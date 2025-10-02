Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cúp Ziaja khu vực Hà Nội: Khơi dậy đam mê, phát triển toàn diện

Giải đấu do Báo điện tử VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT phối hợp tổ chức, với sự đồng hành chuyên môn từ Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam và tài trợ chính bởi thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja (Ba Lan). Mục tiêu của giải là tạo sân chơi thể thao lành mạnh, lan tỏa niềm yêu thích bóng rổ và góp phần phát triển toàn diện cho học sinh THPT.

Mùa giải 2024 thu hút gần 4.000 khán giả cổ vũ trực tiếp (Ảnh: BTC)

Trở lại sau hai mùa giải thành công, giải năm nay tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng tổ chức. Mỗi trường THPT trên địa bàn Hà Nội được phép cử tối đa hai đội bóng tham dự, gồm một đội nam và một đội nữ. Thời gian đăng ký từ ngày 1/10 đến hết ngày 7/10/2025 qua fanpage chính thức của giải: facebook.com/GiaiBongRoTreVnExpress.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 25/10 đến 6/12/2025, gồm 4 vòng thi đấu: vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết. Các trận bán kết và chung kết sẽ được phát sóng trực tiếp trên fanpage của giải. Lễ bế mạc và trao giải dự kiến tổ chức vào chiều ngày 6/12 tại một nhà thi đấu lớn trên địa bàn thành phố.

Song hành cùng giải đấu là chuỗi hoạt động vệ tinh nhằm lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng học sinh:

Media Day: Sự kiện truyền thông trước mùa giải, nơi các đội bóng tham gia chụp ảnh, quay video giới thiệu và thực hiện phỏng vấn nhằm quảng bá hình ảnh đội tuyển và giải đấu.

Chương trình tập huấn “Slay Hard, Play Harder – Khí Chất Hơn, Chơi Chất Hơn”: Diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11 tại các trường THPT, bao gồm workshop chăm sóc sức khỏe học đường, tư vấn tuổi dậy thì và không gian trải nghiệm thể thao – giải trí.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress – Cúp Ziaja là sân chơi bổ ích cho các em học sinh THPT (Ảnh: BTC)

Ông Ngô Mạnh Cường, Đại diện Ban tổ chức chia sẻ: “Giải đấu không chỉ là nơi các em học sinh rèn luyện thể chất, tinh thần đồng đội và bản lĩnh thi đấu, mà còn là cơ hội để khơi dậy đam mê, phát triển toàn diện. Với sự phối hợp chuyên môn từ Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam và đồng hành của các đối tác, chúng tôi tin tưởng mùa giải năm nay sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng.”

Ông Nguyễn Quang Bang, Đại diện Thương hiệu Ziaja – nhà tài trợ chính của giải – cũng khẳng định cam kết đồng hành lâu dài với thể thao học đường Việt Nam: “Thể thao là nền tảng giúp xây dựng lối sống lành mạnh và hình thành bản lĩnh cho thế hệ trẻ. Chúng tôi mong muốn truyền đi thông điệp về sự bền bỉ, tinh thần gắn kết và khát vọng vươn lên – hành trang cần thiết để mỗi bạn trẻ tự tin bước vào hành trình trưởng thành.”

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress – Cúp Ziaja 2025 khu vực Hà Nội hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm sáng của phong trào thể thao học đường, góp phần lan tỏa tình yêu bóng rổ tới thế hệ trẻ và xây dựng một cộng đồng học sinh năng động, khỏe mạnh và đầy cảm hứng.