Ngày 26/8, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 1, Quân khu 7 đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Ngọc Minh Triều (SN 1994, ngụ TP.HCM) để tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc giả danh cán bộ đang công tác trong quân đội, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thanh niên giả danh sĩ quan quân đội, lừa tình, lừa tiền nhiều cô gái trẻ

Trước đó, Phòng An ninh văn hóa, tư tưởng, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiệu Triều có dấu hiệu giả danh quân nhân, giả mạo cấp bậc, chức vụ, vị trí công tác của một số cơ quan, đơn vị quân đội để thực hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của quân đội.

Đặng Ngọc Minh Triều thời điểm làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: A.X.

Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, Phòng An ninh văn hóa, tư tưởng đã phối hợp với Đoàn An ninh 2, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội nhanh chóng truy vết, tiếp cận và tiến hành làm việc với Triều.

Qua đấu tranh, Triều đã thừa nhận các hành vi vi phạm pháp luật, khai báo toàn bộ động cơ, mục đích và quá trình thực hiện hành vi vi phạm.

Từ năm 2017, Triều tìm hiểu thông tin về quân đội trên không gian mạng, đặt mua các loại quân phục, quân hàm, vật dụng quân nhu, làm biển tên “Đặng Ngọc Minh Triều” và chụp nhiều hình ảnh mang mặc, quân phục.

Người này thường xuyên mang, mặc quân phục, đến nhiều nơi giới thiệu bản thân đang công tác tại các cơ quan, đơn vị như: Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Phòng Bảo vệ an ninh, Cục Chính trị, Bộ tư lệnh Quân khu 7, Lữ đoàn 94, Tổng cục II... tự xưng bản thân có nhiều mối quan hệ với cán bộ cấp cao trong quân đội.

Sau đó, Triều mời gọi nhiều người tham gia các dự án đầu tư, mua bán tài sản, hùn vốn làm ăn hoặc nhận “chạy việc, chạy chức vụ, chuyển công tác; lo cho con em các gia đình không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự; chạy án cho đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ vì vi phạm pháp luật”.

Ngoài việc giả mạo sĩ quan quân đội, Triều còn lừa tình, lừa tiền nhiều cô gái trẻ trên địa bàn.

Vụ việc đang được Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 1, Quân khu 7 tiếp tục điều tra, làm rõ.