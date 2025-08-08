Chủ đề nóng

Kinh tế
Thứ sáu, ngày 08/08/2025 08:57 GMT+7

Thị trường tài sản số hôm nay 8/8: Tăng chóng mặt, Việt Nam sẵn sàng thí điểm thị trường tài sản số trong tháng 8

Nguyễn Thịnh Thứ sáu, ngày 08/08/2025 08:57 GMT+7
Thị trường tài sản số hôm nay 8/8 chứng kiến đà tăng rất mạnh. Trong đó, Ethereum ghi nhận vượt mặt Bitcoin cả về khối lượng giao dịch lẫn nhu cầu. Tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết đã báo cáo với Chính phủ, và Chính phủ cũng đã trình lên Bộ Chính trị để xin chủ trương. Nếu quá trình xét duyệt diễn ra thuận lợi, hoạt động thí điểm có thể chính thức bắt đầu ngay trong tháng 8 năm nay.
Thị trường tài sản số hôm nay 8/8: Bitcoin tiếp đà tăng, ETH, XRP, SOL, DOGE bùng nổ

Cập nhật tại thời điểm 7h30 sáng 8/8 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin (BTC) tăng 2,33% trong 24 giờ qua, giao dịch quanh mức 117.611 USD, vốn hoá thị trường đạt 2.330 tỷ USD. Trong 7 ngày qua, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới BTC đã tăng 3,82%.

Ethereum (ETH) bật tăng mạnh tới 6,72%, giao dịch ở giá 3.922 USD. Trong tuần qua, ETH ghi nhận khối lượng giao dịch giao ngay đạt 25,7 tỷ USD, cao hơn so với 24,4 tỷ USD của Bitcoin.

Đây là lần đầu tiên sau hơn một năm, ETH đạt vị trí dẫn đầu về khối lượng giao dịch spot. Tỷ lệ giao dịch ETH/BTC cũng vượt ngưỡng 1.0 – một cột mốc kỹ thuật quan trọng đã lâu không xuất hiện kể từ giữa năm 2024.

Kể từ khi chạm đáy vào tháng 4, ETH đã tăng giá mạnh hơn Bitcoin tới 72%. Tỷ lệ giá ETH/BTC cũng đã tăng từ 0,018 lên 0,031. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 1. Theo các chuyên gia, đà tăng này cho thấy giai đoạn Ethereum bị định giá thấp đang dần khép lại, khi lực cầu gia tăng rõ rệt và áp lực bán có dấu hiệu suy giảm.

ETH rõ ràng đang dần khẳng định vị thế là một đối thủ đáng gờm của Bitcoin trong vai trò “tài sản lưu trữ giá trị” kỹ thuật số, theo một phân tích mới từ công ty quản lý tài sản VanEck.

Sự dịch chuyển này chủ yếu đến từ ngày càng nhiều doanh nghiệp và tổ chức tài chính sử dụng Ethereum như một dạng “kho bạc số” để lưu trữ tài sản. Thêm vào đó, Ethereum sở hữu nhiều đặc điểm hấp dẫn, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn nắm giữ tiền điện tử trong dài hạn.

Trước đây, Bitcoin là lựa chọn ưu tiên trong các kho bạc kỹ thuật số nhờ nguồn cung cố định và cấu trúc đơn giản. Tuy nhiên, Ethereum đang nhanh chóng bắt kịp nhờ vào tính ứng dụng rộng rãi và vai trò trung tâm trong hệ sinh thái stablecoin cũng như lĩnh vực token hóa tài sản. Đáng chú ý, xu hướng pháp lý tại Mỹ đang dần cởi mở hơn với stablecoin, điều này càng làm tăng sức hút chiến lược của Ethereum trong mắt các tổ chức lớn.

Trong khi đó, Ripple (XRP) còn tăng chóng mặt tới 10,69%, và trong 1 tháng qua đã tăng tới gần 38%.

Nguyên nhân chính thúc đẩy đà tăng của Ripple là kỳ vọng về việc giải quyết vụ kiện kéo dài với SEC. Vào tháng 12 năm 2020, SEC đã kiện Ripple vì chào bán chứng khoán chưa đăng ký, khiến công ty đối mặt với sự bất định pháp lý trong gần bốn năm. John Deaton, một chuyên gia pháp lý, nhận định rằng vụ kiện này đã kìm hãm tiềm năng của Ripple, và đà tăng hiện tại là kết quả tự nhiên của sự lạc quan về giải quyết pháp lý.

Deaton dự đoán khả năng 70% rằng đề xuất giải quyết giữa Ripple và SEC sẽ được phê duyệt, với mức phạt giảm từ 125 triệu USD xuống 50 triệu USD. Sự rõ ràng pháp lý này được kỳ vọng sẽ giải phóng Ripple khỏi các rào cản quy định, mở đường cho việc áp dụng rộng rãi bởi các tổ chức tài chính. Với lộ trình thuận lợi, XRP có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

BNB, SOL, ADA cũng lần lượt ghi nhận tăng 2,29%, 8,85% và 7,36%. XLM và LINK nằm trong nhóm tăng mạnh nhất trong 24 giờ qua với lần lượt tăng 13,26% và 11,02%. SUI, HYPE cũng tăng tới hơn 8%.

Ông Donald Trump ký lệnh hành pháp đưa tiền điện tử vào chương trình hưu trí 401(k)

Theo Bloomberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh vào ngày 7/8 cho phép đưa tiền điện tử, bất động sản và các tài sản thay thế vào chương trình hưu trí 401(k) – một hình thức đầu tư trước thuế do doanh nghiệp tài trợ.

Ông Donald Trump đề xuất mở cửa thị trường hưu trí 9.000 tỷ USD cho tiền mã hóa. Ảnh New York Times.

Sắc lệnh của Tổng thống Trump yêu cầu Bộ Lao động (DOL) xem xét lại hướng dẫn về tài sản thay thế trong 401(k) theo Đạo luật ERISA năm 1974. DOL sẽ làm rõ nghĩa vụ ủy thác khi đưa tài sản thay thế vào các quỹ phân bổ. Bộ trưởng Lao động sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, SEC và các cơ quan khác để triển khai, trong đó SEC sẽ hỗ trợ việc tích hợp tài sản tư nhân vào kế hoạch hưu trí cá nhân.

Sắc lệnh được kì vọng có thể giúp mở khóa thị trường hưu trí trị giá 9.000 tỷ USD cho bitcoin và các tài sản số khác – một bước tiến lớn với ngành crypto vốn bị giới hạn trong đầu tư truyền thống.

Nhiều tập đoàn tài chính lớn như BlackRock, Apollo, Blackstone đã sẵn sàng tích hợp Bitcoin vào danh mục 401(k). Hiện vốn hóa thị trường crypto đạt 3.820 tỷ USD, với giá Bitcoin tăng lên vượt ngưỡng 117.000 USD và Ethereum đạt hơn 3.900 USD.

Việt Nam sẵn sàng thí điểm thị trường tài sản số ngay trong tháng 8

Chiều ngày 7/8 tại Hà Nội, trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã công bố những thông tin mới nhất về tiến trình xây dựng đề án thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đây là một bước ngoặt đáng chú ý trong bối cảnh tài sản kỹ thuật số ngày càng phổ biến và các quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, đang đẩy mạnh việc xây dựng khung pháp lý cho lĩnh vực này.

Đề án thí điểm hiện đã được hoàn thiện về mặt nội dung với các tiêu chí chặt chẽ: từ tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức tham gia, yêu cầu kỹ thuật, năng lực vận hành, đến tiềm lực tài chính và chuyên môn. Sau khi hoàn tất, Bộ Tài chính đã báo cáo với Chính phủ, và Chính phủ cũng đã trình lên Bộ Chính trị để xin chủ trương. Nếu quá trình xét duyệt diễn ra thuận lợi, hoạt động thí điểm có thể chính thức bắt đầu ngay trong tháng 8 năm nay.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời báo chí tại họp báo thường kỳ tháng 7 (Ảnh: Chinhphu.vn).

Bộ Tài chính khẳng định sẽ khuyến khích các doanh nghiệp có năng lực công nghệ, sáng tạo và tiềm lực tài chính tham gia cung cấp dịch vụ trong thị trường tài sản mã hóa. Điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng của Nghị quyết 68 về thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời tạo động lực cho đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế số.

Giai đoạn thí điểm dự kiến sẽ có nhiều hơn một sàn giao dịch được cấp phép hoạt động để thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, tuy nhiên, số lượng sẽ được kiểm soát ở mức hợp lý nhằm đảm bảo hiệu quả giám sát và đánh giá. Các đơn vị muốn tham gia sẽ phải đáp ứng các tiêu chí công khai, minh bạch, bao gồm cả hạ tầng công nghệ, quy trình vận hành, và mức độ bảo mật hệ thống.

Trong bối cảnh này, các ngân hàng cũng đang sẵn sàng bước vào "sân chơi" tài sản số. Trước thắc mắc của các cổ đông về việc phát hành tài sản số, mở sàn giao dịch số hay tham gia vào cuộc chơi blockchain hay không, đại diện ngân hàng MB, Techcombank, VP Bank đều bày tỏ muốn tham gia và đóng góp vào việc phát triển, sở hữu các nền tảng công nghệ này.

Phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng: Cảnh báo dùng vật liệu kém chất lượng, thiết kế chống cháy kém

PGS.TS.KTS. Phạm Trọng Thuật, Trưởng bộ môn Kiến trúc Nhà ở thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cảnh báo, việc sử dụng vật liệu kém chất lượng, thiết kế thiếu linh có thể gây khó khăn trong nghiệm thu, phát sinh chi phí sửa chữa, nghiêm trọng hơn là làm tăng mức độ nguy hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.

Tây Ninh: Đột phá mới với dự án Khu công nghiệp Thủ Thừa 3.000 tỷ đồng

Kinh tế
Tây Ninh: Đột phá mới với dự án Khu công nghiệp Thủ Thừa 3.000 tỷ đồng

Từ vụ học sinh lớp 10 lập 1.000 kênh truyền hình lậu: Bài toán năng lực pháp lý và công nghệ

Kinh tế
Từ vụ học sinh lớp 10 lập 1.000 kênh truyền hình lậu: Bài toán năng lực pháp lý và công nghệ

Việt Nam - Hàn Quốc: Vốn FDI khủng, thương mại hướng tới 150 tỷ USD năm 2030

Kinh tế
Việt Nam - Hàn Quốc: Vốn FDI khủng, thương mại hướng tới 150 tỷ USD năm 2030

Chưa từng có: Hãng hàng không lấy Phú Quốc làm trung tâm, đón máy bay A321NX thế hệ mới

Kinh tế
Chưa từng có: Hãng hàng không lấy Phú Quốc làm trung tâm, đón máy bay A321NX thế hệ mới

Dùng silicon chống dột, một thanh niên bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Xã hội

Dùng silicon chống dột, một thanh niên bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Xã hội

Vừa chát xong lớp silicon chống dột thì trời bất ngờ đổ mưa lớn, khi đứng dưới mái hiên, nước mưa có chứa silicon đã đổ lên người bệnh nhân, gây dị ứng nặng.

Thanh tra Chính phủ trả lời về việc xử lý vi phạm 5 dự án điện gió tại Gia Lai
Bạn đọc

Thanh tra Chính phủ trả lời về việc xử lý vi phạm 5 dự án điện gió tại Gia Lai

Bạn đọc

Tháng 8/2025, Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri một số tỉnh, thành phố gửi trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, trong đó có vấn đề liên quan đến xử lý vi phạm 5 dự án điện gió tại Gia Lai.

Đừng chỉ luộc trứng bằng nước lã, dùng loại nguyên liệu này vừa thơm ngon vừa đẹp mắt
Gia đình

Đừng chỉ luộc trứng bằng nước lã, dùng loại nguyên liệu này vừa thơm ngon vừa đẹp mắt

Gia đình

Luộc trứng theo cách này không những dinh dưỡng, ngon miệng mà còn đơn giản, dễ làm, thơm mùi trà, hình thức cũng rất đẹp mắt.

Hai xe khách chiếm trọn đường, hàng loạt xe máy 'leo' vỉa hè ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Hai xe khách chiếm trọn đường, hàng loạt xe máy "leo" vỉa hè ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh hai xe khách dừng chắn ngang đường Ngô Gia Tự, phường An Đông (TP.HCM), gây ùn tắc và buộc hàng chục xe máy phải di chuyển lên vỉa hè.

Hàn Quốc bắn 21 loạt đại bác chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm
Tin tức

Hàn Quốc bắn 21 loạt đại bác chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm

Tin tức

Sáng 11/8, lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc (từ ngày 10-13/8) đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yongsan.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu kiểm tra phương án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Phong Thổ
Lai Châu Ngày Mới

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu kiểm tra phương án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Phong Thổ

Lai Châu Ngày Mới

Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu do bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn vừa kiểm tra phương án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Phong Thổ.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung; Chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt-Hàn
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung; Chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt-Hàn

Thế giới

Sáng 11/8, ngay sau lễ đón chính thức tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Kế hoạch bí mật của EU và Ukraine được tiết lộ tại Đức
Thế giới

Kế hoạch bí mật của EU và Ukraine được tiết lộ tại Đức

Thế giới

Các chính trị gia châu Âu sẽ hành động cùng với chính quyền Kiev để phản đối các sáng kiến hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải quyết xung đột Ukraine, tờ báo Đức Die Zeit đưa tin.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Cần có lộ trình, biện pháp hỗ trợ để tiến tới cấm xe máy xăng ở Hà Nội
Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội: Cần có lộ trình, biện pháp hỗ trợ để tiến tới cấm xe máy xăng ở Hà Nội

Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đồng tình với chính sách hướng tới giảm phát thải nhưng theo ông cần có lộ trình từng bước để tiến tới cấm xe máy chạy xăng tại Hà Nội.

Công an TP.HCM thúc đẩy chuyển đổi số, phát huy sức trẻ phục vụ người dân
Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM thúc đẩy chuyển đổi số, phát huy sức trẻ phục vụ người dân

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 11/8, Công an TP.HCM đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm "Công an TP.HCM - Tiếp bước truyền thống anh hùng" và phát động phong trào "Tuổi trẻ Công an TP đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phục vụ công tác giai đoạn 2025-2030.

Nữ thiếu tá công an xinh đẹp chia sẻ khi vào vai 'Girl phố' khiến rất nhiều người bất ngờ
Tin tức

Nữ thiếu tá công an xinh đẹp chia sẻ khi vào vai "Girl phố" khiến rất nhiều người bất ngờ

Tin tức

Xuất hiện với mái tóc xõa, trang phục bụi bặm và thần thái ngổ ngáo trong màn diễn trấn áp "quái xế" tại Ngày hội Vì Thủ đô bình yên, thiếu tá Lê Mai Ly khiến khán giả bất ngờ khi biết ngoài đời chị là nữ công an vốn gắn với hình ảnh chỉn chu, nghiêm nghị.

Bùi Vĩ Hào báo tin vui cho Becamex TP.HCM và U22 Việt Nam
Thể thao

Bùi Vĩ Hào báo tin vui cho Becamex TP.HCM và U22 Việt Nam

Thể thao

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào tiết lộ rằng, quá trình hồi phục chấn thương của anh đang tiến triển tốt. Chân sút 22 tuổi chuẩn bị trở lại tập luyện với bóng.

Họa sĩ nhí 13 tuổi vừa nhận giải thưởng Khát vọng Dế Mèn 2025 đã mang tranh vào TP.HCM triển lãm
Chuyển động Sài Gòn

Họa sĩ nhí 13 tuổi vừa nhận giải thưởng Khát vọng Dế Mèn 2025 đã mang tranh vào TP.HCM triển lãm

Chuyển động Sài Gòn

Vừa nhận giải Khát vọng Dế Mèn năm 2025 cách đây hơn 2 tháng, họa sĩ nhí 13 tuổi Phạm Hải Nguyên đã được Artonis và 22 Gallery tổ chức triển lãm cá nhân ở TP.HCM từ 15-25/8.

Đà Nẵng: Hàng trăm bị hại dự phiên tòa xét xử vụ công ty tài chính “ảo” chiếm đoạt 139 tỷ đồng
Pháp luật

Đà Nẵng: Hàng trăm bị hại dự phiên tòa xét xử vụ công ty tài chính “ảo” chiếm đoạt 139 tỷ đồng

Pháp luật

Sáng 11/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái – hai bị cáo cầm đầu Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital “ảo”, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 139 tỷ đồng của 288 bị hại. Phiên xử có hàng trăm nạn nhân đến tham dự để theo dõi và đòi quyền lợi.

Nữ sinh Trung Quốc nổi tiếng trên mạng xã hội vì giống hệt cố minh tinh Từ Hy Viên
Xã hội

Nữ sinh Trung Quốc nổi tiếng trên mạng xã hội vì giống hệt cố minh tinh Từ Hy Viên

Xã hội

Một nữ sinh 24 tuổi ở Trung Quốc bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ ngoại hình được cho là giống hệt cố diễn viên Đài Loan Từ Hy Viên.

Cảng Cái Mép - Thị Vải: Từ cảng địa phương đến vị thế dẫn đầu toàn cầu
Kinh tế

Cảng Cái Mép - Thị Vải: Từ cảng địa phương đến vị thế dẫn đầu toàn cầu

Kinh tế

Với những lợi thế tự nhiên và đầu tư mạnh mẽ, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải không chỉ là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng mà còn khẳng định vị thế trên bản đồ hàng hải toàn cầu, khi mới đây được xếp hạng thứ 7 về hiệu suất khai thác.

Vụ 2 người đàn ông cầm gậy đuổi đánh nhau trên đường Tô Ngọc Vân: Bắt giam 2 đối tượng
Chuyển động Sài Gòn

Vụ 2 người đàn ông cầm gậy đuổi đánh nhau trên đường Tô Ngọc Vân: Bắt giam 2 đối tượng

Chuyển động Sài Gòn

Liên quan đến vụ 2 người đàn ông cầm gậy đuổi đánh nhau trên đường Tô Ngọc Vân, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam 2 đối tượng để điều tra.

Đà Nẵng: Tìm lại kỷ vật 20 năm bị rơi xuống biển cho nữ du khách
Xã hội

Đà Nẵng: Tìm lại kỷ vật 20 năm bị rơi xuống biển cho nữ du khách

Xã hội

Trong chuyến du lịch Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Hoàng Quý đánh rơi nhẫn cưới khi tắm biển Mỹ Khê. Nhờ sự hỗ trợ của Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, kỷ vật gắn bó suốt 20 năm đã được tìm thấy và trao trả cho chị.

Lai lịch bí ẩn của chiếc tàu hoang ở Côn Đảo
Xã hội

Lai lịch bí ẩn của chiếc tàu hoang ở Côn Đảo

Xã hội

Tàu Sheng Li tại Côn Đảo được đề xuất đánh chìm để phục vụ lặn biển cao cấp. Lai lịch chiếc tàu này khá bí ẩn, từng trôi dạt vào biển Vũng Tàu và không rõ chủ nhân.

Tổng lực ra quân, Đà Nẵng “kích hoạt” cao điểm bảo vệ tuyệt đối trước loạt sự kiện trọng đại
Tin tức

Tổng lực ra quân, Đà Nẵng “kích hoạt” cao điểm bảo vệ tuyệt đối trước loạt sự kiện trọng đại

Tin tức

UBND TP Đà Nẵng vừa phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, siết chặt an ninh trật tự trên toàn địa bàn nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng sắp diễn ra.

Cụ bà 90 tuổi tự học luật để bảo vệ cho cho con trai bị cáo buộc tống tiền 16 triệu USD
Xã hội

Cụ bà 90 tuổi tự học luật để bảo vệ cho cho con trai bị cáo buộc tống tiền 16 triệu USD

Xã hội

Một cụ bà 90 tuổi ở Trung Quốc đã khiến nhiều người xúc động khi tự tìm hiểu pháp luật, nghiên cứu hồ sơ để ra tòa bảo vệ cho con trai bị cáo buộc tống tiền số tiền lên tới 117 triệu nhân dân tệ (khoảng 16 triệu USD).

Bí mật về nhà báo Mỹ tham dự vụ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản
Đông Tây - Kim Cổ

Bí mật về nhà báo Mỹ tham dự vụ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Đông Tây - Kim Cổ

Nhà báo Mỹ này trực tiếp ngồi trên máy bay trong phi đội Mỹ ném bom nguyên tử (tức bom A - một phiên bản của bom hạt nhân) xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Triển vọng ngành thép Việt Nam 'sáng cửa'
Nhà đất

Triển vọng ngành thép Việt Nam 'sáng cửa'

Nhà đất

Giá thép cây tại Trung Quốc giảm nhẹ, trong khi xuất khẩu thép đạt kỷ lục và nhập khẩu quặng sắt tăng mạnh, giúp triển vọng ngành thép Việt Nam tiếp tục khả quan nhờ đầu tư công và nhu cầu hạ tầng.

Cử tri và nhân dân đánh giá cao kết quả sắp xếp bộ máy, chính sách miễn giảm học phí
Tin tức

Cử tri và nhân dân đánh giá cao kết quả sắp xếp bộ máy, chính sách miễn giảm học phí

Tin tức

Cử tri và nhân dân đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Song cũng bày tỏ lo lắng về các vấn đề nóng như lừa đảo bằng công nghệ cao, an toàn thực phẩm, dịch bệnh và thiên tai...

Dự án lắp máy sốc tim ở nơi công cộng của PGS Nguyễn Lân Hiếu: Vì sao 'cấp thiết' đến vậy?
Xã hội

Dự án lắp máy sốc tim ở nơi công cộng của PGS Nguyễn Lân Hiếu: Vì sao "cấp thiết" đến vậy?

Xã hội

Chuyên gia y tế hoàn toàn đồng tình với đề xuất lắp máy sốc điện của PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, bởi sự hiện diện của máy sốc điện tại nơi công cộng sẽ giúp người xung quanh có thể cứu sống bệnh nhân trước khi đội cấp cứu đến.

Nguyên nhân gây mất tiếng và giải pháp cải thiện từ thảo dược
Doanh nghiệp

Nguyên nhân gây mất tiếng và giải pháp cải thiện từ thảo dược

Doanh nghiệp

Mất tiếng là một trong những tình trạng rối loạn giọng nói phổ biến, thường gặp ở các giáo viên, ca sĩ, MC, phát thanh viên... Tình trạng này không chỉ gây khó chịu trong giao tiếp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, chất lượng sống. Vậy mất tiếng do nguyên nhân nào và làm gì để cải thiện an toàn, bền vững? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem trực tiếp bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025: nữ U21 Việt Nam vs nữ U21 Argentina
Thể thao

Xem trực tiếp bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025: nữ U21 Việt Nam vs nữ U21 Argentina

Thể thao

Qua 3 trận đấu tại giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025, ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam gây bất ngờ khi toàn thắng, trong đó có 2 chiến thắng khó tin trước U21 Serbia và U21 Canada. Vào lúc 10h sáng nay (11/8), thầy trò Nguyễn Trọng Linh sẽ đối đầu ĐT bóng chuyền nữ U21 Argentina - ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Về vựa nhãn lớn nhất tỉnh Phú Thọ, nông dân hái quả ngọt, thu hàng trăm triệu mỗi năm
Giảm nghèo nông thôn

Về vựa nhãn lớn nhất tỉnh Phú Thọ, nông dân hái quả ngọt, thu hàng trăm triệu mỗi năm

Giảm nghèo nông thôn

Những ngày đầu tháng 8, người dân ở xã Nật Sơn (tỉnh Phú Thọ) lại tất bật vào vụ thu hoạch nhãn. Năm nay, nhãn được mùa, sai trĩu cành, giúp nông dân "hái ra tiền", có của ăn của để.

Ông Zelensky đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan sau cuộc gặp Putin-Trump
Thế giới

Ông Zelensky đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan sau cuộc gặp Putin-Trump

Thế giới

Cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã đặt Tổng thống Ukraine Zelensky vào thế tiến thoái lưỡng nan, tờ báo Ý La Stampa đưa tin.

Xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk có cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, sau sáp nhập 2 tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk
Nhà nông

Xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk có cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, sau sáp nhập 2 tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk

Nhà nông

Cầu Ông Cọp dài 800m, là cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, bắc qua sông Phú Ngân nối liền xã Sông Cầu với xã Tuy An Đông, tỉnh ĐắkLắk mới (trước sáp nhập tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên, xã Tuy An Đông thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ), được người dân địa phương xây dựng từ năm 1998.

