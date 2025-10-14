Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Kinh tế
Thứ ba, ngày 14/10/2025 07:52 GMT+7

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 14/10: Sàn Binance bồi thường "khủng" cho hàng triệu nhà đầu tư

Nguyễn Thịnh Thứ ba, ngày 14/10/2025 07:52 GMT+7
Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 14/10: Nhiều đồng tiền số trên Binance rớt gần 100% giá trị, gây hoang mang cho hơn 1,6 triệu nhà đầu tư. Sàn tiền số lớn nhất thế giới cam kết sẽ bồi thường tổng cộng 283 triệu USD cho người dùng bị ảnh hưởng, chia thành hai đợt chi trả.
Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 14/10: Sàn Binance phải bồi thường "khủng" cho hàng triệu nhà đầu tư

Ngày 11/10, thị trường tiền số toàn cầu trải qua một cú sập được đánh giá nghiêm trọng nhất kể từ sự sụp đổ của sàn FTX năm 2020. Trong vài giờ, tổng vốn hóa bốc hơi hơn 850 tỷ USD.

Theo CoinMarketCap, trên sàn tiền số lớn nhất thế giới Binance, nhiều altcoin như Cosmos (ATOM), IoTeX (IOTX), Enjin (ENJ) mất tới 99-100% giá trị chỉ trong vài phút. Trong khi đó, trên các sàn khác, mức giảm chỉ khoảng 46-64%.

Binance chi 283 triệu USD để bù lỗ cho người dùng. Ảnh: CoinGape.

Sự cố khiến hàng loạt nhà đầu tư sử dụng Futures và Margin (giao dịch đòn bẩy) bị “cháy tài khoản”. CoinTelegraph ghi nhận gần 20 tỷ USD vị thế giao dịch bị thanh lý, gấp 20 lần so với cú sập năm 2020, ảnh hưởng trực tiếp tới hơn 1,6 triệu tài khoản, phần lớn là người dùng Binance.

Theo Hayes, hệ thống thanh lý ký quỹ chéo trên Binance tự động bán tháo các altcoin dùng làm tài sản thế chấp để bù lỗ, tạo áp lực bán mạnh khiến giá rơi thẳng đứng. Khi giá giảm quá nhanh, hệ thống giao dịch của Binance quá tải: Nhiều tài khoản bị đóng băng, lệnh dừng lỗ không hoạt động hoặc bị gỡ bỏ, giao dịch trì hoãn, cộng thêm làn sóng rút tiền ồ ạt của người dùng.

Trong một số khoảnh khắc “trống lệnh mua”, giá token hiển thị bằng 0 trên Binance, dù thực tế các đồng này vẫn còn giao dịch ở mức giá khác trên sàn đối thủ.

Ngày hôm qua 13/10, Binance ra thông báo cho biết sự cố bắt nguồn từ một “trục trặc kỹ thuật ở module nền tảng” trong thời gian ngắn. Ngoài ra, sàn giải thích một số yếu tố như “kích hoạt lệnh giới hạn lịch sử” do thanh khoản một chiều hay “lỗi hiển thị giá”.

Binance đã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẽ bồi thường tổng cộng 283 triệu USD cho người dùng bị ảnh hưởng, chia thành hai đợt chi trả. Dù vậy, chi tiết cách thức nhận bồi thường vẫn chưa được công bố.

Bất chấp động thái bồi thường từ Binance, ông Kris Marszalek, CEO của sàn giao dịch đối thủ Crypto.Com, kêu gọi một cuộc điều tra đối với các sàn giao dịch tập trung đã phải chịu tổn thất lớn trong đợt sụp đổ lịch sử vừa qua.

Thị trường tiền điện tử "ấm" hơn, rủi ro nào vẫn còn rình rập?

Trong 24 giờ qua, thị trường tiền điện tử không có nhiều biến động khi Bitcoin, Binance gần như đi ngang, một số đồng lớn khác như Ethereum (2,67%), XRP (3,58%), Solana (6,71%), Dogecoin (4,16%)... lại ghi nhận mức tăng tốt.

Dù vậy Richard Galvin, đồng sáng lập quỹ đầu cơ DACM, cảnh báo rằng “rủi ro vẫn còn cao, đặc biệt là nguy cơ leo thang thương mại Mỹ - Trung hoặc các cú sốc bất ngờ khác.” Phần lớn các đồng tiền thay thế (altcoin) vẫn giao dịch thấp hơn nhiều so với đầu tháng 10, cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa thực sự quay lại.

“Thông điệp mềm mỏng từ ông Trump giúp thị trường bật lên, nhưng sự biến động của năm 2025 cho thấy chỉ cần một dòng tweet hay tuyên bố bất ngờ, mọi thứ có thể đảo chiều,” Galvin nói thêm.

Ông Donald Trump được cho là đang nắm giữ lượng Bitcoin trị giá khoảng 870 triệu USD, chủ yếu thông qua 41% cổ phần tại Trump Media & Technology Group (DJT) – công ty mẹ của Truth Social. TMTG được cho là đã chi khoảng 2 tỷ USD từ số vốn huy động 2,3 tỷ USD đầu năm nay để mua Bitcoin.

Trong quý 3/2025, giá trị ví tiền điện tử công khai của ông Donald Trump tăng 36,6%, từ 2,27 triệu USD lên 3,1 triệu USD, nhưng sau đó giảm còn 1,35 triệu USD, trong đó 83% là Ethereum và không có Bitcoin.

Đưa tài sản số vào hoạt động tài chính truyền thống

Trong nhiều năm, tài sản số chủ yếu mang tính đầu cơ, giá trị phụ thuộc vào kỳ vọng thị trường hơn là khung pháp lý. Tuy nhiên, từ khi Việt Nam ban hành Luật Công nghiệp Công nghệ số và Nghị quyết 05 về thí điểm tài sản mã hóa, tài sản số lần đầu tiên được pháp luật thừa nhận, mở đường cho việc đưa chúng vào hệ thống tài chính chính thức, kể cả tín dụng ngân hàng.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Giao dịch tài sản mã hóa là một vấn đề rất mới, tiềm ẩn rủi ro

Một hướng đi mới đang được nghiên cứu là cho vay thế chấp bằng tài sản số, cho phép người sở hữu dùng tài sản số làm bảo đảm thay cho bất động sản hay chứng khoán truyền thống.

Theo TS Vũ Văn Tính, Học viện Hành chính và Quản trị công, việc cho phép thế chấp bằng tài sản số không chỉ là một sáng kiến tài chính, mà còn là đòn bẩy thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

Ông cho rằng việc công nhận tài sản số như một loại tài sản có thể thế chấp sẽ mở ra nhiều hướng đi mới - giúp khơi thông nguồn vốn lâu nay bị “đóng băng”, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các loại tài sản truyền thống như đất đai hay máy móc. Mặt khác, cho vay thế chấp bằng tài sản số khuyến khích đổi mới sáng tạo, khi doanh nghiệp có thể dùng chính sản phẩm số của mình, từ phần mềm, dữ liệu cho tới NFT, làm tài sản bảo đảm.

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng: “Xem khó khăn của doanh nghiệp là của chính mình và người thân của mình”

Ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, địa phương xem khó khăn của doanh nghiệp là của chính mình và người thân của mình, sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển bền vững.

Bắt đầu tháo dỡ nhà rông "bê tông cốt thép" hơn 9,4 tỷ đồng xây chưa xong…sau chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Kinh tế
Bắt đầu tháo dỡ nhà rông 'bê tông cốt thép' hơn 9,4 tỷ đồng xây chưa xong…sau chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Giá bạc tăng kỷ lục: Nhu cầu mua lớn, doanh nghiệp "cháy hàng"

Kinh tế
Giá bạc tăng kỷ lục: Nhu cầu mua lớn, doanh nghiệp 'cháy hàng'

Ngân 98 bị bắt: Lộ diện "người đứng mũi chịu sào" tại công ty do Ngân 98 điều hành?

Kinh tế
Ngân 98 bị bắt: Lộ diện 'người đứng mũi chịu sào' tại công ty do Ngân 98 điều hành?

Diện mạo khu thương mại tự do tỷ USD gắn với sân bay Long Thành đã định hình

Kinh tế
Diện mạo khu thương mại tự do tỷ USD gắn với sân bay Long Thành đã định hình

Đọc thêm

Kết quả U23 Qatar vs U23 Việt Nam: Thua 2-3 đáng tiếc
Thể thao

Kết quả U23 Qatar vs U23 Việt Nam: Thua 2-3 đáng tiếc

Thể thao

Đêm 13/10 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển U23 Việt Nam có trận giao hữu thứ hai gặp đội tuyển U23 Qatar trong khuôn khổ đợt tập huấn tại UAE.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tập huấn lấy mẫu phân bón cho công chức, viên chức cấp xã tại Lâm Đồng
Nhà nông

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tập huấn lấy mẫu phân bón cho công chức, viên chức cấp xã tại Lâm Đồng

Nhà nông

Hơn 150 học viên là công chức, viên chức tại các phường, xã, đặc khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được tập huấn lấy mẫu phân bón nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả quản lý nhà nước về phân bón.

Người xưa dặn: 'Trồng mơ trong sân, du phía đông, đào phía tây, tre trước cửa - gia trạch không yên'
Gia đình

Người xưa dặn: "Trồng mơ trong sân, du phía đông, đào phía tây, tre trước cửa - gia trạch không yên"

Gia đình

Theo người xưa, 4 cây cảnh này nếu trồng sai chỗ sẽ mang lại những rắc rối, không may mắn, thất thoát tài lộc cho gia đình.

'Vận mệnh của Châu Âu đặt cả lên vai ông Putin': Chuyên gia phương Tây nói về thảm họa sắp giáng xuống
Điểm nóng

"Vận mệnh của Châu Âu đặt cả lên vai ông Putin": Chuyên gia phương Tây nói về thảm họa sắp giáng xuống

Điểm nóng

Giáo sư, chuyên gia địa chính trị Phần Lan Tuomas Malinen đăng tải trên mạng xã hội X nhận định về vai trò then chốt của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong việc định hình tương lai châu Âu.

Tập đoàn hàng đầu lĩnh vực công nghệ điện, tự động hoá ABB 'lấn sân' cung cấp giải pháp toà nhà thông minh
Doanh nghiệp

Tập đoàn hàng đầu lĩnh vực công nghệ điện, tự động hoá ABB "lấn sân" cung cấp giải pháp toà nhà thông minh

Doanh nghiệp

ABB, tập đoàn hàng đầu trên toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ điện và tự động hóa, vừa mở rộng danh mục giải pháp tòa nhà thông minh, nhà dân dụng, đồng thời ủy quyền Công ty TNHH Thiết bị Điện Viễn Đông là nhà phân phối chính thức của ABB tại khu vực phía Nam.

HDBank vận hành hệ thống Kiosk y tế thông minh tại Viện Pasteur TP.HCM
Kinh tế

HDBank vận hành hệ thống Kiosk y tế thông minh tại Viện Pasteur TP.HCM

Kinh tế

Ngày 9/9, HDBank chính thức triển khai hệ thống Kiosk y tế thông minh tại Viện Pasteur TP.HCM (167 Pasteur, TP.HCM), góp phần bổ sung tiện ích công nghệ mới, giúp quy trình khám chữa bệnh, tiêm chủng và xét nghiệm nhanh chóng và thuận lợi hơn cho người dân.

Một chi nhánh ACB bị Thanh tra NHNN phát hiện có nhiều “tồn tại” trong kinh doanh vàng và phòng, chống rửa tiền
Bạn đọc

Một chi nhánh ACB bị Thanh tra NHNN phát hiện có nhiều “tồn tại” trong kinh doanh vàng và phòng, chống rửa tiền

Bạn đọc

Việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh vàng, ngoại hối và phòng, chống rửa tiền còn nhiều hạn chế, đó là những tồn tại vừa được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Khu vực 2 nêu trong kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh VSIP2 Bình Dương.

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu ngày 14/10: Đức, Bỉ thắng trận, Pháp bị cầm hoà
Thể thao

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu ngày 14/10: Đức, Bỉ thắng trận, Pháp bị cầm hoà

Thể thao

Ở các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu diễn ra rạng sáng nay (13/10, giờ Việt Nam), cả Hà Lan, Croatia, Ba Lan và Đan Mạch đều xuất sắc giành điểm số tối đa.

The Queen 360 Giải Phóng: Thước đo nào cho niềm tin sau 7 năm bế tắc sổ hồng tại Imperial Plaza?
Nhà đất

The Queen 360 Giải Phóng: Thước đo nào cho niềm tin sau 7 năm bế tắc sổ hồng tại Imperial Plaza?

Nhà đất

Bảy năm kể từ ngày nhận nhà, cư dân Imperial Plaza 360 Giải Phóng vẫn chưa có sổ hồng. Khi tòa IP4 là một phần của dự án được triển khai trở lại với tên thương mại The Queen, giá bán chạm ngưỡng 110 triệu đồng/m2.

Giá xăng dầu hôm nay 14/10: Tăng sốc mạnh trở lại
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 14/10: Tăng sốc mạnh trở lại

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 14/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch phiên đầu tuần tăng trở lại sau đợt suy giảm mạnh liên tiếp tuần qua.

Thiếu tướng, ĐBQH Trần Đức Thuận được phê chuẩn giữ chức vụ mới
Tin tức

Thiếu tướng, ĐBQH Trần Đức Thuận được phê chuẩn giữ chức vụ mới

Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã ký ban hành Nghị quyết số 1861/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV

Khối bất động sản của Ngân 98 khoe trước khi bị bắt: Từ việc mua 9 mảnh đất 1 lần đến căn penthouse 80 tỷ đồng
Nhà đất

Khối bất động sản của Ngân 98 khoe trước khi bị bắt: Từ việc mua 9 mảnh đất 1 lần đến căn penthouse 80 tỷ đồng

Nhà đất

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, Ngân 98 từng khiến dư luận nhiều lần “dậy sóng” vì liên tục khoe những thương vụ mua bán bất động sản tiền tỷ, từ penthouse đến loạt lô đất giá hàng chục tỷ đồng.

Sun Group, Novaland, Hoa Sen... “rót” 35.000 tỷ đồng đầu tư vào Lâm Đồng
Nhà đất

Sun Group, Novaland, Hoa Sen... “rót” 35.000 tỷ đồng đầu tư vào Lâm Đồng

Nhà đất

Hội nghị xúc tiến đầu tư Lâm Đồng 2025 thu hút sự tham gia của nhiều “ông lớn” như Sun Group, Vingroup, Novaland… với tổng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng, mở ra kỳ vọng bứt phá kinh tế vùng.

Ngân 98, Thùy Tiên, Hằng Du Mục bị bắt giam: Sự sụp đổ của các “chiến thần livestream”
Văn hóa - Giải trí

Ngân 98, Thùy Tiên, Hằng Du Mục bị bắt giam: Sự sụp đổ của các “chiến thần livestream”

Văn hóa - Giải trí

Trước Ngân 98, không ít gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội đã bị tạm giam để điều tra vì trốn thuế, sản xuất, buôn bán hàng giả.

“Không còn che giấu được nữa”, chuyên gia Phương Tây đề cập đến khả năng sơ tán Kiev
Điểm nóng

“Không còn che giấu được nữa”, chuyên gia Phương Tây đề cập đến khả năng sơ tán Kiev

Điểm nóng

Ukraine có thể buộc phải sơ tán các thành phố lớn, bao gồm cả thủ đô, do không còn khả năng chống đỡ các đợt tấn công của Nga, chuyên gia địa chính trị Anh Alexandr Mercouris nhận định.

'Cây vàng đen' Việt Nam, trên con đường dẫn đến chuỗi giá trị tỷ đô đang gặp nút thắt gì?
Nhà nông

"Cây vàng đen" Việt Nam, trên con đường dẫn đến chuỗi giá trị tỷ đô đang gặp nút thắt gì?

Nhà nông

Dù lọt vào nhóm các mặt hàng nông sản tỷ đô, giá trị xuất khẩu sau 9 tháng năm 2025 gần 1,3 tỷ USD, nhưng hồ tiêu Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức lớn từ vấn đề cây giống hồ tiêu mới.

Bị chê béo, thiếu nữ điên cuồng giảm cân đến mức thành bệnh
Xã hội

Bị chê béo, thiếu nữ điên cuồng giảm cân đến mức thành bệnh

Xã hội

Cô gái 17 tuổi chỉ ăn vài thìa cơm mỗi ngày và điên cuồng tập thể dục để giảm cân, đến mức ngất xỉu, huyết áp tụt, mạch chậm, thân hình gày yếu.

Một xã mới ở Đắk Lắk sau sáp nhập có 2 hộ nông dân, 1 doanh nghiệp sở hữu 8 mã vùng trồng sầu riêng xuất khẩu, 3.400 tấn
Nhà nông

Một xã mới ở Đắk Lắk sau sáp nhập có 2 hộ nông dân, 1 doanh nghiệp sở hữu 8 mã vùng trồng sầu riêng xuất khẩu, 3.400 tấn

Nhà nông

UBND xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk (địa bàn huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk trước thời điểm sáp nhập tỉnh) cho biết, tính đến nay trên địa bàn xã đã xây dựng được 8 vùng trồng sầu riêng xuất khẩu chính ngạch được cấp mã số với diện tích hơn 150 ha.

Cây tốt um, 'thả' la liệt quả vuông, ngâm 3 ngày 3 đêm, ăn giòn ngọt, cả làng Hà Tĩnh bẻ bán mà trúng
Nhà nông

Cây tốt um, "thả" la liệt quả vuông, ngâm 3 ngày 3 đêm, ăn giòn ngọt, cả làng Hà Tĩnh bẻ bán mà trúng

Nhà nông

Trên vùng đất lịch sử xã Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), những ngày này, màu xanh của cây hồng vuông đang phủ kín các triền đồi. Loại quả ngon muốn giòn ngọt phải ngâm 3 ngày 3 đêm này đang giúp nông dân đổi đời. Từ những thử nghiệm ban đầu, cây hồng vuông nào cũng "thả" quả la liệt, ngắm một lượt là "hoa mắt", dân bẻ bán là trúng.

Tự hào Nông dân Việt Nam: Chân dung 32 Nhà khoa học của Nhà nông 2025
Nhà nông

Tự hào Nông dân Việt Nam: Chân dung 32 Nhà khoa học của Nhà nông 2025

Nhà nông

Tối nay (14/10) tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) sẽ diễn ra Lễ Tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025. Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức thực hiện. Dân Việt xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả chân dung 32 Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Khởi tố đối tượng lao ô tô vào quán nhậu làm chết người; tin mới vụ Ngân 98
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Khởi tố đối tượng lao ô tô vào quán nhậu làm chết người; tin mới vụ Ngân 98

Pháp luật

Khởi tố đối tượng lao ô tô vào quán nhậu làm chết người; thông tin mới vụ Ngân 98; tìm thấy người phụ nữ đi lạc 4 ngày trong rừng sâu, đói lả, hoảng loạn... là những tin nóng 24 giờ qua.

Tổng Giám đốc Japfa Việt Nam tiết lộ chiến lược đầu tư chăn nuôi bền vững tại Tây Nguyên
Nhà nông

Tổng Giám đốc Japfa Việt Nam tiết lộ chiến lược đầu tư chăn nuôi bền vững tại Tây Nguyên

Nhà nông

“Tây Nguyên là mảnh đất rộng lớn, màu mỡ, chính quyền địa phương cũng như cộng đồng dân cư rất thân thiện, thuận lợi để các doanh nghiệp lớn đầu tư vào chăn nuôi. Đó là lý do Japfa xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn tại khu vực này, với nhiều dự án trọng điểm”, ông Clemens Tan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) cho biết khi trả lời PV Báo Dân Việt.

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Chàng trai sinh năm 2000 ở Phú Thọ trồng trà hoa vàng dưới chân núi Tam Đảo thu tiền tỷ
Nhà nông

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Chàng trai sinh năm 2000 ở Phú Thọ trồng trà hoa vàng dưới chân núi Tam Đảo thu tiền tỷ

Nhà nông

Sau hơn 3 năm trở về quê làm nông nghiệp, chàng trai trẻ sinh năm 2000 Nguyễn Tùng Dương, ở xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ đã có thu nhập tiền tỷ từ trồng trà hoa vàng dưới chân núi Tam Đảo. Với thành công đó, anh được bình chọn là 1 trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025. Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức thực hiện.

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: 3 ông tỷ phú nông dân kể chuyện làm giàu từ trà hoa vàng, nuôi tôm công nghệ cao
Nhà nông

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: 3 ông tỷ phú nông dân kể chuyện làm giàu từ trà hoa vàng, nuôi tôm công nghệ cao

Nhà nông

Chuỗi sự kiện Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2025 do Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức đã quy tụ 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 95 năm Hội Nông dân Việt Nam.

Xem phim, tự dưng nghĩ đến chuyện ở lớp con trai tôi: Có 2 phụ huynh từng thân thiết rồi lại cạch mặt nhau vì điều này!
Gia đình

Xem phim, tự dưng nghĩ đến chuyện ở lớp con trai tôi: Có 2 phụ huynh từng thân thiết rồi lại cạch mặt nhau vì điều này!

Gia đình

Bộ phim khiến tôi giật mình vì "đời" quá!

Tuyên Quang xướng tên tại 'Oscar của ngành du lịch thế giới': Cao nguyên đá Đồng Văn - Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang xướng tên tại "Oscar của ngành du lịch thế giới": Cao nguyên đá Đồng Văn - Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tối 13/10, tại Khách sạn InterContinental Grand Stanford, Hồng Kông (Trung Quốc), tỉnh Tuyên Quang đã vinh dự được Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) vinh danh ở hạng mục danh giá nhất. Chiến thắng này không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ cho hướng đi phát triển du lịch bền vững, gắn liền với bảo tồn di sản của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt
Nhà nông

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

Nhà nông

Được cử sang làm việc theo Dự án hợp tác sản xuất lúa gạo giữa Việt Nam và Cuba (giai đoạn 2019-2025) nhằm chuyển giao quy trình canh tác lúa và đào tạo kỹ thuật viên Cuba, nhóm chuyên gia Việt Nam đã giúp kỹ thuật viên và nông dân Cuba tiếp nhận kỹ thuật trồng lúa hiệu quả, vun trồng những mùa vàng trĩu hạt và bội thu.

“Ngũ hổ thượng tướng” dưới trướng Chu Nguyên Chương: 4 người chết thảm
Đông Tây - Kim Cổ

“Ngũ hổ thượng tướng” dưới trướng Chu Nguyên Chương: 4 người chết thảm

Đông Tây - Kim Cổ

Lột da, tru di, bức tử bằng sơn hào hải vị... chính là những kết cục bi thảm của 5 nhân vật được ví như "Ngũ hổ thượng tướng” đã cùng Chu Nguyên Chương vào sinh ra tử.

Người sinh tháng Âm lịch này, sáng tạo lại ham học hỏi, cuối tháng 10 gặp gỡ quý nhân, đón mưa tài lộc
Gia đình

Người sinh tháng Âm lịch này, sáng tạo lại ham học hỏi, cuối tháng 10 gặp gỡ quý nhân, đón mưa tài lộc

Gia đình

Người sinh vào 4 tháng Âm lịch này nổi bật với sự sáng tạo, tinh thần ham học hỏi và khả năng nắm bắt cơ hội nhanh nhạy, cuối tháng 10, đón “mưa tài lộc”.

Nếu Từ Thứ cự tuyệt Tào Tháo và ở lại, liệu Lưu Bị có thể “chia ba” thiên hạ?
Đông Tây - Kim Cổ

Nếu Từ Thứ cự tuyệt Tào Tháo và ở lại, liệu Lưu Bị có thể “chia ba” thiên hạ?

Đông Tây - Kim Cổ

Câu chuyện về Từ Thứ không chỉ là giai thoại bi tráng, mà còn là điểm ngoặt định hình vận mệnh của cả Lưu Bị và triều Thục Hán sau này. Nếu như ngày đó ông cự tuyệt Tào Tháo và ở lại, liệu Lưu Bị có thể “chia ba” thiên hạ?

