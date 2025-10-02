Thắng dễ Tai Po FC, CLB CAHN thăng hoa tại AFC Champions League Two

CLB CAHN giành chiến thắng mang tính bước ngoặt

CLB CAHN ở trận ra quân bảng bảng E chỉ giành được kết quả hòa trước Guoan. Đây là trận đấu vô cùng căng thẳng, có nhiều va chạm.

Trong khi đó, Tai Po FC lại bất ngờ giành chiến thắng trước đội bóng rất mạnh đến từ Australia là Macathur. Những diễn biến này khiến bảng đấu trở nên căng thẳng, có sự cạnh tranh cao.

CLB CAHN đã giành chiến thắng dễ dàng trước Tai Po FC. Ảnh: Công An Hà Nội FC

Ở cuộc đọ sức với Tai Po FC tại lượt trận thứ hai AFC Champions League Two, mục tiêu của CLB CAHN là phải giành chiến thắng. Các học trò của HLV Mano Polking đang đạt phong độ cao, có sự tự tin nhất định và nhập cuộc đầy hưng phấn.

Những thống kê liên quan đến Tai Po FC không còn quan trọng ở cuộc so tài này, khi CLB CAHN hoàn toàn chiếm lĩnh thế chủ động. Trong đội hình ra quân, CLB CAHN đã tung ra lực lượng có rất nhiều cầu thủ xuất sắc và nhiều ngoại binh để tạo ra sự lấn lướt.

Phút 27, sau nhiều nỗ lực ép sân, CLB CAHN có bàn mở tỷ số. Trong tình huống này, Văn Đô thoát xuống tốc độ bên cánh phải trước khi tung đường tạt nguy hiểm vào trong để Alaves lao vào dứt điểm, bóng khẽ chạm Cividini đổi hướng bay thẳng vào lưới mang về bàn dẫn trước cho CLB CAHN.

Được đà hưng phấn, CLB CAHN tấn công mạnh hơn và có bàn nhân đôi cách biệt chỉ sau đó 6 phút. Leo Artur thực hiện đường chuyền chuẩn xác, Alaves băng vào như tia chớp và tung cú sút quyết đoán, khiến thủ môn Tse Ka Wing không kịp phản xạ.

Sang hiệp hai, CLB CAHN chủ động giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn thành quả. Tai Po FC rất nỗ lực đẩy cao đội hình và tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn. Mặc dù vậy, khả năng dứt điểm của đội bạn không tốt nên CLB CAHN giữ vững được sự chủ động.

Vào cuối trận đấu, sau cú dứt điểm của Alan, Phan Văn Đức đã đá bồi thành công, ấn định chiến thắng 3-0 cho CLB CAHN. Với trận thắng này, CLB CAHN có lợi thế rất lớn tại bảng đấu để tính toán cho những cuộc đọ sức tiếp theo.

Đội hình xuất phát:

CLB CAHN: Filip Nguyen (1), Hugo Gomes (3), Jason Pendant (7), Dinh Trong Tran (21), Rogerio Alves dos Santos (30), Thanh Long Le Pham (11), Vitao (8), Stefan Mauk (6), Le Van Do (88), Leonardo Arthur de Melo (10), Alan Sebastiao Alexandre (72)

Tai Po: Ka Wing Tse (94), Daciel Elis Dos Santos (4), Fernando (10), Ka Ho Lee (26), Gabriel Roberto Cividini Moreira (33), Weverton Rangel Ribeiro (44), Mikael Guterres Michel (25), Igor Torres Sartori (18), Patrick Valverde (20), Lok Him Lee (23), James Temelkovski (27)