Trong những năm gần đây, Jeonju thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới làm phim nhờ những cảnh quan đặc sắc và các công trình kiến trúc truyền thống. Khu làng Hanok – tập hợp các ngôi nhà cổ kiểu Hàn – cùng với không khí yên bình của thành phố đã giúp Jeonju trở thành bối cảnh lý tưởng cho các bộ phim và chương trình truyền hình.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Jeonju cho biết chính quyền địa phương đã xác định lĩnh vực sản xuất phim và video là ưu tiên phát triển cốt lõi trong hơn hai thập niên qua. Từ năm 2009, thành phố đã đưa vào hoạt động tổ hợp Jeonju Cine Complex, cung cấp các cơ sở hậu kỳ quan trọng như phòng thu âm, phòng xử lý âm thanh và chỉnh màu. Những tiện ích này giúp Jeonju đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao mà các đoàn làm phim hiện đại yêu cầu.

Một góc phố cổ tại Jeonju. Korea Times.

Một trong những bước tiến nổi bật là việc Jeonju ký kết hợp tác với hãng phim Kumeu Film Studios đến từ New Zealand – đơn vị từng tham gia sản xuất các bộ phim đình đám như “Avatar” và “Mulan”. Thỏa thuận này mở đường cho việc xây dựng Kumeu Film Studios thứ hai tại châu Á và một cơ sở sản xuất ảo mới ngay tại Jeonju.

Chính quyền thành phố còn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ như cung cấp dịch vụ “một cửa” về bối cảnh quay phim, ưu đãi tài chính, thậm chí bố trí không gian làm việc cho các đoàn sản xuất. Đại diện thành phố nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn làm phim. Người dân và doanh nghiệp địa phương cũng thể hiện tinh thần hợp tác cao với các ekip sản xuất".

Từ thập niên 1950, Jeonju đã bắt đầu ghi dấu trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Các bộ phim như “Arirang” (1954) và “Piagol” (1955) của đạo diễn Lee Kangcheon đã giúp thành phố đặt nền móng cho ngành công nghiệp điện ảnh nội địa. Sau này, nhiều tác phẩm nổi bật tiếp tục chọn Jeonju làm địa điểm ghi hình, tiêu biểu là bộ phim giành giải Oscar “Parasite” của đạo diễn Bong Joonho. Các cảnh quay quan trọng của “Parasite” được thực hiện tại Tổ hợp phim trường Jeonju.

Bộ phim đạt Oscar "Ký sinh trùng - Parasite" được quay tại phim trường đặt ở Jeonju. IG.

Bên cạnh điện ảnh, thành phố còn ghi điểm trong mảng truyền hình. Bộ phim “When Life Gives You Tangerines” do Netflix sản xuất vào năm 2025 đã tái hiện khung cảnh Seoul thập niên 1990 ngay trên các con phố cổ của Jeonju. Trong khi đó, bộ phim “Tastefully Yours” – từng nằm trong top đầu các chương trình của Netflix – ghi hình hơn 80% thời lượng tại thành phố này, tận dụng các địa điểm thực tế như chợ Nambu, đình Cheongyeonru và món ăn đặc trưng "kongnamul gukbap".

Ngoài hoạt động sản xuất, Jeonju còn tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Jeonju hằng năm từ năm 2000. Sự kiện này thu hút hàng nghìn nhà làm phim và người yêu điện ảnh, góp phần củng cố vị thế của Jeonju như một trung tâm sáng tạo nghệ thuật.

Năm 2024, chính quyền thành phố công bố dự án đầu tư kéo dài 10 năm với tổng kinh phí 575 tỷ won (tương đương 413 triệu USD) nhằm biến Jeonju thành trung tâm sản xuất phim và nội dung số toàn cầu vào năm 2034. Mục tiêu của kế hoạch này là xây dựng thêm cơ sở hạ tầng, hỗ trợ các nhà làm phim độc lập và thu hút các công ty trong và ngoài nước, qua đó tạo thêm việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Đại diện thành phố khẳng định: “Đầu tư vào phim và video chính là đầu tư cho tương lai của Jeonju – một trung tâm văn hóa và kinh tế toàn cầu trong tương lai gần".