Thanh niên người Mỹ bị nghi cướp tiệm vàng PNJ ở Đà Nẵng, có thể bị xử lý thế nào?

Tấn công bảo vệ, cướp tiệm vàng PNJ

Ngày 27/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ nghi phạm người nước ngoài gây ra vụ cướp tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường.

Đối tượng là West Dale James (SN 1996), quốc tịch Mỹ bị phát hiện tại căn nhà trên đường Phạm Tu, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, khoảng 20h50 ngày 26/8, người đàn ông cao lớn, mặc áo Grab màu xanh, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đến tiệm vàng PNJ. Lúc này đường Núi Thành đông người qua lại.

Khoảnh khắc nghi phạm người Mỹ cướp tiệm vàng PNJ ở Đà Nẵng. Ảnh cắt từ clip.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, vào thời điểm trên, tên cướp đến sau lưng nam bảo vệ đang ngồi trước cửa hàng, dùng vật giống thanh sắt đánh liên tiếp vào đầu.

Cũng theo hình ảnh do camera ghi nhận, một số người dân đã phát hiện, chạy đến dùng gậy chặn phía trước cửa tiệm vàng để ngăn chặn tên cướp. Đối tượng này đã xô bật cửa, xông ra ngoài và chạy đi cùng với tài sản.

Lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra, truy bắt.

Phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam sẽ bị xử lý theo pháp luật Việt Nam

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, cơ quan điều tra sẽ làm rõ danh tính của đối tượng, lấy lời khai, thu giữ vật chứng, dấu vết để lại trên hiện trường để xác định nhận thức, đánh giá hậu quả gây ra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Với diễn biến sự việc như vậy, hành vi của đối tượng có dấu hiệu của tội Cướp tài sản được quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự.

Điều 168 Bộ luật quy định, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ bị phạt tù từ 3 đến 10 năm.

Nếu chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên…sẽ bị phạt tù từ 18 đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Theo ông Cường, mặc dù đối tượng là người nước ngoài nhưng hành vi được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam nên vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam và phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Pháp luật Việt Nam quy định, người Việt Nam, người nước ngoài, người không quốc tịch sinh sống làm việc trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì xử lý hình sự theo pháp luật Việt Nam.

Đối tượng thực hiện hành vi tội phạm về trật tự xã hội và không mang thân phận ngoại giao nên không được giải quyết theo con đường ngoại giao hay điều ước quốc tế mà sẽ giải quyết theo pháp luật Việt Nam.

Bởi vậy, đối tượng này sẽ bị khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử về tội cướp tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam. Với tội cướp tài sản, hình phạt thấp nhất là ba năm tù, cao nhất là tù chung thân, tùy thuộc vào tính chất nguy hiểm của hành vi và giá trị tài sản chiếm đoạt.

Vị chuyên gia cho biết thêm, ngoài hành vi cướp tài sản, đối tượng còn có hành vi sử dụng vũ lực để tấn công, đánh vào vùng đầu, vùng cổ của người bảo vệ. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ tính chất nguy hiểm của hành vi này, nếu hành vi có thể dẫn đến chết người thì có thể xử lý hình sự về hành vi này.