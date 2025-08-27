Thanh Hóa vỡ 50m đê trong đêm, Chủ tịch tỉnh có mặt trực tiếp chỉ huy xử lý sự cố

Một đoạn đê dài khoảng 50m ở khu vực kênh T2, thuộc hệ thống tiêu thoát lũ (ở xã Hà Tân, huyện Hà Trung cũ) nay là xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã bị vỡ. Ngay trong đêm ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh đã có mặt trực tiếp chỉ huy việc cố.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UNBD tỉnh Thanh Hóa có mặt tại hiện trường.

Khuya 26/8, trao đổi với PV Báo Dân Việt, một lãnh đạo UBND xã Tống Sơn xác nhận, trên địa bàn vừa bị vỡ một đoạn đê ở kênh tiêu thoát lũ.

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ tối 26/8, tại khu vực đê ở kênh T2 thuộc hệ thống tiêu thoát lũ ở xã Tống Sơn, một đoạn đê dài khoảng 50m đã bị vỡ, khiến nước tràn từ trạm bơm Đô Mỹ xuống cánh đồng.

Hiện đoạn kênh bị vỡ khoảng 40m.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã lập tức có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Nước chảy xiết và đêm tối khiến công tác xử lý gặp nhiều khó khắn.

Ông Tuấn yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp với Bộ đội, Công an, dân quân tự vệ, huy động máy móc, trang thiết bị xử lý nhanh sử cố, hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Hiện sự cố đang được lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục.