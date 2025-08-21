Thái Nguyên tổ chức chương trình “Đêm thượng đài võ cổ truyền” lớn nhất từ trước đến nay

Sự kiện không chỉ góp phần đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm giữa các võ sĩ, đơn vị mà còn phát hiện, tuyển chọn VĐV trẻ bổ sung cho đội tuyển tỉnh, chuẩn bị cho các giải quốc gia. Đây là ngày hội võ thuật mang ý nghĩa gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tôn vinh tinh thần thượng võ, lan tỏa niềm tự hào bản sắc Việt.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hà Thanh

Đồng thời, chương trình tạo sân chơi lành mạnh, khích lệ thanh thiếu niên, lực lượng vũ trang và nhân dân rèn luyện, hướng tới cộng đồng khỏe mạnh, năng động. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh Thái Nguyên, góp phần phát triển văn hóa, thể thao và du lịch địa phương.

Theo Ban Tổ chức, “Đêm thượng đài” sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 28/8/2025 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Thái Nguyên (đường Đội Cấn, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên). Đây là sự kiện thể thao – văn hóa quan trọng nằm trong khuôn khổ Giải Câu lạc bộ Taekwondo, Karate, Vovinam, Võ cổ truyền tỉnh Thái Nguyên năm 2025.

Chương trình sẽ có sự góp mặt của các võ sĩ tiêu biểu đến từ Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa. “Đêm thượng đài” sẽ gồm 08 trận đấu đối kháng: 04 trận chung kết giải CLB Võ cổ truyền (02 nam, 02 nữ) và 04 trận mời (02 nam, 02 nữ). Xen kẽ trong chương trình là các tiết mục biểu diễn võ thuật, Lân Sư Rồng, trống hội.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Đoàn Văn Công – Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên khẳng định: “Đêm thượng đài lần thứ nhất không chỉ nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ, phát hiện tài năng trẻ, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Thái Nguyên, điểm đến văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn”.

Ông Đoàn Văn Công – Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Hà Thanh

Trong khuôn khổ giải, sáng cùng ngày (21/8), tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra lễ khai mạc các môn Taekwondo, Karate, Vovinam, Võ cổ truyền với sự tham gia của hàng nghìn VĐV ở các môn thi đấu. Riêng môn Karate có 292 VĐV của 17 đơn vị tranh tài ở 59 nội dung, thi đấu trong hai ngày 21 và 22/8.

Một số nội dung thi đấu ngay sau khi khai mạc các môn Taekwondo, Karate, Vovinam, Võ cổ truyền trong sáng 21/8. Ảnh: Hà Thanh

Ngay sau khai mạc, các nội dung đối kháng và quyền Karate đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Những trận đấu đầu tiên cho thấy chất lượng chuyên môn cao, nhiều gương mặt trẻ thi đấu bản lĩnh, hứa hẹn tạo nên giải đấu hấp dẫn. Song song đó, các môn Taekwondo và Vovinam sẽ khởi tranh từ 22/8, còn Võ cổ truyền diễn ra trong các ngày từ 26–28/8.

“Đêm thượng đài” được coi là điểm nhấn của Giải CLB võ thuật năm nay, đồng thời là ngày hội võ thuật mang nhiều ý nghĩa. Ngoài mục tiêu chuyên môn, sự kiện góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa võ học dân tộc, gắn thể thao với phát triển du lịch, giới thiệu quảng bá hình ảnh Thái Nguyên đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.