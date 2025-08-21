125 tay golf "xuất trận" tại Giải vô địch golf quốc gia - Gia Lai 2025

Giải đấu diễn ra từ ngày 18 đến 23/8 tại sân FLC Golf Links Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), quy tụ 125 vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư xuất sắc nhất cả nước, bao gồm 106 nam và 19 nữ.

Các vận động viên nghiệp dư tham gia đều có handicap index không cao hơn 5.0 đối với nam và 10.0 đối với nữ, đảm bảo chất lượng thi đấu cao.

Theo thể thức thi đấu, các vận động viên sẽ tranh tài theo hình thức đấu gậy 4 vòng 18 hố với tổng cộng 72 hố. Sau 36 hố đầu tiên, ban tổ chức thực hiện nhát cắt, chọn ra 50 vận động viên nam và 12 vận động viên nữ có thành tích tốt nhất vào hai vòng cuối. Người chiến thắng cuối cùng là vận động viên có điểm gross thấp nhất sau 4 vòng đấu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, ngày hôm nay cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, đồng loạt khởi công 250 công trình với tổng vốn đầu tư hơn 1,2 triệu tỷ đồng. Riêng tỉnh Gia Lai cũng tổ chức 10 sự kiện khởi công và khánh thành, bên cạnh niềm vinh dự và tự hào khi trở thành tỉnh đầu tiên sau sáp nhập đăng cai Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025.

Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025 - Gia Lai chính thức khai mạc.

"Trong khoảng hai năm tới, chúng tôi phấn đấu sẽ có 10 sân golf, sẵn sàng đăng cai những giải golf lớn tầm quốc gia và quốc tế", ông Tuấn nói.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, sân FLC Golf Links Quy Nhơn là sân golf rất nhiều thử thách, nhưng cũng có cảnh quan tuyệt đẹp, hứa hẹn mang lại cho các vận động viên một mùa giải ấn tượng.

Tại sự kiện, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã phát bóng khai mạc giải đấu.

Sân FLC Golf Links Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai).

Lần đầu tiên tổ chức tại tỉnh Gia Lai, giải Vô địch Golf Quốc gia 2025 - Gia Lai mang theo kỳ vọng mở rộng tầm ảnh hưởng của golf đến các vùng đất giàu tiềm năng, đầy bản sắc văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch, thể thao và kinh tế ở địa phương.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức giải cho biết: “Giải đấu lần này không chỉ quy tụ nhiều golfer hàng đầu cả nước, mà còn là cơ hội để các golfer cọ xát nâng cao trình độ hướng tới các đấu trường quốc tế. Với tinh thần thể thao cao thượng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm của các golfer, chúng tôi tin rằng Giải vô địch golf quốc gia - Gia Lai 2025 tiếp tục là giải đấu chất lượng, thành công rực rỡ”.

