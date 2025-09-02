Thị trường tài sản số hôm nay 2/9: "Nền móng" cho thị trường tài sản số Việt Nam

"Nền móng" cho thị trường tài sản số Việt Nam

Tại chuyên đề “Xây dựng thị trường tài sản số: Vai trò trung tâm của sàn giao dịch và thanh khoản minh bạch” trong khuôn khổ Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2025, ông Lê Sỹ Nguyên – Country Manager BITGP/BITGET nhấn mạnh: một sàn giao dịch minh bạch không chỉ là nơi mua bán, mà còn đặt ra chuẩn mực cho toàn thị trường.

Ông Lê Sỹ Nguyên, Country Manager BITGP/BITGET. Ảnh BTC

Theo ông Nguyên, các yêu cầu về KYC, AML, công bố dữ liệu thanh khoản hay bảo vệ tài sản người dùng cần được coi là nền tảng tất yếu, chứ không phải gánh nặng.

Ông kỳ vọng sandbox sẽ có tiêu chí rõ ràng, tạo không gian thử nghiệm cho các mô hình như token hóa tài sản thực, ví lưu ký phi tập trung hay dịch vụ thanh khoản tự động – nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ giám sát. Điều này sẽ giúp cả nhà đầu tư lẫn doanh nghiệp yên tâm hơn.

Các chuyên gia tại diễn đàn cũng khẳng định, sàn giao dịch đóng vai trò cầu nối giữa dự án sáng tạo với cộng đồng và nhà đầu tư. Vì vậy, cần thiết lập cơ chế niêm yết công bằng, có lộ trình rõ ràng cho các dự án Việt, nhằm tạo cơ hội để sản phẩm Web3 nội địa tiếp cận thị trường.

Trong bối cảnh quy định pháp lý còn chưa đồng nhất, đặc biệt khi Việt Nam chuẩn bị cơ chế sandbox, thách thức lớn nhất là duy trì cạnh tranh lành mạnh giữa các sàn, đồng thời tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế. Đây được coi là điều kiện tiên quyết để xây dựng một thị trường tài sản số phát triển bền vững.

Tesla bị các nhà giao dịch Hàn Quốc từ bỏ vì tiền điện tử

Giữa biến động kinh tế từ chính sách thuế quan của Tổng thống Trump, nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc đã bán ròng 657 triệu USD cổ phiếu Tesla trong tháng 8 – mức thoái vốn lớn nhất từ đầu 2023. Từng trung thành với Tesla, họ nay chuyển hướng sang crypto và cổ phiếu liên quan, nổi bật là BitMine Immersion Technologies (BMNR) – doanh nghiệp gắn với Ethereum, hút ròng 253 triệu USD.

Niềm tin vào “câu chuyện AI” của Tesla suy yếu, nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc bán hết cổ phiếu dù nắm giữ từ 2019. Hiện Tesla tăng 17% trong 6 tháng qua nhưng vẫn thấp hơn 12% so với cùng kỳ năm trước, chốt phiên gần nhất ở 333,86 USD (-1,45%).

Trong khi đó, Ethereum vượt trội Bitcoin khi các quỹ ETF ETH hút tới 1,5 tỷ USD/tuần, giá đạt đỉnh 4.900 USD và hiện quanh 4.471 USD, với khối lượng giao dịch 31 tỷ USD (+43%).

BitMine – công ty nắm giữ 1,79 triệu ETH (~8 tỷ USD) – trở thành “kho bạc ETH” lớn nhất thế giới. Cổ phiếu BMNR tăng 520% từ đầu năm và 707% trong 6 tháng, nhưng giảm 16% trong 5 ngày gần nhất, chốt ở 43,62 USD.

Thị trường tài sản số hôm nay 2/9

Cập nhật tại thời điểm 8h, ngày 2/9 (giờ Việt Nam), theo Coindesk, toàn thị trường vẫn chìm trong sắc đỏ, tuy nhiên khá bất ngờ khi đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới Bitcoin (BTC) lại ngược chiều - tăng nhẹ 0,86%, giao dịch quanh giá 109.141 USD.

Một “cá voi” – nhà đầu tư nắm giữ lượng lớn tiền số – vừa gây chú ý khi bán ra 2.000 Bitcoin (trị giá khoảng 215 triệu USD) và ngay lập tức dùng số tiền này để mua vào 48.942 Ethereum (ETH) chỉ trong vòng 4 giờ.

Đây là một trong những giao dịch lớn nhất trên thị trường trong thời gian gần đây, cho thấy sự dịch chuyển đáng kể trong chiến lược nắm giữ.

Theo dữ liệu từ Lookonchain, cá voi này hiện đã tích lũy tổng cộng 886.400 ETH, trị giá hơn 4,07 tỉ USD, thuộc nhóm ví cá nhân lớn nhất trong hệ sinh thái Ethereum.

Lý do được cho là đến từ sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức đối với ETF Ethereum giao ngay, cùng với khối lượng giao dịch kỷ lục trên mạng lưới ETH.

Tuy nhiên những diễn biến gần đây, ETH giảm đều. Trong 7 ngày qua, ETH giảm gần 7%. Giới phân tích nhận định: “Hoạt động của cá voi thường là chỉ báo quan trọng cho xu hướng giá.”

Đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng núp bóng “tiền ảo”

VKSND TP.HCM vừa truy tố 43 bị can trong đường dây đánh bạc trực tuyến bằng tiền kỹ thuật số, do anh em Huỳnh Long Bạch (34 tuổi) và Huỳnh Long Nhu (32 tuổi) cầm đầu. Nhóm này lập công ty công nghệ, thuê IT thiết kế các trang Swiftonline.live và Nagaclubs.com, thu hút khoảng 25 triệu tài khoản, với tổng giao dịch gần 88.000 tỷ đồng (3,8 tỷ USD).

Swiftonline.live do Nhu điều hành, hợp tác cùng Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ, đang bị truy nã). Doanh thu mỗi ngày khoảng 300.000 USD, Nhu hưởng lợi trung bình 20.000 USDT/tuần (khoảng 53 tỷ đồng). Bạch quản lý Nagaclubs.com, thu lợi bất chính khoảng 44 tỷ đồng. Công an thu giữ lượng lớn tiền điện tử, trong đó có 406,3 ETH (1,9 triệu USD) và 79.160 USDT.

Nhiều người thân cũng tham gia: Huỳnh Thị Tây Hạ làm thủ quỹ, hưởng 80 triệu đồng/tuần và đánh bạc hơn 8 tỷ đồng; Huỳnh Long Tứ cá cược hơn 3 tỷ đồng và lôi kéo thêm người.

Đây được đánh giá là vụ án đánh bạc trực tuyến bằng tiền ảo có quy mô và số tiền lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.