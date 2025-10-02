NÓNG: Ninh Bình FC và Thể Công Viettel chia điểm kịch tính trong màn rượt đuổi thẻ đỏ!

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tập trung cao độ phòng, chống lũ, lụt và sạt lở đất
Chiều 2/10, Sân vận động Ninh Bình đã trở thành "chảo lửa" chứng kiến cuộc đối đầu được mong chờ nhất vòng 6 giữa Ninh Bình FC và Thể Công Viettel. Cả hai đội đều bước vào trận với thành tích bất bại ấn tượng sau 5 vòng đấu, biến cuộc so tài này thành một màn "đấu trí châu Âu" căng thẳng.
Sức nóng của trận đấu còn được đẩy lên cao bởi màn tái ngộ đầy cảm xúc khi tiền vệ tài hoa Nguyễn Hoàng Đức, hiện khoác áo Ninh Bình FC, lần đầu tiên chạm trán đội bóng cũ Thể Công Viettel.
Dù là tân binh của V.League, Ninh Bình FC đã chứng minh được bản lĩnh với chuỗi phong độ ấn tượng, bao gồm chiến thắng trước ĐKVĐ Thép xanh Nam Định. Trong khi đó, Thể Công Viettel dưới thời HLV Popov cũng cho thấy sự ổn định đáng nể.
Trận đấu đã diễn ra với tốc độ cao và vô cùng cân bằng. Cả hai đội đều khao khát 3 điểm để khẳng định tham vọng đua tranh ngôi đầu bảng.
Căng thẳng của trận đấu được đẩy lên đỉnh điểm vào những phút cuối và khu vực kỹ thuật.
Đầu tiên, trung vệ Bùi Tiến Dũng bên phía Thể Công Viettel đã phải nhận thẻ đỏ rời sân, khiến đội khách lâm vào thế khó khăn khi chỉ còn thi đấu với 10 người. Tưởng chừng đây là cơ hội không thể tốt hơn để chủ nhà Ninh Bình FC tận dụng ưu thế nhân sự và ghi bàn kết liễu trận đấu.
Thế nhưng, trong một ngày mà các chân sút của Ninh Bình FC không thể tận dụng thành công lợi thế này, Thể Công Viettel đã cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn.
Đặc biệt, đúng vào phút bù giờ 90+3', sự kịch tính được nhân đôi khi trọng tài Mạnh Hải phải tham khảo VAR sau tình huống cầu thủ Geovane của Ninh Bình FC thúc cùi chỏ vào mặt Colonna của Thể Công Viettel.
Sau khi xem lại băng hình, trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Geovane, cân bằng số lượng người trên sân.
Dù thiếu người trong phần lớn thời gian cuối trận, tiền vệ trẻ Đinh Xuân Tiến đã tỏa sáng rực rỡ, ghi bàn thắng quý giá giúp Thể Công Viettel kiên cường giữ lại 1 điểm ngay tại "chảo lửa" Ninh Bình FC.
Kết quả hòa 1-1 giúp cả Ninh Bình FC và Thể Công Viettel tiếp tục duy trì thành tích bất bại sau 6 vòng đấu. Dù tân binh Ninh Bình FC đã bỏ lỡ cơ hội bứt phá lên ngôi đầu, nhưng trận hòa này một lần nữa khẳng định V.League mùa giải 2025/2026 sẽ còn rất nhiều thử thách và bất ngờ ở phía trước.
Thể Công Viettel chứng minh được tinh thần chiến đấu quả cảm, trong khi Ninh Bình FC khẳng định vị thế ứng viên vô địch.
