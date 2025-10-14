Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 14/10: Sàn Binance bồi thường "khủng" cho hàng triệu nhà đầu tư

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 14/10: Sàn Binance phải bồi thường "khủng" cho hàng triệu nhà đầu tư

Ngày 11/10, thị trường tiền số toàn cầu trải qua một cú sập được đánh giá nghiêm trọng nhất kể từ sự sụp đổ của sàn FTX năm 2020. Trong vài giờ, tổng vốn hóa bốc hơi hơn 850 tỷ USD.

Theo CoinMarketCap, trên sàn tiền số lớn nhất thế giới Binance, nhiều altcoin như Cosmos (ATOM), IoTeX (IOTX), Enjin (ENJ) mất tới 99-100% giá trị chỉ trong vài phút. Trong khi đó, trên các sàn khác, mức giảm chỉ khoảng 46-64%.

Binance chi 283 triệu USD để bù lỗ cho người dùng. Ảnh: CoinGape.

Sự cố khiến hàng loạt nhà đầu tư sử dụng Futures và Margin (giao dịch đòn bẩy) bị “cháy tài khoản”. CoinTelegraph ghi nhận gần 20 tỷ USD vị thế giao dịch bị thanh lý, gấp 20 lần so với cú sập năm 2020, ảnh hưởng trực tiếp tới hơn 1,6 triệu tài khoản, phần lớn là người dùng Binance.

Theo Hayes, hệ thống thanh lý ký quỹ chéo trên Binance tự động bán tháo các altcoin dùng làm tài sản thế chấp để bù lỗ, tạo áp lực bán mạnh khiến giá rơi thẳng đứng. Khi giá giảm quá nhanh, hệ thống giao dịch của Binance quá tải: Nhiều tài khoản bị đóng băng, lệnh dừng lỗ không hoạt động hoặc bị gỡ bỏ, giao dịch trì hoãn, cộng thêm làn sóng rút tiền ồ ạt của người dùng.

Trong một số khoảnh khắc “trống lệnh mua”, giá token hiển thị bằng 0 trên Binance, dù thực tế các đồng này vẫn còn giao dịch ở mức giá khác trên sàn đối thủ.

Ngày hôm qua 13/10, Binance ra thông báo cho biết sự cố bắt nguồn từ một “trục trặc kỹ thuật ở module nền tảng” trong thời gian ngắn. Ngoài ra, sàn giải thích một số yếu tố như “kích hoạt lệnh giới hạn lịch sử” do thanh khoản một chiều hay “lỗi hiển thị giá”.

Binance đã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẽ bồi thường tổng cộng 283 triệu USD cho người dùng bị ảnh hưởng, chia thành hai đợt chi trả. Dù vậy, chi tiết cách thức nhận bồi thường vẫn chưa được công bố.

Bất chấp động thái bồi thường từ Binance, ông Kris Marszalek, CEO của sàn giao dịch đối thủ Crypto.Com, kêu gọi một cuộc điều tra đối với các sàn giao dịch tập trung đã phải chịu tổn thất lớn trong đợt sụp đổ lịch sử vừa qua.

Thị trường tiền điện tử "ấm" hơn, rủi ro nào vẫn còn rình rập?

Trong 24 giờ qua, thị trường tiền điện tử không có nhiều biến động khi Bitcoin, Binance gần như đi ngang, một số đồng lớn khác như Ethereum (2,67%), XRP (3,58%), Solana (6,71%), Dogecoin (4,16%)... lại ghi nhận mức tăng tốt.

Dù vậy Richard Galvin, đồng sáng lập quỹ đầu cơ DACM, cảnh báo rằng “rủi ro vẫn còn cao, đặc biệt là nguy cơ leo thang thương mại Mỹ - Trung hoặc các cú sốc bất ngờ khác.” Phần lớn các đồng tiền thay thế (altcoin) vẫn giao dịch thấp hơn nhiều so với đầu tháng 10, cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa thực sự quay lại.

“Thông điệp mềm mỏng từ ông Trump giúp thị trường bật lên, nhưng sự biến động của năm 2025 cho thấy chỉ cần một dòng tweet hay tuyên bố bất ngờ, mọi thứ có thể đảo chiều,” Galvin nói thêm.

Ông Donald Trump được cho là đang nắm giữ lượng Bitcoin trị giá khoảng 870 triệu USD, chủ yếu thông qua 41% cổ phần tại Trump Media & Technology Group (DJT) – công ty mẹ của Truth Social. TMTG được cho là đã chi khoảng 2 tỷ USD từ số vốn huy động 2,3 tỷ USD đầu năm nay để mua Bitcoin.

Trong quý 3/2025, giá trị ví tiền điện tử công khai của ông Donald Trump tăng 36,6%, từ 2,27 triệu USD lên 3,1 triệu USD, nhưng sau đó giảm còn 1,35 triệu USD, trong đó 83% là Ethereum và không có Bitcoin.

Đưa tài sản số vào hoạt động tài chính truyền thống

Trong nhiều năm, tài sản số chủ yếu mang tính đầu cơ, giá trị phụ thuộc vào kỳ vọng thị trường hơn là khung pháp lý. Tuy nhiên, từ khi Việt Nam ban hành Luật Công nghiệp Công nghệ số và Nghị quyết 05 về thí điểm tài sản mã hóa, tài sản số lần đầu tiên được pháp luật thừa nhận, mở đường cho việc đưa chúng vào hệ thống tài chính chính thức, kể cả tín dụng ngân hàng.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Giao dịch tài sản mã hóa là một vấn đề rất mới, tiềm ẩn rủi ro

Một hướng đi mới đang được nghiên cứu là cho vay thế chấp bằng tài sản số, cho phép người sở hữu dùng tài sản số làm bảo đảm thay cho bất động sản hay chứng khoán truyền thống.

Theo TS Vũ Văn Tính, Học viện Hành chính và Quản trị công, việc cho phép thế chấp bằng tài sản số không chỉ là một sáng kiến tài chính, mà còn là đòn bẩy thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

Ông cho rằng việc công nhận tài sản số như một loại tài sản có thể thế chấp sẽ mở ra nhiều hướng đi mới - giúp khơi thông nguồn vốn lâu nay bị “đóng băng”, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các loại tài sản truyền thống như đất đai hay máy móc. Mặt khác, cho vay thế chấp bằng tài sản số khuyến khích đổi mới sáng tạo, khi doanh nghiệp có thể dùng chính sản phẩm số của mình, từ phần mềm, dữ liệu cho tới NFT, làm tài sản bảo đảm.