Thái Nguyên dành gần 177 ha đất xây dựng loạt nhà ở xã hội

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên đã thông tin về các vị trí, quỹ đất được quy hoạch bố trí để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn. Danh sách gồm 60 dự án, với tổng quy mô diện tích gần 177 ha.

Trong đó, có 10 dự án nhà ở xã hội độc lập và phần lớn chưa giải phóng mặt bằng. Một số dự án có nhà đầu tư quan tâm lập hồ sơ đề xuất như Khu nhà ở xã hội Điềm Thụy (4,2 ha); Khu nhà ở xã hội Vạn Phúc (4,6 ha); Khu nhà ở xã hội Greenhouse (2,2 ha) và Khu NOXH Nhật Minh Tower (2 ha).

Tiếp đến là 45 dự án nhà ở xã hội được quy hoạch từ quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại. Trong đó gồm quỹ đất 20% Khu nhà ở Cao Ngạn (tên thương mại Danko City); quỹ đất 20% Khu dân cư số 1 đường Việt Bắc;...

Thái Nguyên công bố danh sách 60 vị trí quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội. Ảnh: Dân Việt

Một số khu nhà ở xã hội khác chưa có nhà đầu tư quan tâm như dự án tại quỹ đất 20% Khu đô thị số 11 Gia Sàng của Công ty CP Kosy (KOS), quỹ đất 20% Khu đô thị Bắc Đại học Thái Nguyên của Công ty CP Đầu tư Newland, quỹ đất 20% Khu đô thị Linh Sơn - Huống Thượng (Khu số 2) của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ T&T...

Ngoài địa bàn TP. Thái Nguyên cũ nêu trên thì tại TP. Phổ Yên cũ cũng có 16 dự án. Gồm quỹ đất 20% Khu đô thị Việt Hàn, quỹ đất 20% Khu đô thị City Home, quỹ đất 20% Khu đô thị Nam Thái (phần diện tích 24,7 ha)...

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cũng quy hoạch bố trí quỹ đất cho 4 dự án nhà lưu trú công nhân tại các khu công nghiệp Yên Bình 2, Yên Bình 3, Thượng Đình và Sông Công II giai đoạn 2. Ngoài ra còn 1 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân có diện tích 5 ha, nằm trên địa bàn phường Linh Sơn.

Các dự án nêu trên nằm tại các phường, xã thuộc TP. Thái Nguyên cũ, TP. Phổ Yên cũ và TP. Sông Công cũ.

Về tình hình phát triển nhà ở xã hội trên cả nước, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030, đến nay cả nước có 692 dự án được triển khai với quy mô 633.559 căn. Trong đó, 146 dự án hoàn thành (103.717 căn), 124 dự án đã khởi công (111.622 căn) và 422 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (418.220 căn). Tính đến năm 2025, kết quả thực hiện đạt 59,6% chỉ tiêu Đề án.



Riêng 7 tháng đầu năm nay, cả nước đã hoàn thành hơn 36.962 căn nhà ở xã hội (37% kế hoạch), đang xây dựng 127.620 căn. Dự kiến đến hết năm 2025 sẽ có thêm 36.700 căn hoàn thành, nâng tổng số lên 73.671 căn, đạt 73% mục tiêu.



Đối với tỉnh Thái Nguyên, chỉ tiêu được Chính phủ giao trong năm 2025 là 1.084 căn. Tính đến cuối tháng 7, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 4 dự án, quy mô khoảng 2.029 căn, trong đó có 2 dự án đã khởi công, 2 dự án còn lại dự kiến khởi công trong tháng 8. Theo tiến độ, đến hết năm nay, Thái Nguyên sẽ hoàn thành 1.154 căn, vượt chỉ tiêu được giao.