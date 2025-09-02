Thị trường tài sản số hôm nay 2/9: "Nền móng" cho thị trường tài sản số Việt Nam

Mãn nhãn với dàn "pháo đài di động" của Công an và "quả đấm thép" của Quân đội
Sáng 2/9, trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, người dân cả nước đã được chiêm ngưỡng một màn phô diễn sức mạnh đầy ấn tượng của các lực lượng vũ trang. Từ những chiếc xe bọc thép chống đạn hiện đại của Công an Nhân dân đến các tổ hợp tên lửa, pháo tự hành và xe tăng T-90S của Quân đội Nhân dân, tất cả đã tạo nên một bức tranh hùng tráng, khẳng định năng lực và sự tinh nhuệ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và toàn vẹn lãnh thổ.