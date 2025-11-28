Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Nhà đất
Thứ sáu, ngày 28/11/2025 10:09 GMT+7

Thép cây giữ giá, thép chữ H bước vào kỳ rà soát thuế chống bán phá giá mới

+ aA -
Lưu An Thứ sáu, ngày 28/11/2025 10:09 GMT+7
Giá thép trong nước tiếp tục đi ngang. Diễn biến ổn định này diễn ra trong bối cảnh Bộ Công Thương đang rà soát lần ba thuế chống bán phá giá thép hình chữ H nhập từ Trung Quốc.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.880 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 10.090 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.050 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép trong nước tiếp tục ổn định.

Giá thép nội vẫn tiếp đà ổn định trong bối cảnh Bộ Công thương đang tiến hành rà soát lần thứ ba việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hình chữ H nhập khẩu từ Trung Quốc.

Cụ thể, hơn 3 năm trước, tháng 8/2022, Bộ Công thương đã ban hành quyết định về kết quả rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo đó, biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hình chữ H trong vụ việc này được gia hạn thêm 5 năm, từ ngày 6/9/2022 đến hết ngày 5/9/2027. Mức thuế chống bán phá giá từ 22,09% đến 33,51%.

Dựa theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, định kỳ hàng năm trong bốn năm đầu tiên kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp chính thức có hiệu lực hoặc quyết định gia hạn biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp có hiệu lực, bên yêu cầu rà soát có quyền nộp hồ sơ yêu cầu rà soát.

Rà soát lần ba thuế chống bán phá giá thép hình chữ H nhập từ Trung Quốc.

Cục Phòng vệ thương mại đã nhận được hồ sơ của doanh nghiệp sản xuất tại Trung Quốc đề nghị rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với doanh nghiệp này.

Trên cơ sở xem xét hồ sơ do bên yêu cầu rà soát nộp theo đúng quy định của pháp luật, Bộ Công thương ban hành quyết định 3411 về việc rà soát lần thứ ba việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Quốc.

Giá thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 7/2026 giảm 1 Nhân dân tệ, xuống mức 3.129 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tăng, nhờ đồng USD yếu đi, mặc dù đà tăng bị hạn chế bởi mức chênh lệch giá quặng cục của Trung Quốc giảm, báo hiệu nhu cầu yếu đối với nguyên liệu sản xuất thép.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc tăng 0,44% lên 799,5 Nhân dân tệ/tấn (112,92 USD/tấn).

Công ty tư vấn Mysteel của Trung Quốc cho biết, mức chênh lệch giá quặng cục vận chuyển bằng đường biển của Trung Quốc so với quặng sắt mịn 62% Fe đã giảm 42,2% so với hai tháng trước, tính đến ngày 25/11, và chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 5/2024.

Mysteel cho biết nhu cầu quặng cục giảm từ các nhà sản xuất thép đang chịu lỗ đã dẫn đến mức chênh lệch giá thấp.

Công ty môi giới Galaxy Futures của Trung Quốc cho biết giá than cốc và quặng sắt giảm đã tăng tốc do nguồn cung than tăng và tình trạng tồn kho tại các mỏ than tiếp tục tăng.

Tham khảo thêm

Giá thép nội ổn định, Hòa Phát và Formosa đề nghị bịt lỗ hổng thuế HRC khổ rộng

Giá thép nội ổn định, Hòa Phát và Formosa đề nghị bịt lỗ hổng thuế HRC khổ rộng

Lo ngại thuế quan từ Mỹ, giá thép Trung Quốc 'rơi tự do' phiên thứ 3 liên tiếp

Lo ngại thuế quan từ Mỹ, giá thép Trung Quốc 'rơi tự do' phiên thứ 3 liên tiếp

Giá thép Trung Quốc giữ xu hướng tăng vì siết sản xuất, giảm phát thải

Giá thép Trung Quốc giữ xu hướng tăng vì siết sản xuất, giảm phát thải

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

“Nhà hàng xóm”: Không gian xanh 200 m2 gợi lại ký ức làng quê giữa lòng Sài Gòn

Với tổng chi phí chưa tới 1,2 tỷ đồng, không gian xanh mướt trong 100 m2 nhà và 100 m2 dành cho sân vườn là điều mà gia chủ "Nhà hàng xóm" mong muốn tìm thấy sự gần gũi, mộc mạc của quê hương ngay giữa thành phố hiện đại, sầm uất.

Midcap dẫn sóng nhóm cổ phiếu bất động sản, chứng khoán 'xanh ngập' với 20 điểm tăng

Nhà đất
Midcap dẫn sóng nhóm cổ phiếu bất động sản, chứng khoán 'xanh ngập' với 20 điểm tăng

Hà Nội đề xuất không xây nhà ở trên quỹ đất nội đô sau di dời

Nhà đất
Hà Nội đề xuất không xây nhà ở trên quỹ đất nội đô sau di dời

Từ thói quen tích lũy đến tìm kiếm giá trị sống: Lý giải dòng vốn Bắc 'rót' vào TP. HCM

Nhà đất
Từ thói quen tích lũy đến tìm kiếm giá trị sống: Lý giải dòng vốn Bắc 'rót' vào TP. HCM

Khánh Hoà sắp mở bán hơn 1.100 căn nhà ở xã hội tại phường Đông Hải

Nhà đất
Khánh Hoà sắp mở bán hơn 1.100 căn nhà ở xã hội tại phường Đông Hải

Đọc thêm

Chiến sự Ukraine mới nhất: Nga bao vây hoàn toàn Krasnoarmeysk và Dimitrov
Thế giới

Chiến sự Ukraine mới nhất: Nga bao vây hoàn toàn Krasnoarmeysk và Dimitrov

Thế giới

Quân đội Nga đã bao vây hoàn toàn Krasnoarmeysk và Dimitrov, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố.

'Giải mã' cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205: Chế độ đãi ngộ vượt trội có đủ hấp dẫn? (Bài 2)
Kinh tế

"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205: Chế độ đãi ngộ vượt trội có đủ hấp dẫn? (Bài 2)

Kinh tế

Nút thắt về thu nhập từ lâu đã là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng "chảy máu chất xám". Tuy nhiên, với cơ chế đãi ngộ đột phá, vượt trội chưa từng có và khung chính sách linh hoạt hơn về tuyển dụng, bổ nhiệm, Kết luận 205-KL/TW được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt căn bản để thu hút "hiền tài".

79 công nhân, học sinh ở TP.HCM cấp cứu trong một ngày, nghi ngộ độc thực phẩm
Chuyển động Sài Gòn

79 công nhân, học sinh ở TP.HCM cấp cứu trong một ngày, nghi ngộ độc thực phẩm

Chuyển động Sài Gòn

Hàng chục công nhân và nhiều học sinh ở TP.HCM phải nhập viện cấp cứu do nghi do ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa.

Thông tin 'nóng' về chi trả bảo hiểm do thiệt hại bão lũ miền Trung: Có đơn vị bồi thường gần 300 tỷ đồng
Kinh tế

Thông tin "nóng" về chi trả bảo hiểm do thiệt hại bão lũ miền Trung: Có đơn vị bồi thường gần 300 tỷ đồng

Kinh tế

Ông Trần Trí Cương – Trưởng phòng Tài sản Kỹ thuật, Bảo hiểm Agribank – chia sẻ rằng mức độ thiệt hại lần này rất phức tạp ở nhiều ngành nghề, đòi hỏi giám định viên phải đánh giá thận trọng trong điều kiện thực tế còn rất khó khăn.

Tòa bác đơn kiện Coca-Cola Việt Nam, giữ nguyên truy thu và phạt 821 tỷ đồng tiền thuế
Chuyển động Sài Gòn

Tòa bác đơn kiện Coca-Cola Việt Nam, giữ nguyên truy thu và phạt 821 tỷ đồng tiền thuế

Chuyển động Sài Gòn

TAND TP.HCM hôm 27/11 đã ra phán quyết bác toàn bộ yêu cầu của Coca-Cola Việt Nam, khẳng định quyết định truy thu và xử phạt hơn 821 tỷ đồng của cơ quan thuế là có căn cứ.

Hà Nội tiếp nhận hơn 43,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên
Tin tức

Hà Nội tiếp nhận hơn 43,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên

Tin tức

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, từ ngày 22/11 đến nay, toàn TP Hà Nội đã tiếp nhận hơn 43,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung - Tây Nguyên.

CEO Đức Thổ và hành trình vượt qua khủng hoảng tinh thần để lan tỏa tư duy sống tích cực
Doanh nghiệp

CEO Đức Thổ và hành trình vượt qua khủng hoảng tinh thần để lan tỏa tư duy sống tích cực

Doanh nghiệp

Vợ đẹp - con ngoan, gia đình hạnh phúc, lãnh đạo Doanh nghiệp, sở hữu nhiều bất động sản và cổ phần với các thương hiệu lớn… người ngoài nhìn vào sẽ thấy một mẫu hình lý tưởng. Thế nhưng, Cuộc sống hiện đại lại tạo ra muôn vàn áp lực cho các bạn trẻ, CEO Đức Thổ vẫn phải trải qua những ngày trầm cảm.

Khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Đại đoàn kết dân tộc

Khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại đoàn kết dân tộc

Sáng 28/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Ninh Bình (phường Hoa Lư), Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã long trọng khai mạc với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

Hàng chục người nghi sập bẫy 'mua vàng online': Chủ tiệm đóng cửa, ôm theo hàng tỷ đồng
Chuyển động Sài Gòn

Hàng chục người nghi sập bẫy "mua vàng online": Chủ tiệm đóng cửa, ôm theo hàng tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn

Hàng chục khách hàng tại TP.HCM nghi bị sập bẫy, đã trình báo công an sau khi chuyển tiền mua vàng qua ứng dụng của tiệm Kim Nguyên Bảo thì phát hiện cửa hàng đóng cửa, chủ tiệm "biến mất". Tổng số tiền thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng.

Xã miền núi Lâm Đồng(tỉnh Bình Thuận trước đây) mời dân đến nghe ý kiến hay, bàn cách có thêm thu nhập, giảm nghèo
Giảm nghèo nông thôn

Xã miền núi Lâm Đồng(tỉnh Bình Thuận trước đây) mời dân đến nghe ý kiến hay, bàn cách có thêm thu nhập, giảm nghèo

Giảm nghèo nông thôn

Ông Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng cho biết, xã vừa tổ chức hội nghị, mời người dân đến đối thoại với lãnh đạo xã để lắng nghe những phản ánh, những ý kiến đề xuất của người dân về giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2025 - 2030.

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này, tài năng, cầu toàn, không chịu thất bại, tuổi trung niên phúc lộc dồi dào
Gia đình

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này, tài năng, cầu toàn, không chịu thất bại, tuổi trung niên phúc lộc dồi dào

Gia đình

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này tài năng, cầu toàn và càng bước vào tuổi trung niên thì phúc lộc càng viên mãn, cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Tin sáng (28/11): Thép xanh Nam Định nhận “quả đắng” từ 2 ngoại binh triệu euro
Thể thao

Tin sáng (28/11): Thép xanh Nam Định nhận “quả đắng” từ 2 ngoại binh triệu euro

Thể thao

Thép xanh Nam Định nhận “quả đắng” từ 2 ngoại binh triệu euro; M.U và Man City cùng theo đuổi Vinicius; Leeds United muốn mượn lại Kalvin Phillips.

Hai nạn nhân sống sót trong vụ thảm sát tại Quảng Nam nhận Giải thưởng Rhee Yeunghui lần thứ 13 tại Hàn Quốc
Nhịp sống trẻ

Hai nạn nhân sống sót trong vụ thảm sát tại Quảng Nam nhận Giải thưởng Rhee Yeunghui lần thứ 13 tại Hàn Quốc

Nhịp sống trẻ

Hai nạn nhân sống sót trong vụ thảm sát tại Quảng Nam nhận Giải thưởng Rhee Yeunghui lần thứ 13 tại Hàn Quốc, thông tin vừa được Quỹ Hòa bình Hàn - Việt (Korea-Vietnam Peace Foundation) cho biết.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 28/11: Tuần thấp kỷ lục trong 4 tháng qua, thêm chất xúc tác tiêu cực cho đồng USD
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay 28/11: Tuần thấp kỷ lục trong 4 tháng qua, thêm chất xúc tác tiêu cực cho đồng USD

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay 28/11 trên thị trường quốc tế vẫn ghi nhận diễn biến tiêu cực và hiện đang trên đà ghi nhận mức giảm tuần lớn nhất trong bốn tháng qua.

FE CREDIT lần thứ 5 ghi dấu ấn tại MMA Smarties Vietnam
Kinh tế

FE CREDIT lần thứ 5 ghi dấu ấn tại MMA Smarties Vietnam

Kinh tế

FE CREDIT vừa ghi dấu ấn tại thị trường tài chính Việt Nam khi xuất sắc đạt Giải Vàng ở hạng mục O2O/New Retail/Innovative & New Tech Sales Channels và Giải Đồng ở hạng mục Real-time Marketing trong khuôn khổ MMA Smarties Vietnam 2025. Giải thưởng càng trở nên ý nghĩa khi doanh nghiệp vừa kỷ niệm 15 năm thành lập vào đầu tháng 11/2025.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO đã giảm cấp, dự báo ngày 1/12 đổ bộ vùng biển Quảng Ngãi - Đắk Lắk
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO đã giảm cấp, dự báo ngày 1/12 đổ bộ vùng biển Quảng Ngãi - Đắk Lắk

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo ngày 1/12, bão số 15 KOTO sẽ đổ bộ vùng biển Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8-9, giật cấp 12.

Mức lương của chủ tịch ủy ban nhân tỉnh mới nhất sau sáp nhập
Xã hội

Mức lương của chủ tịch ủy ban nhân tỉnh mới nhất sau sáp nhập

Xã hội

Sau sáp nhập, mức lương của chủ tịch UBND tỉnh về cơ bản được giữ nguyên. Các vị trí, chức vụ dù có thay đổi cũng sẽ được bảo lưu trong vòng 6 tháng kể từ ngày sáp nhập.

Các đề xuất của Nga về Ukraine đang khiến NATO 'rung chuyển'
Thế giới

Các đề xuất của Nga về Ukraine đang khiến NATO "rung chuyển"

Thế giới

Các đề xuất chính trị và ngoại giao của Nga nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine đang khiến NATO "rung chuyển", bằng chứng là số lượng thông tin bị rò rỉ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

Từ hành lá tới cà chua rủ nhau 'tăng giá như bốc đồng', nông dân Hải Phòng cứ bán là gom lãi cao
Nhà nông

Từ hành lá tới cà chua rủ nhau "tăng giá như bốc đồng", nông dân Hải Phòng cứ bán là gom lãi cao

Nhà nông

Từ hành lá đến cà chua tại các chợ của Hải Phòng nhiều ngày nay giữ ở mức giá cao, có thời điểm ngắn tăng giá như "bốc đồng", vì vậy nông dân các vùng trồng cây vụ đông sớm đang tranh thủ thu hoạch những diện tích rau để kịp thời cung cấp ra thị trường, góp phần hạn chế tình trạng khan hiếm rau sau mưa bão.

Nho, táo, dê chết hàng loạt, nông dân Khánh Hòa chưa biết trông vào đâu mà qua cái Tết
Nhà nông

Nho, táo, dê chết hàng loạt, nông dân Khánh Hòa chưa biết trông vào đâu mà qua cái Tết

Nhà nông

Nho, táo, dê chết hàng loạt, nông dân Khánh Hòa chưa biết trông vào đâu mà qua cái Tết. Mưa lũ kéo dài đã khiến các hộ nông dân trồng nho, táo, dê trên địa bàn Khánh Hòa bị thiệt hại nặng. Nhiều hộ nông dân đang đứng trước nguy cơ trắng tay và không có vốn tái đầu tư.

Danh nhân Phan Kính - Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa được nhà Thanh khâm phục
Đông Tây - Kim Cổ

Danh nhân Phan Kính - Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa được nhà Thanh khâm phục

Đông Tây - Kim Cổ

Trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam có một danh nhân người Hà Tĩnh tài năng, phẩm hạnh lỗi lạc, không chỉ được trong nước ghi nhận mà còn được triều đình nhà Thanh (Trung Quốc) khâm phục, đó là Thám hoa Phan Kính quê xã Trường Lưu.

Vụ án gây rúng động xã hội Trung Quốc, kẻ thủ ác 'chối biến' trước tòa
Xã hội

Vụ án gây rúng động xã hội Trung Quốc, kẻ thủ ác "chối biến" trước tòa

Xã hội

Tại phiên phúc thẩm, kẻ thủ ác đổi lời khai, phủ nhận việc hẹn bạn gái ra ngoài để quan hệ tình dục và cũng phủ nhận việc sát hại bà.

Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo: “Dù ở cương vị nào tôi vẫn cố gắng là một nhạc sĩ như mọi người từng yêu mến”
Văn hóa - Giải trí

Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo: “Dù ở cương vị nào tôi vẫn cố gắng là một nhạc sĩ như mọi người từng yêu mến”

Văn hóa - Giải trí

Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo chia sẻ: "Dù ở cương vị nào, dù trong môi trường nào, tôi sẽ gắng vẫn là một nhạc sĩ như mọi người từng yêu mến”.

Bộ Y tế chỉ đạo ngành y không để gián đoạn cấp cứu, dồn lực điều trị cho người dân vùng ảnh hưởng bão số 15
Xã hội

Bộ Y tế chỉ đạo ngành y không để gián đoạn cấp cứu, dồn lực điều trị cho người dân vùng ảnh hưởng bão số 15

Xã hội

Bộ Y tế đề nghị ngành y trong vùng ảnh hưởng bão số 15 tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra; không để gián đoạn trong công tác cấp cứu, điều trị cho người dân, không để người dân thiếu nơi khám, chữa bệnh khi ốm đau.

Giá vàng hôm nay (28/11): Trong nước tiến đến 154 triệu đồng/lượng, 'vạch trần' quy luật thú vị khiến vàng buộc tăng giá
Thị trường

Giá vàng hôm nay (28/11): Trong nước tiến đến 154 triệu đồng/lượng, "vạch trần" quy luật thú vị khiến vàng buộc tăng giá

Thị trường

Giá vàng hôm nay 28/11, cả vàng SJC và nhẫn đều đang tịnh tiến dần về mốc cao 154 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới duy trì ổn định trên mức 4.100 USD/ounce.

Bỉ cảnh báo châu Âu về mất mát lớn khi tịch thu tài sản của Nga
Thế giới

Bỉ cảnh báo châu Âu về mất mát lớn khi tịch thu tài sản của Nga

Thế giới

Thủ tướng Bỉ Bart de Wever đã gửi thư cho Ủy ban Châu Âu, nêu rõ việc vội vàng thực hiện kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine sẽ phá hỏng cơ hội đạt được một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

TP.HCM có 31 điểm sạt lở, riêng khu vực Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ chưa cập nhập
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM có 31 điểm sạt lở, riêng khu vực Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ chưa cập nhập

Chuyển động Sài Gòn

Sau sáp nhập TP.HCM có 31 điểm sạt lở. Con số này chỉ mới thống kê ở TP.HCM cũ, riêng khu vực Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ chưa cập nhập.

Thép xanh Nam Định 99% bị loại khỏi AFC Champions League Two, CĐV nói lời cay đắng
Thể thao

Thép xanh Nam Định 99% bị loại khỏi AFC Champions League Two, CĐV nói lời cay đắng

Thể thao

Thép xanh Nam Định sau thất bại 0-2 trước Ratchaburi (Thái Lan) ở lượt trận thứ 5 bảng F AFC Champions League Two 2025/2026 đã gần như không còn hy vọng đi tiếp và các CĐV đã chỉ ra rất nhiều hạn chế của nhà ĐKVĐ V.League.

Duy trì cấm nhập khẩu từ Philippines, giá gạo Việt Nam 'án binh bất động', một quốc gia Nam Á đấu thầu mua 50.000 tấn
Nhà nông

Duy trì cấm nhập khẩu từ Philippines, giá gạo Việt Nam "án binh bất động", một quốc gia Nam Á đấu thầu mua 50.000 tấn

Nhà nông

Philippines vẫn duy trì trạng thái thắt chặt nhập khẩu gạo. Gạo 5% tấm của Thái Lan chào ở mức 340 USD/tấn. Cũng như gạo Việt Nam, nhu cầu gạo Ấn Độ tiếp tục trầm lắng, dù giá gạo đồ của nước này tăng lên mức cao nhất sáu tuần. Bangladesh đã phê duyệt mua 50.000 tấn gạo đồ với giá 354,19 USD/tấn thông qua đấu thầu...

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Bố trí cán bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc
Tin tức

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Bố trí cán bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc

Tin tức

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc vừa giao Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp Sở Nội vụ và các ngành xem xét bố trí cán bộ làm việc ở những lĩnh vực bị thiếu hụt, không biệt phái, không thí điểm. Tất cả các phường, xã đều được bố trí cán bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc đặt ra.

Tin đọc nhiều

1

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

2

Gạo Việt Nam chuyển hướng bán sang châu Phi, Trung Đông khi Philippines cấm nhập khẩu, vì sao giá gạo Thái Lan vẫn tăng?

Gạo Việt Nam chuyển hướng bán sang châu Phi, Trung Đông khi Philippines cấm nhập khẩu, vì sao giá gạo Thái Lan vẫn tăng?

3

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ "thấy bắt" trong truyền thuyết?

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ 'thấy bắt' trong truyền thuyết?

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng "chơi lớn", thị trường chợ đen giảm "kịch sàn"

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng 'chơi lớn', thị trường chợ đen giảm 'kịch sàn'

5

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Việt Nam sẵn sàng cùng Philippines và các nước giải quyết tồn tại, bất đồng trong khu vực

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Việt Nam sẵn sàng cùng Philippines và các nước giải quyết tồn tại, bất đồng trong khu vực