Thị trường tài sản số hôm nay 8/8: Tăng chóng mặt, Việt Nam sẵn sàng thí điểm thị trường tài sản số trong tháng 8

Thị trường tài sản số hôm nay 8/8: Bitcoin tiếp đà tăng, ETH, XRP, SOL, DOGE bùng nổ

Cập nhật tại thời điểm 7h30 sáng 8/8 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin (BTC) tăng 2,33% trong 24 giờ qua, giao dịch quanh mức 117.611 USD, vốn hoá thị trường đạt 2.330 tỷ USD. Trong 7 ngày qua, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới BTC đã tăng 3,82%.

Ethereum (ETH) bật tăng mạnh tới 6,72%, giao dịch ở giá 3.922 USD. Trong tuần qua, ETH ghi nhận khối lượng giao dịch giao ngay đạt 25,7 tỷ USD, cao hơn so với 24,4 tỷ USD của Bitcoin.

Đây là lần đầu tiên sau hơn một năm, ETH đạt vị trí dẫn đầu về khối lượng giao dịch spot. Tỷ lệ giao dịch ETH/BTC cũng vượt ngưỡng 1.0 – một cột mốc kỹ thuật quan trọng đã lâu không xuất hiện kể từ giữa năm 2024.

Kể từ khi chạm đáy vào tháng 4, ETH đã tăng giá mạnh hơn Bitcoin tới 72%. Tỷ lệ giá ETH/BTC cũng đã tăng từ 0,018 lên 0,031. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 1. Theo các chuyên gia, đà tăng này cho thấy giai đoạn Ethereum bị định giá thấp đang dần khép lại, khi lực cầu gia tăng rõ rệt và áp lực bán có dấu hiệu suy giảm.

ETH rõ ràng đang dần khẳng định vị thế là một đối thủ đáng gờm của Bitcoin trong vai trò “tài sản lưu trữ giá trị” kỹ thuật số, theo một phân tích mới từ công ty quản lý tài sản VanEck.

Sự dịch chuyển này chủ yếu đến từ ngày càng nhiều doanh nghiệp và tổ chức tài chính sử dụng Ethereum như một dạng “kho bạc số” để lưu trữ tài sản. Thêm vào đó, Ethereum sở hữu nhiều đặc điểm hấp dẫn, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn nắm giữ tiền điện tử trong dài hạn.

Trước đây, Bitcoin là lựa chọn ưu tiên trong các kho bạc kỹ thuật số nhờ nguồn cung cố định và cấu trúc đơn giản. Tuy nhiên, Ethereum đang nhanh chóng bắt kịp nhờ vào tính ứng dụng rộng rãi và vai trò trung tâm trong hệ sinh thái stablecoin cũng như lĩnh vực token hóa tài sản. Đáng chú ý, xu hướng pháp lý tại Mỹ đang dần cởi mở hơn với stablecoin, điều này càng làm tăng sức hút chiến lược của Ethereum trong mắt các tổ chức lớn.

Trong khi đó, Ripple (XRP) còn tăng chóng mặt tới 10,69%, và trong 1 tháng qua đã tăng tới gần 38%.

Nguyên nhân chính thúc đẩy đà tăng của Ripple là kỳ vọng về việc giải quyết vụ kiện kéo dài với SEC. Vào tháng 12 năm 2020, SEC đã kiện Ripple vì chào bán chứng khoán chưa đăng ký, khiến công ty đối mặt với sự bất định pháp lý trong gần bốn năm. John Deaton, một chuyên gia pháp lý, nhận định rằng vụ kiện này đã kìm hãm tiềm năng của Ripple, và đà tăng hiện tại là kết quả tự nhiên của sự lạc quan về giải quyết pháp lý.

Deaton dự đoán khả năng 70% rằng đề xuất giải quyết giữa Ripple và SEC sẽ được phê duyệt, với mức phạt giảm từ 125 triệu USD xuống 50 triệu USD. Sự rõ ràng pháp lý này được kỳ vọng sẽ giải phóng Ripple khỏi các rào cản quy định, mở đường cho việc áp dụng rộng rãi bởi các tổ chức tài chính. Với lộ trình thuận lợi, XRP có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

BNB, SOL, ADA cũng lần lượt ghi nhận tăng 2,29%, 8,85% và 7,36%. XLM và LINK nằm trong nhóm tăng mạnh nhất trong 24 giờ qua với lần lượt tăng 13,26% và 11,02%. SUI, HYPE cũng tăng tới hơn 8%.

Ông Donald Trump ký lệnh hành pháp đưa tiền điện tử vào chương trình hưu trí 401(k)

Theo Bloomberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh vào ngày 7/8 cho phép đưa tiền điện tử, bất động sản và các tài sản thay thế vào chương trình hưu trí 401(k) – một hình thức đầu tư trước thuế do doanh nghiệp tài trợ.

Ông Donald Trump đề xuất mở cửa thị trường hưu trí 9.000 tỷ USD cho tiền mã hóa. Ảnh New York Times.

Sắc lệnh của Tổng thống Trump yêu cầu Bộ Lao động (DOL) xem xét lại hướng dẫn về tài sản thay thế trong 401(k) theo Đạo luật ERISA năm 1974. DOL sẽ làm rõ nghĩa vụ ủy thác khi đưa tài sản thay thế vào các quỹ phân bổ. Bộ trưởng Lao động sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, SEC và các cơ quan khác để triển khai, trong đó SEC sẽ hỗ trợ việc tích hợp tài sản tư nhân vào kế hoạch hưu trí cá nhân.

Sắc lệnh được kì vọng có thể giúp mở khóa thị trường hưu trí trị giá 9.000 tỷ USD cho bitcoin và các tài sản số khác – một bước tiến lớn với ngành crypto vốn bị giới hạn trong đầu tư truyền thống.

Nhiều tập đoàn tài chính lớn như BlackRock, Apollo, Blackstone đã sẵn sàng tích hợp Bitcoin vào danh mục 401(k). Hiện vốn hóa thị trường crypto đạt 3.820 tỷ USD, với giá Bitcoin tăng lên vượt ngưỡng 117.000 USD và Ethereum đạt hơn 3.900 USD.

Việt Nam sẵn sàng thí điểm thị trường tài sản số ngay trong tháng 8

Chiều ngày 7/8 tại Hà Nội, trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã công bố những thông tin mới nhất về tiến trình xây dựng đề án thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đây là một bước ngoặt đáng chú ý trong bối cảnh tài sản kỹ thuật số ngày càng phổ biến và các quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, đang đẩy mạnh việc xây dựng khung pháp lý cho lĩnh vực này.

Đề án thí điểm hiện đã được hoàn thiện về mặt nội dung với các tiêu chí chặt chẽ: từ tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức tham gia, yêu cầu kỹ thuật, năng lực vận hành, đến tiềm lực tài chính và chuyên môn. Sau khi hoàn tất, Bộ Tài chính đã báo cáo với Chính phủ, và Chính phủ cũng đã trình lên Bộ Chính trị để xin chủ trương. Nếu quá trình xét duyệt diễn ra thuận lợi, hoạt động thí điểm có thể chính thức bắt đầu ngay trong tháng 8 năm nay.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời báo chí tại họp báo thường kỳ tháng 7 (Ảnh: Chinhphu.vn).

Bộ Tài chính khẳng định sẽ khuyến khích các doanh nghiệp có năng lực công nghệ, sáng tạo và tiềm lực tài chính tham gia cung cấp dịch vụ trong thị trường tài sản mã hóa. Điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng của Nghị quyết 68 về thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời tạo động lực cho đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế số.

Giai đoạn thí điểm dự kiến sẽ có nhiều hơn một sàn giao dịch được cấp phép hoạt động để thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, tuy nhiên, số lượng sẽ được kiểm soát ở mức hợp lý nhằm đảm bảo hiệu quả giám sát và đánh giá. Các đơn vị muốn tham gia sẽ phải đáp ứng các tiêu chí công khai, minh bạch, bao gồm cả hạ tầng công nghệ, quy trình vận hành, và mức độ bảo mật hệ thống.

Trong bối cảnh này, các ngân hàng cũng đang sẵn sàng bước vào "sân chơi" tài sản số. Trước thắc mắc của các cổ đông về việc phát hành tài sản số, mở sàn giao dịch số hay tham gia vào cuộc chơi blockchain hay không, đại diện ngân hàng MB, Techcombank, VP Bank đều bày tỏ muốn tham gia và đóng góp vào việc phát triển, sở hữu các nền tảng công nghệ này.