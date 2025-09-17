Thép xanh Nam Định chia tay ngoại binh từng khoác áo ĐT Nam Phi?

Thực hư thông tin Thép xanh Nam Định chia tay Njabulo Blom

Vào lúc 19h15 tố nay, Thép xanh Nam Định sẽ bắt đầu hành trình tại AFC Champions League Two 2025/2026 bằng trận đấu với Ratchaburi FC (Thái Lan). Trước thềm trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt đã công bố danh sách 25 gương mặt được đăng ký của đội bóng thành Nam. Danh sách bao gồm 11 ngoại binh, 1 cầu thủ Việt kiều và 13 nội binh.

Trong danh sách kể trên, NHM nhanh chóng phát hiện ra một ngoại binh mới toanh, đó là Kristoffer Normann. Theo Transfermarkt, Kristoffer Normann Hansen sinh năm 1994 tại Na Uy, được coi là cầu thủ thuộc thế hệ "đàn anh" của những ngôi sao bóng đá Na Uy nổi tiếng nhất hiện tại như Odegaard hay Haaland. Kristoffer Normann cũng từng có thời gian khoác áo U16, U17 và U21 Na Uy. Trong màu áo U21 Na Uy, anh ra sân 4 trận và ghi 1 bàn thắng.

Danh sách các cầu thủ Thép xanh Nam Định được đăng ký cho trận đấu với Bắc Kinh Quốc An.

CLB gần nhất của Kristoffer Normann thi đấu là đội bóng của Ba Lan - Jagiellonia Białystok. Cùng với CLB này, Normann Hansen đã vào đến tứ kết Cúp C3 châu Âu mùa trước. Bản thân cầu thủ người Na Uy cũng ghi được 4 bàn thắng.

Cao 1m80 và thuận chân phải, Kristoffer Normann được định giá khoảng 700.000 euro trên Transfermarkt, phản ánh giá trị kinh nghiệm và phong độ ổn định của anh qua các mùa giải. Sự bổ sung này không chỉ tăng chiều sâu cho hàng công của Thép xanh Nam Định mà còn mang đến sự đa dạng chiến thuật, giúp HLV Vũ Hồng Việt có thêm lựa chọn linh hoạt.



Thép xanh Nam Định đăng ký thêm Kristoffer Normann vào đội hình, nhưng cái tên Njabulo Blom thì lại bất ngờ mất tích. Tiền vệ người Nam Phi này vốn được đội bóng thành Nam đăng ký tham dự cả V.League 2025/2026 lẫn Cúp Quốc gia 2025/2026, nhưng lại chưa một lần có mặt trên sân. Anh chỉ mới ra sân khi Thép xanh Nam Định đá giao hữu kín với ĐT Việt Nam cách đây ít ngày.

Động thái không đăng ký Njabulo Blom vào danh sách tham dự trận đấu với Ratchaburi FC ở trận mở màn AFC Champions League Two 2025/2026 làm dấy lên những đồn đoán về việc, Thép xanh Nam Định đã chia tay tiền vệ từng khoác áo ĐTQG Nam Phi này.

Njabulo Blom ra sân cho Thép xanh Nam Định trong trận giao hữu kín với ĐT Việt Nam. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Tuy nhiên, rất nhanh chóng, Thép xanh Nam Định đã có những động thái đập tan tin đồn. Cụ thể, trong một đoạt clip mới đăng tải trên fanpage chính thức của CLB, đội bóng thành Nam cho biết, Njabulo Blom không may dính chấn thương và được CLB tạo điều kiện ra nước ngoài điều trị. Bản thân Njabulo Blom cũng lấy làm tiếc vì không thể đồng hành cùng các đồng đội đấu Ratchaburi FC và gửi lời chúc toàn đội giành chiến thắng.

Njabulo Blom sinh ngày 11/12/1999, vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm. Sự nghiệp của Njabulo Blom bắt đầu tại học viện trẻ của Kaizer Chiefs, một trong những CLB hàng đầu ở Nam Phi. Njabulo Blom nhanh chóng thể hiện tài năng và sự chăm chỉ, vươn lên đội một của Kaizer Chiefs và có trận ra mắt vào ngày 1/10/2019. Trong thời gian thi đấu cho Kaizer Chiefs (2019-2022), anh đã ra sân 55 lần và ghi được 4 bàn thắng, góp phần giúp đội giành vị trí thứ hai tại giải Ngoại hạng Nam Phi mùa giải 2019/20.

Vào ngày 23/12/2022, Njabulo Blom chuyển đến câu lạc bộ St. Louis City SC thuộc Major League Soccer (MLS) của Mỹ. Anh đã chơi 42 trận và ghi 2 bàn cho đội bóng này. Ngày 3/9/2024, Njabulo Blom đã trở lại Kaizer Chiefs theo dạng cho mượn đến tháng 6/2025.

Ở cấp độ quốc tế, Njabulo Blom đã đại diện cho đội tuyển U20 Nam Phi tại FIFA U20 World Cup 2019 và giải U20 châu Phi 2019, nơi anh cùng đội giành vị trí thứ ba. Anh ra mắt đội tuyển quốc gia Nam Phi vào ngày 6/9/2021 trong trận đấu vòng loại World Cup 2022 với Ghana.