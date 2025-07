Thanh niên 17 tuổi lãnh án vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Theo cáo trạng, khoảng tháng 8/2024, Hồ Trọng Phúc thường xuyên tham gia các hoạt động tại chùa. Thời gian này Phúc thường xem các bài viết, hình ảnh, video clip trên tài khoản facebook “Quangminh Tự” và các trang mạng xã hội của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có nội dung xuyên tạc, vu khống, xâm phạm lợi ích của Nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau đó, Phúc sử dụng các tài khoản facebook “Tiến Caro”, “Minh Trọng” chia sẻ lại các bài viết nêu trên và đăng tải các bài viết nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống cho Đảng, Nhà nước Việt Nam xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, để cho mọi người trên không gian mạng biết, chia sẻ rộng rãi, hạ uy tín của các tổ chức này...

Hồ Trọng Phúc tại phiên xét xử ngày 9/7. Ảnh :CTV

Cơ quan điều tra đã thu giữ trên 100 trang tài liệu từ dữ liệu điện thoại di động và trang facebook của Phúc có nội dung vi phạm để xử lý.

Do Phúc là người chưa thành niên nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang giao Phúc cho gia đình bảo lĩnh, quản lý. Tuy nhiên trong thời gian này Phúc tiếp tục đăng bài xuyên tạc, chống phá.

Đặc biệt, trong thời gian từ 24/12/2024 và ngày 29/12/2024, Phúc tiếp tục viết khẩu hiệu và dùng thiết bị tăng âm (loa) phát thanh lời nói có nội dung vu khống, bịa đặt, xúc phạm Đảng, chính quyền địa phương.

Ngày 1/1/2025, Hồ Trọng Phúc bị khởi tố để điều tra.

Theo các kết luận giám định của Sở TT&TT tỉnh An Giang, các bài viết mà Phúc đăng tải, chia sẻ có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; có nội dung gây chiến tranh tâm lý. Đây thuộc dạng “thông tin trên mạng” có xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức là Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Quá trình điều tra bị can Hồ Trọng Phúc thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung vụ án nêu trên.

Phúc khai nhận: "Tài khoản facebook “Quangminh Tự” là của Võ Văn Thanh Liêm và Võ Thị Thu Ba. Việc Phúc chia sẻ, phát tán các bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm Đảng, Nhà nước được thực hiện theo chỉ đạo của 2 người.



Quá trình điều tra công an chưa làm việc được với 2 người này; chưa thu giữ được giọng nói của họ để tiến hành giám định, so sánh với giọng nói trong các đoạn video clip thu giữ từ tài khoản “Quangminh Tự” nên Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau.