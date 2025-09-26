Phim Giông tố tập 8 - 9

Kết thúc tập 7, hàng loạt biến cố dồn dập đã đẩy Seo Mun Ju từ một nhà ngoại giao điềm tĩnh trở thành người đứng giữa tâm điểm của âm mưu mà cô chưa từng thấu hiểu. Paik San Ho – nhân vật vừa bí ẩn, vừa nguy hiểm, luôn giằng xé giữa quá khứ và hiện tại – nay xuất hiện như đồng minh nhưng cũng là dấu hỏi lớn nhất của Mun Ju.

Phần kết của bộ phim hứa hẹn phơi bày nhiều bí mật: danh tính thực sự của Stella Young, sự thật phía sau chiếc tàu ngầm cải tiến nặng 3.000 tấn – thứ vũ khí từng ẩn mình trong bóng tối, nay biến thành con bài có thể làm thay đổi cục diện.

Phim Giông tố tập 8-9 sẽ có nhiều kịch tính. Ảnh: NSX

Bị gán mác gián điệp và vướng nghi ngờ, lòng trung thành của Paik San Ho với Mun Ju sẽ bị thử thách đến tận cùng: anh sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá hay gục ngã trước áp lực? Trong khi đó, Mun Ju đối diện lựa chọn khắc nghiệt – nói ra sự thật để chấp nhận hỗn loạn, hay chôn giấu bí mật nhằm cứu lấy sinh mạng con người. Dù đi theo con đường nào, thế giới của cô cũng đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Giữa những toan tính chính trị và sự phản bội, sợi dây gắn kết giữa Mun Ju và San Ho ngày càng trở nên sâu sắc. Câu hỏi đặt ra: Giông tố tập 8-9 có trao cho họ cơ hội giữ lấy tình cảm ấy, hay sẽ buộc họ phải chia xa?

Trailer giới thiệu phim Giông tố tập 8-9 khép lại bằng những hình ảnh căng thẳng: Mun Ju với ánh mắt kiên định khi còi báo động vang lên, hay San Ho nắm chặt bằng chứng trong tay. Tất cả mở ra cao trào Giông tố tập 8 và 9, nơi cơn bão thực sự bùng nổ, kéo theo loạt sự thật, tình yêu, sự hy sinh và những canh bạc sinh tử.

Lịch chiếu phim Giông tố của Hàn Quốc

Ngay sau khi lên sóng, bộ phim truyền hình Hàn Quốc Giông tố (Tempest) đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên phạm vi quốc tế.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Jun Ji Hyun, Kang Dong Won, Lee Mi Sook, Park Hae Joon, Kim Hae Sook, Yoo Jae Myung… Bộ đôi đạo diễn Kim Hee Won (Nữ hoàng nước mắt, Vincenzo) và Heo Myung Haeng (The Roundup: Punishment) cùng biên kịch Chung Seo Kyung – người từng tham gia Decision to Leave – đã tạo nên một dự án được kỳ vọng ngay từ khi công bố.

Cảnh trong phim Giống tố. Ảnh: Chụp màn hình

Phim xoay quanh Seo Mun Ju (Jun Ji Hyun), cựu đại sứ Liên Hiệp Quốc với trí tuệ sắc sảo và trái tim nhân hậu, bất ngờ bị cuốn vào một âm mưu chính trị liên quan đến sự ổn định của Triều Tiên. Đồng hành cùng cô là Paik San Ho (Kang Dong Won), một cựu lính đánh thuê bí ẩn. Anh vừa là chỗ dựa, vừa là ẩn số khiến lòng tin luôn bị thử thách, đặt ra câu hỏi xuyên suốt: đâu là bạn, đâu là thù?

Sau khi phát sóng 3 tập đầu tiên vào ngày 17/9, bộ phim đã ghi nhận thành tích ấn tượng. Theo số liệu từ FlixPatrol, Giông tố vươn lên vị trí thứ 2 toàn cầu trong danh mục 10 chương trình truyền hình hàng đầu trên Disney+. Tác phẩm dẫn đầu tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời lọt bảng xếp hạng tại Bắc Mỹ và châu Âu.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định, thành công bước đầu của Giông tố đến từ nhịp phim nhanh, kịch bản hấp dẫn cùng diễn xuất thuyết phục. Jun Ji Hyun và Kang Dong Won không chỉ được khen ngợi bởi ngoại hình đẹp đôi mà còn bởi “phản ứng hóa học” mạnh mẽ trên màn ảnh.

Lịch chiếu phim Giông tố của Hàn Quốc: Giông tố dài 9 tập, phát hành trên Disney+. Sau 3 tập đầu tiên, phim tiếp tục ra mắt tập 4 và 5 vào ngày 17/9, tập 6 và 7 vào ngày 24/9, trước khi khép lại với hai tập cuối vào ngày 1/10.