã trải qua cảm giác nặng nề vì đoàn phim phải chờ đợi khá lâu, trong khi mình vẫn chưa chạm tới cảm xúc cần thiết. Với một diễn viên, đó là trạng thái vô cùng khủng khiếp. Chỉ khi buông bỏ áp lực, để nhân vật tự nhiên dẫn dắt, tôi mới thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhõm hơn. Nhưng để đạt đến khoảnh khắc đó, tôi phải dồn hết can đảm và thậm chí “xin” được quay lại nhiều lần.

Anh nói là phải xin quay lại rất nhiều lần, cụ thể là như thế nào?

- Tôi nhớ có một cảnh quan trọng, tôi đã xin quay đi quay lại tới 57 lần. Lúc ấy tôi ngại lắm, sợ làm phiền đoàn. Nhưng khi cảm xúc chưa tới, tôi không thể dừng lại. Có khi tôi thấy mình như mất cái tôi, phải hạ mình để xin thêm lần nữa, rồi lần nữa… May mắn là đạo diễn và ê-kíp rất kiên nhẫn, nhờ vậy tôi mới vượt qua được giới hạn của bản thân.

Có khi nào anh cảm thấy loay hoay, bất lực khi cứ phải quay đi quay lại một cảnh mãi không đạt?

- Đúng là có. Nhưng sau này tôi nhận ra, áp lực hay động lực chỉ là cách mình nhìn nhận. Nếu mình xem đó là áp lực thì nó nặng nề, còn xem nó là động lực thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Nghề này vốn là vậy. Ngay cả diễn viên Mỹ cũng đâu phải lúc nào cũng diễn tốt ngay lần đầu. Quan trọng là mình phải cho phép bản thân sai, rồi tìm được khoảnh khắc thật sự chạm tới nhân vật.

Thái Hòa trong vai không tặc Long - người nguy hiểm và tàn bạo nhất trong Tử chiến trên không. Ảnh: NSX

Nhiều khán giả kỳ vọng nhân vật Long có thêm chiều sâu về trí tuệ, sự sắc bén, thay vì chỉ thấy nguy hiểm và máu lạnh. Anh nghĩ sao về điều này?

- Có thể đúng, cũng có thể chưa đúng. Theo tôi, đạo diễn muốn nhân vật Long trước hết phải thật tàn bạo, để khi khán giả nhìn vào, thấy hắn nguy hiểm. Song song với đó, phim còn đề cập tới tình thân – cha con, anh em, vợ chồng. Chính cái xung động giữa Long và con trai mới là yếu tố bù đắp cho sự khắc nghiệt ấy.

Khán giả xúc động nhiều ở cảnh Long đối diện con trai mình. Đây có phải cảnh quan trọng nhất với anh?

- Đúng vậy. Đó là cảnh tôi đã xin quay lại 57 lần. Nó thể hiện tình thân của nhân vật, chứ không chỉ là sự tàn ác. Cảnh này làm khán giả thấy Long vẫn là con người, không phải một kẻ chỉ biết bạo lực. Với tôi, đây là cảnh khó khăn nhưng cũng đáng nhớ nhất.

Nhìn lại, anh rút ra điều gì sau trải nghiệm này?

- Nghề diễn viên ai cũng muốn chỉ cần một lần quay là xong. Nhưng đôi khi, chính sự khó khăn, chậm chạp lại làm nên khoảnh khắc đặc biệt. Khi mình thật sự thả được, chạm được tới cảm xúc, thì đó mới là khoảnh khắc quý giá.

Thái Hòa được khán giả khen ngợi với vai diễn phản diện khiến ai cũng khiếp sợ. Ảnh: NSX

Trong "Tử chiến trên không", khán giả bất ngờ khi thấy bé Bom Thiên Minh – con trai anh xuất hiện. Anh có thể chia sẻ về cơ duyên này?

- Bom đang học công nghệ thông tin, không học điện ảnh. Việc tham gia phim này là một cái duyên, Hàm Trần mời nên tôi cho con vào thử. Tôi không định hướng con làm nghề diễn viên, chỉ coi đây như một trải nghiệm để biết trường quay là gì.

Với tư cách một người cha, anh có hướng dẫn Bom nhiều khi vào phim không?

- Tôi chỉ dặn những điều cơ bản: đọc kịch bản kỹ, phải thuộc. Còn chuyện diễn xuất thì tôi không can thiệp. Đạo diễn Hàm Trần mới là người quyết định cách diễn. Ngay cả khi thấy con lúng túng, tôi cũng không dám nói vào vì sợ làm con phân tâm. Giống như các ông bố bà mẹ lo con ở trường học thế nào, nhưng lên trường quay thì phải tin đạo diễn, tin ê-kíp. Tôi làm việc với Hàm Trần nhiều rồi, tôi biết năng lực của anh ấy.

Thiên Minh (cầm míc) con trai Thái Hòa tại sự kiện ra mắt phim. Ảnh: NSX

Bom có học hỏi diễn xuất hay xin kinh nghiệm từ anh không?

- Có, những gì tôi biết thì tôi nói. Điều quan trọng hơn kinh nghiệm là quan điểm làm nghề. Kỹ thuật diễn xuất bây giờ đầy trên mạng, phim Mỹ, phim Âu có nhiều bài học lắm. Quan điểm của tôi là phải thành thật với nghề. Tôi muốn con nhìn thấy mình làm nghề thế nào, đó mới là bài học lớn nhất.

Anh có sợ con mâu thuẫn, hay ghét mình khi quá khắt khe, khó tính như anh trên trường quay không?

- Không. Từ trước đến giờ, tôi chỉ mong con có thần tượng riêng trong diễn xuất, không nhất thiết là tôi. Gần đây tôi có giới thiệu Bom xem phim Raging Bull, để thấy Robert De Niro diễn ra sao. Tôi tin con sẽ tự tìm được đường.

Sau Tử chiến trên không, anh có định hướng gì cho Bom không?

- Hiện tại, Bom vẫn học công nghệ thông tin. Phim này chỉ là trải nghiệm. Nếu con muốn đi xa hơn, phải học bài bản. Tôi không “cầm tay chỉ việc” hay ép con theo nghề. Con chọn gì thì đó là quyết định của con.

Xin cảm ơn anh!

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, đang phải chiến đấu với ung thư di căn

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ niềm xúc động khi tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân, nhạc sĩ Thế Hiển, người nổi danh với một loạt tác phẩm như "Nhánh lan rừng", "Hát về anh", "Dấu chấm hỏi"...

Cảm nhận về Nguyễn Duy, bài thơ Tre Việt Nam và hoàn cảnh ra đời ít người biết

Cảm nhận về Nguyễn Duy, bài thơ Tre Việt Nam và hoàn cảnh ra đời ít người biết

Brooklyn Beckham phủ nhận tin đồn bất hòa với gia đình, khẳng định hạnh phúc bên vợ

Brooklyn Beckham phủ nhận tin đồn bất hòa với gia đình, khẳng định hạnh phúc bên vợ

Vua Charles mong muốn hàn gắn với Hoàng tử Harry nhưng "gặp khó"

Vua Charles mong muốn hàn gắn với Hoàng tử Harry nhưng 'gặp khó'

Song Hye Kyo vướng tranh cãi vì thái độ làm việc "yêu sách"

Song Hye Kyo vướng tranh cãi vì thái độ làm việc 'yêu sách'

Vì sao nhiều sĩ tử thời Trung Hoa cổ đại mong đỗ Thám hoa hơn cả đỗ Trạng nguyên?
Vì sao nhiều sĩ tử thời Trung Hoa cổ đại mong đỗ Thám hoa hơn cả đỗ Trạng nguyên?

Có một nguyên nhân đặc biệt khiến các sĩ tử Trung Hoa khao khát vị trí Thám hoa hơn cả việc đỗ đầu.

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn
Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

Trên đỉnh Trường Sơn hùng vĩ, nơi tộc người Rục từng sống biệt lập trong hang đá, vẫn lưu truyền những phép thuật huyền bí như thổi thắt, thổi mở, hấp hơi tránh thú dữ. Những bí ẩn ấy khiến cả giới nghiên cứu phải kinh ngạc, còn người đời thì coi đây là một trong những huyền tích kỳ lạ nhất còn hiện hữu giữa đại ngàn.

Diễn biến mới vụ 40 học sinh tiểu học ở Quảng Trị nhập viện sau khi ăn bánh tày
Diễn biến mới vụ 40 học sinh tiểu học ở Quảng Trị nhập viện sau khi ăn bánh tày

40 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) nhập viện sau khi ăn bánh tày sức khỏe đã ổn định, không có ca nào diễn biến nặng.

7 cầu thủ nhập tịch “giả mạo' khiến ĐT Malaysia bị FIFA trừng phạt, có gì đặc biệt?
7 cầu thủ nhập tịch “giả mạo" khiến ĐT Malaysia bị FIFA trừng phạt, có gì đặc biệt?

Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano là 7 cầu thủ nhập tịch mà FIFA khẳng định phía Malaysia đã làm giả giấy tờ để đủ điều kiện ra sân trong trận đấu với ĐT Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua. Vậy họ có gì đặc biệt?

Xây dựng lớp nông dân TP.HCM thế hệ mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất
Xây dựng lớp nông dân TP.HCM thế hệ mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

Từ bỏ chiếc máy may, bỏ công việc kỹ sư, nhiều người trẻ đã dấn thân vào con đường nông nghiệp công nghệ cao. Những người nông dân trẻ không chỉ tạo ra mô hình sản xuất hiệu quả, thu nhập trăm triệu mỗi năm, mà còn góp phần định hình diện mạo “nông dân thế hệ mới”.

Tập đoàn Mavin được The Asset vinh danh “Công ty có giải pháp phát triển bền vững tốt nhất Châu Á”
Tập đoàn Mavin được The Asset vinh danh “Công ty có giải pháp phát triển bền vững tốt nhất Châu Á”

Vừa qua, Tập đoàn Mavin đã được vinh danh là công ty có giải pháp Phát triển bền vững tốt nhất Châu Á (Best ESG Solution) từ Tạp chí The Asset, ghi nhận những nỗ lực tiên phong và bài bản của doanh nghiệp trong việc tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững vào chiến lược vận hành và tài chính.

Dabaco Oil: Hành trình mang đến giọt dầu chất lượng cho sức khoẻ gia đình Việt
Dabaco Oil: Hành trình mang đến giọt dầu chất lượng cho sức khoẻ gia đình Việt

Để nâng cao chất lượng bữa ăn và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào công nghệ chế biến thực phẩm hiện đại, an toàn và giàu dinh dưỡng. Nổi bật trong số đó, Nhà máy Dầu thực vật Dabaco có định hướng phát triển dầu thực vật theo hướng cao cấp, hiện đại, thân thiện môi trường.

Kỳ tích cứu sống bệnh nhân bị điện giật, ngưng tim nhiều lần
Kỳ tích cứu sống bệnh nhân bị điện giật, ngưng tim nhiều lần

Bệnh nhân sửa điện thì bất ngờ bị điện giật, mất ý thức, trong quá trình sơ cấp cứu đã ngưng tim 2 lần nhưng vẫn được hồi sinh tim phổi trở lại.

Dân xã mới này ở Thanh Hóa đứng trên bè dùng vợt bắt lên toàn cá trắm cỏ con to bự thế này đây
Dân xã mới này ở Thanh Hóa đứng trên bè dùng vợt bắt lên toàn cá trắm cỏ con to bự thế này đây

Thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa (địa bàn huyện Quan Sơn trước đây) đã tận dụng diện tích mặt nước rộng lớn trên lòng hồ thủy điện Trung Xuân để nuôi cá lồng (chủ yếu nuôi cá trắm cỏ) và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần tạo việc làm, cải thiện đời sống cho nhiều hộ dân trên địa bàn xã.

Dự án đường ven biển Quảng Trị: Nhà thầu 'nhập nhằng' đổ thải, công an vào cuộc
Dự án đường ven biển Quảng Trị: Nhà thầu "nhập nhằng" đổ thải, công an vào cuộc

Tại Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua khu vực cầu Cửa Tùng – Cửa Việt, gói thầu XL-01, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, báo Dân Việt nhận được phản ánh về việc nhà thầu ký hợp đồng thu gom, xử lý chất thải với đơn vị không đủ chức năng, có dấu hiệu hợp thức hóa hồ sơ để dự thầu.

Thế giới đặc biệt chú ý một lễ hội tại TP.HCM, trao ngay 2 giải Vàng quốc tế
Thế giới đặc biệt chú ý một lễ hội tại TP.HCM, trao ngay 2 giải Vàng quốc tế

Lễ hội này tại TP.HCM được sự chú ý của quốc tế và giành 2 giải Vàng tại Giải thưởng International Business Awards.

Đừng trồng hoa hồng, cây cảnh này nở ngàn đèn lồng rực rỡ, dễ chăm bón, ít sâu bệnh, thu tài, chiêu lộc
Đừng trồng hoa hồng, cây cảnh này nở ngàn đèn lồng rực rỡ, dễ chăm bón, ít sâu bệnh, thu tài, chiêu lộc

Cây cảnh này nở những bông hoa đèn lồng rực rỡ, tựa như những đường nét được thiên nhiên tỉ mỉ vẽ nên, chia cánh hoa thành những mảng mỏng manh.

Ông Zelensky nói thông tin ông Trump kêu gọi tấn công nhà ông Putin là không đúng sự thật
Ông Zelensky nói thông tin ông Trump kêu gọi tấn công nhà ông Putin là không đúng sự thật

Tổng thống Ukraine Zelensky bác bỏ tin đồn rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã nói với ông qua điện thoại về việc cần phải "tấn công" Tổng thống Nga Vladimir Putin "tại nhà".

TP.HCM: Điểm hẹn 2026 cho các thành phố đối tác kinh doanh, đẩy mạnh hợp tác quốc tế
TP.HCM: Điểm hẹn 2026 cho các thành phố đối tác kinh doanh, đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Hội nghị bàn tròn Các thành phố Đối tác Kinh doanh 2026 (Business Partner Cities 2026) sẽ diễn ra tại TP.HCM. Đây là sự kiện quan trọng để TP.HCM thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Thị trường tài sản số hôm nay 27/9: Ngỡ ngàng giá trị giao dịch tài sản mã hoá tại Việt Nam
Thị trường tài sản số hôm nay 27/9: Ngỡ ngàng giá trị giao dịch tài sản mã hoá tại Việt Nam

Thị trường tài sản số hôm nay 27/9: Theo Chainalysis, Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về giá trị giao dịch tài sản mã hoá trên chuỗi, ước vượt 200 tỷ USD, tăng 55%.

Tập đoàn Vingroup khởi công Dự án xây dựng Khu Công nghiệp Tân Trào và dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng
Tập đoàn Vingroup khởi công Dự án xây dựng Khu Công nghiệp Tân Trào và dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng

Chiều 26/9/2025, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng. Đây là sự kiện thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự.

Giá xăng dầu hôm nay 27/9: Tăng cao nhất 3 tháng qua
Giá xăng dầu hôm nay 27/9: Tăng cao nhất 3 tháng qua

Giá xăng dầu hôm nay 27/9, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao kỳ hạn tương lai đạt ngưỡng cao nhất trong những tháng gần đây, nguyên nhân do tình hình bất ổn chính trị thế giới ngày càng gia tăng.

FIFA trừng phạt ĐT Malaysia: “Người nhà' dùng từ “xấu hổ”!
FIFA trừng phạt ĐT Malaysia: “Người nhà" dùng từ “xấu hổ”!

Ủy ban Kỷ luật FIFA vừa ban hành quyết định xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ vì vi phạm Điều 22 của Quy định Kỷ luật FIFA liên quan đến việc làm giả và giả mạo tài liệu đăng ký thi đấu. Rất nhanh chóng, tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia New Straits Times đã phải dùng từ “xấu hổ” để nói về sự việc này.

Xã nông thôn mới kiểu mẫu này ở An Giang, dân làm nông nghiệp kiểu gì mà thu nhập tăng gấp 4–5 lần?
Xã nông thôn mới kiểu mẫu này ở An Giang, dân làm nông nghiệp kiểu gì mà thu nhập tăng gấp 4–5 lần?

Tại xã nông thôn mới kiểu mẫu Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang – quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhiều nông dân đang mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa và rau màu kém hiệu quả sang mô hình dưa lưới ứng dụng công nghệ cao. Thay đổi này không chỉ giúp nâng thu nhập gấp 4–5 lần, mà còn mở ra hướng sản xuất nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu và giá nông sản bấp bênh.

Lắng nghe nông dân nói: Cần động lực nào để mở rộng mô hình sản xuất chuẩn sạch, an toàn?
Lắng nghe nông dân nói: Cần động lực nào để mở rộng mô hình sản xuất chuẩn sạch, an toàn?

Đối với nông hộ, bên cạnh vai trò kiểm soát thị trường nhằm đảm bảo cạnh tranh lành mạnh thì dòng vốn hỗ trợ đầu tư cũng hết sức cần thiết. Từ đó mới có thể thúc đẩy người nông dân thực sự có động lực tham gia vào quy trình sản xuất rau sạch tiêu chuẩn.

Ông Lukashenko nói với ông Zelensky: 'Hãy bình tĩnh, có một đề xuất tốt trên bàn'
Ông Lukashenko nói với ông Zelensky: 'Hãy bình tĩnh, có một đề xuất tốt trên bàn'

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine bắt đầu tham vấn trực tiếp, nhấn mạnh rằng nếu không có đàm phán, chiến tranh có thể kết thúc thảm khốc cho tất cả các bên.

Thông tin 1 tàu cá có 5 lao động ở tỉnh Lâm Đồng khai thác hải sản bất hợp pháp bị Malaysia bắt giữ
Thông tin 1 tàu cá có 5 lao động ở tỉnh Lâm Đồng khai thác hải sản bất hợp pháp bị Malaysia bắt giữ

Ban chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo tình hình thực hiện phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý là vừa qua đã xảy ra 1 vụ tàu cá có 5 lao động khai thác bất hợp pháp bị Malaysia bắt giữ.

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt
Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế cho biết chị lập tức tăng tốc, đuổi theo một bà mẹ trẻ để nhắc nhở cô giữ an toàn khi tham gia giao thông.

Chuyển đổi số nông nghiệp ở tỉnh Ninh Bình: Từ sản phẩm OCOP đến sàn thương mại điện tử
Chuyển đổi số nông nghiệp ở tỉnh Ninh Bình: Từ sản phẩm OCOP đến sàn thương mại điện tử

Chuyển đổi số trong nông nghiệp đã trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế nông thôn tại tỉnh Ninh Bình. Thời gian qua, các doanh nghiệp, HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã và đang tận dụng hiệu quả công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, đặc biệt là đưa nông sản đặc trưng lên các sàn thương mại điện tử.

Công an Hưng Yên khởi tố ông bố bạo hành con đẻ, ngăn cấm con không được đến trường
Công an Hưng Yên khởi tố ông bố bạo hành con đẻ, ngăn cấm con không được đến trường

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 1 người đàn ông về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình”.

Sóng sánh mùa vàng Mù Cang Chải
Sóng sánh mùa vàng Mù Cang Chải

Mù Cang Chải mùa lúa chín đẹp tựa “nấc thang lên thiên đường” bởi sắc vàng sóng sánh như mật ong hoà cùng sự hùng vĩ của tầng tầng lớp lớp, những thửa ruộng bậc thang ở nơi đây.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phạt 'hot girl' quảng cáo đánh bạc trên Facebook; phá đường dây mua bán ma túy qua đường hàng không
TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phạt "hot girl" quảng cáo đánh bạc trên Facebook; phá đường dây mua bán ma túy qua đường hàng không

Xử phạt "hot girl" quảng cáo đánh bạc trên Facebook; triệt phá đường dây mua bán ma túy qua đường hàng không, ngụy trang trong bánh kẹo, sữa; lãnh án vì đánh người đàn ông tử vong do dọa báo công an... là những tin nóng 24 giờ qua.

Mâu thuẫn tình cảm, đối tượng gây thảm án khiến 3 người tử vong ở Phú Thọ
Mâu thuẫn tình cảm, đối tượng gây thảm án khiến 3 người tử vong ở Phú Thọ

Bước đầu xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, nghi phạm Vũ Phương Nhung cầm dao nhọn gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong ở Phú Thọ.

Vùng đất cổ, làng cổ này ở Thái Bình gắn với truyền thuyết ly kỳ thời Hùng Vương thứ 17
Vùng đất cổ, làng cổ này ở Thái Bình gắn với truyền thuyết ly kỳ thời Hùng Vương thứ 17

Làng Đìa, xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình-địa danh cổ được xác định là thủ phủ của huyện Ngự Thiên. Các triều Đinh, Lê, Lý, Trần đều phong hai ông Đại Đạo, Đại Hải là Thượng đẳng phúc thần, vua Lê Trang Tông gia phong mỹ tự: Thượng đẳng tối linh Đại Đạo Quý Minh Đại vương và Đại Hải Tế thế Đại vương, chuẩn cho khu Bảo Nguyên, trang Quan Bế, huyện Ngự Thiên phụng thờ.

