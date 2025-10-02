Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cúp Ziaja khu vực Hà Nội: Khơi dậy đam mê, phát triển toàn diện

Long Nguyên Thứ năm, ngày 02/10/2025 20:25 GMT+7
Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress năm 2025 – Cúp Ziaja khu vực Hà Nội vừa chính thức được công bố và khởi động, đánh dấu mùa giải thứ hai của sân chơi thể thao học đường uy tín dành cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn Thủ đô.
Giải đấu do Báo điện tử VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT phối hợp tổ chức, với sự đồng hành chuyên môn từ Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam và tài trợ chính bởi thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja (Ba Lan). Mục tiêu của giải là tạo sân chơi thể thao lành mạnh, lan tỏa niềm yêu thích bóng rổ và góp phần phát triển toàn diện cho học sinh THPT.

Mùa giải 2024 thu hút gần 4.000 khán giả cổ vũ trực tiếp (Ảnh: BTC)

Trở lại sau hai mùa giải thành công, giải năm nay tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng tổ chức. Mỗi trường THPT trên địa bàn Hà Nội được phép cử tối đa hai đội bóng tham dự, gồm một đội nam và một đội nữ. Thời gian đăng ký từ ngày 1/10 đến hết ngày 7/10/2025 qua fanpage chính thức của giải: facebook.com/GiaiBongRoTreVnExpress.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 25/10 đến 6/12/2025, gồm 4 vòng thi đấu: vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết. Các trận bán kết và chung kết sẽ được phát sóng trực tiếp trên fanpage của giải. Lễ bế mạc và trao giải dự kiến tổ chức vào chiều ngày 6/12 tại một nhà thi đấu lớn trên địa bàn thành phố.

Song hành cùng giải đấu là chuỗi hoạt động vệ tinh nhằm lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng học sinh:

Media Day: Sự kiện truyền thông trước mùa giải, nơi các đội bóng tham gia chụp ảnh, quay video giới thiệu và thực hiện phỏng vấn nhằm quảng bá hình ảnh đội tuyển và giải đấu.

Chương trình tập huấn “Slay Hard, Play Harder – Khí Chất Hơn, Chơi Chất Hơn”: Diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11 tại các trường THPT, bao gồm workshop chăm sóc sức khỏe học đường, tư vấn tuổi dậy thì và không gian trải nghiệm thể thao – giải trí.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress – Cúp Ziaja là sân chơi bổ ích cho các em học sinh THPT (Ảnh: BTC)

Ông Ngô Mạnh Cường, Đại diện Ban tổ chức chia sẻ: “Giải đấu không chỉ là nơi các em học sinh rèn luyện thể chất, tinh thần đồng đội và bản lĩnh thi đấu, mà còn là cơ hội để khơi dậy đam mê, phát triển toàn diện. Với sự phối hợp chuyên môn từ Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam và đồng hành của các đối tác, chúng tôi tin tưởng mùa giải năm nay sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng.”

Ông Nguyễn Quang Bang, Đại diện Thương hiệu Ziaja – nhà tài trợ chính của giải – cũng khẳng định cam kết đồng hành lâu dài với thể thao học đường Việt Nam: “Thể thao là nền tảng giúp xây dựng lối sống lành mạnh và hình thành bản lĩnh cho thế hệ trẻ. Chúng tôi mong muốn truyền đi thông điệp về sự bền bỉ, tinh thần gắn kết và khát vọng vươn lên – hành trang cần thiết để mỗi bạn trẻ tự tin bước vào hành trình trưởng thành.”

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress – Cúp Ziaja 2025 khu vực Hà Nội hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm sáng của phong trào thể thao học đường, góp phần lan tỏa tình yêu bóng rổ tới thế hệ trẻ và xây dựng một cộng đồng học sinh năng động, khỏe mạnh và đầy cảm hứng.

Đội bóng rổ U17 nam Việt Nam tạo kỳ tích, vô địch SEABA U17 3x3 Cup 2025

Đội bóng rổ U17 nam Việt Nam tạo kỳ tích, vô địch SEABA U17 3x3 Cup 2025

Xem phim, tôi bất giác nhớ đến sự cố gặp ở siêu thị vài ngày trước: Nhiều gia đình đang 'quên' dạy con điều này!
Gia đình

Xem phim, tôi bất giác nhớ đến sự cố gặp ở siêu thị vài ngày trước: Nhiều gia đình đang "quên" dạy con điều này!

Gia đình

Tôi ngỡ ngàng trước phản ứng của người mẹ đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo ứng phó lũ lụt tại Hà Nội trong đêm, sẵn sàng di dời khẩn 3 vạn dân
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo ứng phó lũ lụt tại Hà Nội trong đêm, sẵn sàng di dời khẩn 3 vạn dân

Tin tức

Tối 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt tại xã Trung Giã (Hà Nội), trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó khẩn cấp trước tình hình nước lũ dâng cao và yêu cầu “không được lúng túng để dân gặp nguy hiểm”, sẵn sàng phương án di dời khẩn 3 vạn dân.

HLV Kim Sang-sik chỉ rõ điểm yếu của ĐT Nepal
Thể thao

HLV Kim Sang-sik chỉ rõ điểm yếu của ĐT Nepal

Thể thao

Nhọc nhằn đánh bại ĐT Nepal với tỷ số 3-1 trong thế trận hơn người, HLV Kim Sang-sik thẳng thẳn chỉ ra điểm yếu của đối thủ sau trận đấu.

Trương Sĩ Thành khởi nghĩa, lập quốc, rất được lòng dân chúng, vì sao vẫn bại dưới tay Chu Nguyên Chương?
Đông Tây - Kim Cổ

Trương Sĩ Thành khởi nghĩa, lập quốc, rất được lòng dân chúng, vì sao vẫn bại dưới tay Chu Nguyên Chương?

Đông Tây - Kim Cổ

Chu Nguyên Chương là người thống nhất Trung Hoa, còn Trương Sĩ Thành là kẻ bại trận. Nhưng nếu xét về phẩm chất, thì người dân Giang Chiết vẫn nhớ đến Trương như “vị vua của lòng dân” — một minh chứng rằng đôi khi, lịch sử ghi công cho kẻ mạnh, nhưng nhân tâm lại chỉ dành cho người đức.

Tháng sinh Âm lịch cát tường, ai sở hữu như chuột rơi chĩnh gạo, phúc khí viên mãn, cả đời sung túc, an nhàn
Gia đình

Tháng sinh Âm lịch cát tường, ai sở hữu như chuột rơi chĩnh gạo, phúc khí viên mãn, cả đời sung túc, an nhàn

Gia đình

Những người sinh tháng Âm lịch này được dự là sẽ được ban phước lành nhiều hơn, cả đời giàu có và thịnh vượng, gia đình êm ấm.

HLV Matthew Ross: Cầu thủ Nepal quá ngây thơ trước Việt Nam
Thể thao

HLV Matthew Ross: Cầu thủ Nepal quá ngây thơ trước Việt Nam

Thể thao

HLV Matthew Ross của ĐT Nepal cho biết các học trò của ông có lúc quá ngây thơ khi đối đầu ĐT Việt Nam, và họ trả giá bằng trận thua tiếc nuối.

Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương: Vượt mọi đỉnh lũ, Bắc Ninh nín thở trong đêm nay
Nhà nông

Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương: Vượt mọi đỉnh lũ, Bắc Ninh nín thở trong đêm nay

Nhà nông

Tin mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên chậm. Lũ trên sông Trung (Lạng Sơn), sông Thương (Bắc Ninh) đang xuống dần. Tuy nhiên, tại nhiều trạm, mực nước trên các sông vẫn vượt mức lịch sử. Bản tin cảnh báo có hơn 80 xã, phường có nguy cơ ngập lụt dài ngày do mưa lũ.

Ông Putin lần đầu tiên công khai thừa nhận tên lửa Nga gây ra tai nạn máy bay chở khách Azerbaijan
Thế giới

Ông Putin lần đầu tiên công khai thừa nhận tên lửa Nga gây ra tai nạn máy bay chở khách Azerbaijan

Thế giới

Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Dushanbe đã thông báo cho người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev những chi tiết về vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không AZAL.

Đá hơn người, ĐT Việt Nam thắng nhọc Nepal
Thể thao

Đá hơn người, ĐT Việt Nam thắng nhọc Nepal

Thể thao

ĐT Việt Nam có được chiến thắng khá nhọc nhằn 3-1 trước ĐT Nepal khi thi đấu hơn người cả hiệp 2 ở vòng loại Asian Cup 2026.

Clip: Xuân Mạnh ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT Việt Nam
Thể thao

Clip: Xuân Mạnh ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT Việt Nam

Thể thao

Phút 67 trận gặp Nepal, Phạm Xuân Mạnh lập công nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT Việt Nam.

Hậu vệ thi đấu ở J.League lập công, Malaysia nhẹ nhàng đả bại ĐT Lào
Thể thao

Hậu vệ thi đấu ở J.League lập công, Malaysia nhẹ nhàng đả bại ĐT Lào

Thể thao

Ở cuộc đọ sức tại lượt trận thứ 3 bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, hậu vệ đang chơi bóng ở J.League trong màu áo Cerezo Osaka là Dion Cools toả sáng với 1 pha lập công giúp Malaysia vượt qua ĐT Lào với tỷ số 3-0.

Ông Zelensky tuyên bố Nga muốn nhanh chóng chiếm Pokrovsk bằng mọi giá sau tổn thất lớn gần Dobropillia
Thế giới

Ông Zelensky tuyên bố Nga muốn nhanh chóng chiếm Pokrovsk bằng mọi giá sau tổn thất lớn gần Dobropillia

Thế giới

Chiến dịch phản công thất bại của quân Nga tại khu vực Dobropillia (tỉnh Donetsk) đã phá vỡ kế hoạch của Moscow nhằm kiểm soát toàn bộ vùng Donbass trước tháng 11, buộc giới lãnh đạo Nga ra lệnh cho quân đội khẩn trương chiếm thành phố Pokrovsk bằng mọi giá, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố.

Clip: Cầu thủ Nepal nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Hai Long
Thể thao

Clip: Cầu thủ Nepal nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Hai Long

Thể thao

Phút 45+3, Nepal chỉ còn thi đấu với 10 người khi Laken Limbu phạm lỗi với bên ngoài vòng cấm.

Nhà Tống đã để lại cho người Trung Hoa nỗi nhục hiếm thấy nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhà Tống đã để lại cho người Trung Hoa nỗi nhục hiếm thấy nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau giai đoạn phát triển cực thịnh, sự trỗi dậy của nhà Kim ở phương bắc đã đánh dấu giai đoạn chìm trong khói lửa của nhà Tống và để lại cho người Trung Hoa nỗi nhục hiếm thấy trong lịch sử.

Tin tối (9/10): HLV Harry Kewell hé lộ tham vọng cực lớn tại Hà Nội FC
Thể thao

Tin tối (9/10): HLV Harry Kewell hé lộ tham vọng cực lớn tại Hà Nội FC

Thể thao

HLV Harry Kewell hé lộ tham vọng cực lớn tại Hà Nội FC; HLV Shin Tae-yong bị Ulsan Hyundai sa thải; Ronaldo dùng AI để viết bài phát biểu; Vinicius thừa nhận cặp kè với 3 mỹ nữ; Owen kêu gọi M.U kiên nhẫn với HLV Amorim.

'Không cho Ukraine dù chỉ một đồng để mua vũ khí': Kiev bất ngờ bị đồng minh 'ruột' quay lưng
Thế giới

"Không cho Ukraine dù chỉ một đồng để mua vũ khí": Kiev bất ngờ bị đồng minh "ruột" quay lưng

Thế giới

Ông Andrej Babiš, người vừa giành chiến thắng bầu cử ở Séc và nhiều khả năng rở thành thủ tướng tiếp theo của nước Cộng hòa này đã thẳng thừng khẳng định lại lập trường sẽ không chi tiền ngân sách dù chỉ một đồng cho Ukraine để mua vũ khí trong cuộc chiến với Nga, theo DPA.

Clip: Tiến Linh mở tỷ số cho ĐT Việt Nam
Thể thao

Clip: Tiến Linh mở tỷ số cho ĐT Việt Nam

Thể thao

Phút thứ 10 màn đọ sức với Nepal, Tiến Linh toả sáng với pha lập công, mở tỷ số cho ĐT Việt Nam.

Việt Nam chính thức nâng hạng, chọn cổ phiếu công ty chứng khoán nào?
Kinh tế

Việt Nam chính thức nâng hạng, chọn cổ phiếu công ty chứng khoán nào?

Kinh tế

Việc Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp mở ra cơ hội lớn cho ngành chứng khoán, đặc biệt các công ty với nền tảng vững chắc, khả năng tăng trưởng mạnh mẽ và năng lực để đón đầu dòng vốn ngoại.

Người góp công quan trọng nhất cho 'Tây du ký 1986'
Văn hóa - Giải trí

Người góp công quan trọng nhất cho "Tây du ký 1986"

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim huyền thoại "Tây du ký" 1986 có hành trình sản xuất khó khăn. Nhưng các nghệ sĩ đã dốc hết tâm sức, thậm chí chịu đói khổ để hoàn thành tác phẩm.

Doanh nghiệp bất động sản phía Nam tái cấu trúc sau “cơn sóng” hạ tầng
Chuyển động Sài Gòn

Doanh nghiệp bất động sản phía Nam tái cấu trúc sau “cơn sóng” hạ tầng

Chuyển động Sài Gòn

Hạ tầng giao thông đang là trợ lực phát triển mới cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Trước tình hình trên, các doanh nghiệp bất động sản bắt đầu điều chỉnh chiến lược, hướng tới phát triển bền vững và gắn liền với quy hoạch đô thị mới.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp làm việc tích cực, cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc tràn đầy khi đông đến
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp làm việc tích cực, cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc tràn đầy khi đông đến

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, sở hữu sự hiểu biết sâu sắc về động lực thị trường, nhờ vậy thành công rực rỡ.

'Thợ săn bóng đêm' Nga tiết lộ cuộc 'truy sát' kịch tính bầy UAV sát thủ Ukraine tấn công lãnh thổ
Thế giới

"Thợ săn bóng đêm" Nga tiết lộ cuộc "truy sát" kịch tính bầy UAV sát thủ Ukraine tấn công lãnh thổ

Thế giới

“Chúng tôi phải làm việc gần như trong bóng tối”- người chỉ huy trạm pháo di động ZU-23 - tổ hợp pháo phòng không hai nòng 23mm - mật danh là Inkasator thuộc đơn vị BARS-16 nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm chia sẻ về cuộc "truy sát" các UAV Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga, theo RIA Novosti.

52 giờ vật lộn với “tử thần” và cuộc giải cứu trẻ em nghẹt thở trong dòng nước siết ở Thái Nguyên
Bạn đọc

52 giờ vật lộn với “tử thần” và cuộc giải cứu trẻ em nghẹt thở trong dòng nước siết ở Thái Nguyên

Bạn đọc

Khi đôi chân chạm vào vùng đất cao, tiếng máy xuồng tắt hẳn và dòng nước siết đã ở xa, anh Tùng mới có thể buông lỏng người. Thở phào nhẹ nhõm, như trút hết gánh nặng sinh tử, anh ôm chặt đứa bé “Cháu bé đã an toàn rồi".

Siêu đô thị TPHCM sau sáp nhập tỉnh, có 53 dân tộc thiểu số chung sống, giảm nghèo bằng các giải pháp cụ thể
Giảm nghèo nông thôn

Siêu đô thị TPHCM sau sáp nhập tỉnh, có 53 dân tộc thiểu số chung sống, giảm nghèo bằng các giải pháp cụ thể

Giảm nghèo nông thôn

Sau khi sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP HCM trở thành nơi chung sống của 53 dân tộc thiểu số. Thành phố đang triển khai nhiều chính sách đặc thù nhằm nâng cao dân trí, phát triển kinh tế, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc.

Vì sao FIFA biết Malaysia làm giả giấy tờ cầu thủ?
Thể thao

Vì sao FIFA biết Malaysia làm giả giấy tờ cầu thủ?

Thể thao

FIFA cho biết "không gặp trở ngại nào" trong việc phát hiện Malaysia làm giả nơi sinh của ông hoặc bà của bảy cầu thủ nhập tịch từng góp mặt trong trận thắng Việt Nam ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Siêu thị đồng loạt giảm giá nhiều mặt hàng, giúp người dân “dễ thở” hơn sau bão số 11
Xã hội

Siêu thị đồng loạt giảm giá nhiều mặt hàng, giúp người dân “dễ thở” hơn sau bão số 11

Xã hội

Bão số 11 đi qua, giá rau xanh và thực phẩm tươi sống tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội tăng vọt do nguồn cung khan hiếm. Trước tình hình đó, hàng loạt hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn đã chủ động thực hiện các chương trình giảm giá, khuyến mãi nhóm hàng thiết yếu nhằm chia sẻ khó khăn tới người dân.

Nước lũ tràn đê sông Cầu, biển nước bao vây dân làng ngoại thành Hà Nội
Tin tức

Nước lũ tràn đê sông Cầu, biển nước bao vây dân làng ngoại thành Hà Nội

Tin tức

Hàng nghìn hộ dân xã Đa Phúc và Trung Giã ( TP Hà Nội) bị cô lập do nước sông Cầu, sông Cà Lồ dâng cao vượt báo động 3. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang căng mình ứng phó, bảo vệ đê điều, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Người ta đang đi xem đàn cá khổng lồ tự dưng trú ẩn ở mé bờ sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp
Nhà nông

Người ta đang đi xem đàn cá khổng lồ tự dưng trú ẩn ở mé bờ sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp

Nhà nông

Hơn một năm nay, trên sông Tiền, tại khu vực bờ kè An Thạnh, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (địa bàn thành phố Hồng Ngự-vùng biên giới của tỉnh Đồng Tháp trước thời điểm bỏ cấp huyện, giáp với Campuchia) xuất hiện đàn cá khổng lồ-cá tự nhiên với rất nhiều loài cá nước ngọt như cá tra, cá lăng, cá rô phi, nhiều nhất là loài cá tra...

Festival Trạng nguyên tiếng Anh 2026: Đưa ứng dụng AI vào lớp học
Xã hội

Festival Trạng nguyên tiếng Anh 2026: Đưa ứng dụng AI vào lớp học

Xã hội

Lần đầu tiên ứng dụng AI vào hành trình học tiếng Anh, Festival Trạng nguyên tiếng Anh 2026 hứa hẹn thắp lửa đam mê và mở rộng cơ hội hội nhập cho học sinh Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp 'sớm nở tối tàn' trong hệ sinh thái của shark Bình
Kinh tế

Nhiều doanh nghiệp "sớm nở tối tàn" trong hệ sinh thái của shark Bình

Kinh tế

Hệ sinh thái doanh nghiệp của ông Nguyễn Hòa Bình (shark Bình) rất đa dạng về quy mô, ngành nghề. Tuy nhiên cũng có những cái tên phải đóng cửa chỉ sau thời gian ngắn ngủi ra đời, dù có quy mô trăm tỷ đồng.

