Chiều 22/5, thông tin từ UBND xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức (Long An) cho biết, hiện tại một số cán bộ của xã đang phối hợp lực lượng cứu hộ và cứu nạn công an tỉnh và gia đình tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân được cho là nhảy từ trên cầu xuống sông và bị mất tích.



Nhiều xuồng máy của công an, gia đình chạy dọc sông Vàm Cỏ Đông tìm kiếm thi thể nạn nhân nghi nhảy cầu tự tử. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 21 giờ 30 ngày 21/5, người dân ở gần cầu An Thạnh trên đường tỉnh 830 thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, bất chợt phát hiện một nam giới chạy xe máy dừng lại trên giữa cầu khá lâu.

Một lúc sau, người này đi ra lan can rồi nhảy xuống dòng nước sâu sông An Thạnh. Thời điểm trên nước dòng chảy mạnh ra sông Vàm Cỏ Đông, một số người dân địa phương có mặt nhưng không nhìn thấy nạn nhân bơi vào bờ. Công an xã An Thạnh đến hiện trường ghi nhận thấy còn chiếc xe máy, sau đó truy cập biển số xe xác định tên tuổi, địa chỉ người nghi nhảy cầu.

Theo từ Công an xã Thạch Hòa, nạn nhân là anh K. - thiếu tá công an (40 tuổi, quê huyện Thủ Thừa), trước đây anh này là CSGT huyện Bến Lức. Sau ngày 1/3 không còn công an cấp huyện, thiếu tá K. chuyển về công tác tại Công an xã Thạnh Hòa nhiệm vụ đăng ký xe.

Nhiều người dân ven sông Vàm Cỏ Đông cho biết, do nước ròng chảy mạnh thời điểm nạn nhân nhảy xuống nước có khả năng thi thể trôi xa qua khỏi cầu Bến Lức về hướng huyện Cần Đước.