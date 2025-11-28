Thép cây giữ giá, thép chữ H bước vào kỳ rà soát thuế chống bán phá giá mới

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.880 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 10.090 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.050 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.



Giá thép trong nước tiếp tục ổn định.

Giá thép nội vẫn tiếp đà ổn định trong bối cảnh Bộ Công thương đang tiến hành rà soát lần thứ ba việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hình chữ H nhập khẩu từ Trung Quốc.

Cụ thể, hơn 3 năm trước, tháng 8/2022, Bộ Công thương đã ban hành quyết định về kết quả rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo đó, biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hình chữ H trong vụ việc này được gia hạn thêm 5 năm, từ ngày 6/9/2022 đến hết ngày 5/9/2027. Mức thuế chống bán phá giá từ 22,09% đến 33,51%.

Dựa theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, định kỳ hàng năm trong bốn năm đầu tiên kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp chính thức có hiệu lực hoặc quyết định gia hạn biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp có hiệu lực, bên yêu cầu rà soát có quyền nộp hồ sơ yêu cầu rà soát.

Rà soát lần ba thuế chống bán phá giá thép hình chữ H nhập từ Trung Quốc.

Cục Phòng vệ thương mại đã nhận được hồ sơ của doanh nghiệp sản xuất tại Trung Quốc đề nghị rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với doanh nghiệp này.

Trên cơ sở xem xét hồ sơ do bên yêu cầu rà soát nộp theo đúng quy định của pháp luật, Bộ Công thương ban hành quyết định 3411 về việc rà soát lần thứ ba việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Quốc.

Giá thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 7/2026 giảm 1 Nhân dân tệ, xuống mức 3.129 Nhân dân tệ/tấn.



Giá quặng sắt kỳ hạn tăng, nhờ đồng USD yếu đi, mặc dù đà tăng bị hạn chế bởi mức chênh lệch giá quặng cục của Trung Quốc giảm, báo hiệu nhu cầu yếu đối với nguyên liệu sản xuất thép.



Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc tăng 0,44% lên 799,5 Nhân dân tệ/tấn (112,92 USD/tấn).



Công ty tư vấn Mysteel của Trung Quốc cho biết, mức chênh lệch giá quặng cục vận chuyển bằng đường biển của Trung Quốc so với quặng sắt mịn 62% Fe đã giảm 42,2% so với hai tháng trước, tính đến ngày 25/11, và chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 5/2024.



Mysteel cho biết nhu cầu quặng cục giảm từ các nhà sản xuất thép đang chịu lỗ đã dẫn đến mức chênh lệch giá thấp.



Công ty môi giới Galaxy Futures của Trung Quốc cho biết giá than cốc và quặng sắt giảm đã tăng tốc do nguồn cung than tăng và tình trạng tồn kho tại các mỏ than tiếp tục tăng.

