Thanh niên dắt chó đánh bảo vệ ở TP.HCM được trả tự do tại tòa: Quy định thế nào về đình chỉ vụ án?

Đình Việt Thứ sáu, ngày 08/08/2025 15:18 GMT+7
Do người bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố đối với Tưởng Chí Huy, tòa đã đình chỉ vụ án và trả tự do cho bị cáo sau gần 6 tháng tạm giam. Vụ việc bắt nguồn từ việc Huy đánh bảo vệ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sau tranh cãi liên quan đến việc dắt chó. Vậy Bộ Luật Tố tụng Hình sự quy định thế nào về việc đình chỉ vụ án?
Được trả tự do tại tòa sau khi bị hại rút đơn khởi tố

Ngày 7/8, TAND khu vực 1 (TPHCM) mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Tưởng Chí Huy (26 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Cố ý gây thương tích. Tưởng Chí Huy là người đánh bảo vệ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ sau khi hai bên tranh cãi, xô xát nhẹ liên quan chuyện dắt chó tại khu vực này.

Tại phiên xét xử, ông N.X.C. (bị hại, nhân viên bảo vệ) trình bày đã có đơn rút lại yêu cầu khởi tố hình sự đối với bị cáo Huy. Ông C. cho biết, trước phiên xét xử, gia đình bị cáo cùng luật sư đã đến nhà ông để xin lỗi, bày tỏ sự ăn năn hối cải và bồi thường thiệt hại. Sau khi suy nghĩ, bị hại đồng ý ký đơn rút lại yêu cầu khởi tố.

Sau khi hội ý, HĐXX đã công bố quyết định đình chỉ vụ án về tội Cố ý gây thương tích đối với Huy. Ảnh: Thỏ Mộc. 

Bị cáo Tưởng Chí Huy bày tỏ sự ăn năn hối cải về hành vi của mình và cho biết, sự việc xảy ra do bị cáo bức xúc, không kìm được sự nóng giận, khiến bị hại mất việc làm và gây thương tích cho ông C.

Gia đình bị cáo đã bồi thường cho bị hại tiền thuốc men, tổn thất sức khỏe, tinh thần... tổng cộng 100 triệu đồng.

Sau khi hội ý, HĐXX đã công bố quyết định đình chỉ vụ án hình sự đối với bị cáo Tưởng Chí Huy. Đồng thời, HĐXX tuyên trả tự do ngay cho Huy nếu bị cáo không phạm vào tội khác.

Theo nội dung vụ án, vào khoảng 9h ngày 27/2, Huy đi bộ cùng bạn gái 32 tuổi, quốc tịch Mỹ, đến khu vực phía sau gốc cây số 16T phố đi bộ Nguyễn Huệ thì con chó trên tay chị này nhảy xuống đất, chạy xung quanh. Ông Chính đến nhắc nhở về quy định cấm thả chó ở khu vực này, đồng thời dùng gậy nhựa đuổi đánh con chó.

Huy và bạn gái tranh cãi. Bị bảo vệ thúc gậy vào bụng, người phụ nữ đá vào chân ông Chính. Huy sau đó xô đẩy ông Chính rồi đánh nhiều cái vào đầu, mặt. Nam bảo vệ bỏ chạy, nhưng Huy vẫn tiếp tục đuổi đánh.

Ông Chính đến bồn cây gần đó, lấy một cây sắt đi đến chỗ Huy "để hù dọa". Huy giật lấy cây sắt và đánh vào đầu khiến nam bảo vệ chảy nhiều máu, bất tỉnh; mang thương tích 4%.

Bị hại yêu cầu cơ quan điều tra xử lý hình sự Huy. Sau đó, Huy bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ Luật Hình sự.

Trường hợp nào bị cáo được trả tự do ngay tại tòa?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, pháp luật về tố tụng hình sự Việt Nam quy định một số trường hợp khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại. Trong quá trình tiến hành tố tụng, nếu người bị hại rút đơn, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ đình chỉ giải quyết vụ án. Điều này áp dụng cho tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ Luật Hình sự.

Cụ thể, Điều 155 Bộ Luật Tố tụng Hình sự quy định về trường hợp khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại như sau: Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về các tội quy định tại khoản 1 các Điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ Luật Hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết.

Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức. Trong trường hợp này, dù bị hại đã rút yêu cầu khởi tố, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.

Bị hại hoặc người đại diện của bị hại đã rút yêu cầu khởi tố không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức.

Ông Cường cũng cho biết, đối với vụ án Cố ý gây thương tích xét xử theo khoản 1, Điều 134 Bộ Luật Hình sự, nếu trước khi mở phiên tòa người bị hại có đơn xin rút tố giác và đề nghị tòa án đình chỉ giải quyết vụ án, tại phiên tòa sơ thẩm, tòa án sẽ xác minh lại thông tin này. Nếu xác định việc rút đơn là tự nguyện, vụ án sẽ được đình chỉ giải quyết và các quyết định ngăn chặn sẽ bị hủy bỏ, phục hồi đầy đủ quyền công dân cho bị cáo.

Hiện trường nơi nhân viên bảo vệ N.X.C bị Huy đánh gây thương tích. Ảnh: Hai Long.

Khi bị cáo được trả tự do, thời gian bị tạm giam trước đó sẽ không được tính để bù trừ hay giải quyết quyền lợi. Về nguyên tắc, việc tạm giam được thực hiện theo thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng, và quyết định đình chỉ vụ án là do người bị hại rút đơn, chứ không phải vì có dấu hiệu oan sai. Do đó, vấn đề bồi thường thiệt hại không được đặt ra trong các vụ án này.

Nói cách khác, việc cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố vụ án, điều tra và áp dụng biện pháp ngăn chặn là có căn cứ.

Việc người bị hại rút đơn yêu cầu là kết quả của sự thỏa thuận giữa hai bên, trong đó bị cáo đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Khi người bị hại đã rút đơn, không nhất thiết phải xét xử và tuyên án đối với người phạm tội.

Các vụ án khởi tố theo yêu cầu của người bị hại thường là những vụ án ít nghiêm trọng, xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và uy tín của người khác, đồng thời có mâu thuẫn dân sự giữa các bên trước đó.

Vì vậy, việc hai bên hòa giải, thỏa thuận và quyền quyết định xử lý hình sự thuộc về người bị hại là quy định có tính chất tùy nghi trong tố tụng hình sự, trao quyền cho người bị hại trong việc giải quyết vụ việc.

Quy định này giúp ổn định các quan hệ dân sự, linh hoạt trong việc giải quyết các xung đột dân sự, và kết quả giải quyết vụ việc có thể giúp hàn gắn mâu thuẫn, bù đắp tổn thương và thiệt hại mà hành vi phạm tội gây ra cho người bị hại.

