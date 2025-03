Thời hạn chót bàn giao mặt bằng thi công quốc lộ 13 và Vành đai 3 qua Bình Dương?

Thuận An đề ra các chỉ tiêu của cấp thành phố: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6% so với năm 2024. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 17-18% so với năm 2024. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 0,5% so với năm 2024. Thu ngân sách năm 2025 dự kiến 9.917,373 tỷ bằng 113,66% so với ước thực hiện năm 2024.