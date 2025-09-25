Chủ đề nóng

Kinh tế
 Thu phí không dừng từ giờ sẽ thuận tiện, linh hoạt hơn

ePass phối hợp với Viettel Money để khách hàng có giải pháp thanh toán linh hoạt và thuận tiện hơn, đáp ứng yêu cầu pháp luật mới về thu phí không dừng từ đầu tháng 10.
Trước ngày 01/10/2025, toàn bộ chủ xe ô tô tại Việt Nam cần hoàn tất việc chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông có liên kết với phương tiện thanh toán, theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP.

Tài khoản giao thông là tài khoản định danh được kết nối trực tiếp với ví điện tử, tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của người dùng. Nhờ đó, giao dịch được xử lý nhanh, hạn chế lỗi nạp nhầm, tăng tính bảo mật và xác thực chính chủ. Nhu cầu nạp hoặc rút tiền có thể thực hiện ngay lập tức, thay vì phải chờ 15 - 20 ngày và cần bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ như với tài khoản thu phí trước đây.

Đây là bước quan trọng nhằm đồng bộ hệ thống thu phí không dừng trên toàn quốc, đồng thời mở rộng khả năng thanh toán cho nhiều dịch vụ giao thông khác như đỗ xe, xăng dầu hay đăng kiểm.

Với người dùng, chuyển đổi này cũng giúp khách hàng không cần phải “dành riêng” một khoản tiền để trong tài khoản thu phí phục vụ tham gia giao thông. Thay vào đó, khách hàng có thể thanh toán từng lần như mua hàng, đặt đồ online thông qua một ví điện tử hoặc thẻ thanh toán mà mình vốn đang sử dụng.

Dù vậy, thu phí không dừng đòi hỏi giải pháp công nghệ đặc thù để có thể đạt được tốc độ xử lý thanh toán cực nhanh cho xe qua trạm, trong khoảng 0,2 giây (200 mili-giây). Đây cũng là lý do mà các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng trước đây cần khách hàng lập một tài khoản thu phí chuyên biệt.

Để quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, ePass đã phối hợp cùng Viettel Money - ứng dụng tài chính số trong hệ sinh thái Viettel để xây dựng giải pháp thanh toán đạt chuẩn kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu tốc độ xử lý giao dịch thu phí và mang lại trải nghiệm liền mạch cho người dùng.

Liên kết với phương tiện thanh toán: Vì sao cần Viettel Money?

Theo lý giải của Cục Đường bộ Việt Nam, tài khoản giao thông là tài khoản định danh của chủ phương tiện, có thể kết nối trực tiếp với ví điện tử, tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng. So với tài khoản thu phí trước đây (vốn chỉ là tài khoản nội bộ do nhà cung cấp thu phí không dừng quản lý) thì đây là giải pháp linh hoạt hơn cho khách hàng.

Chẳng hạn, khách hàng sẽ không cần ước lượng trước nhu cầu sử dụng để “nạp tiền” vào tài khoản thu phí không dừng. Ngoài ra, các khách hàng là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải cũng không bị giữ một khoản tiền lớn nạp sẵn vào tài khoản. Thay vào đó, mỗi khoản thu phí giao thông có thể được trừ trực tiếp từ một tài khoản thanh toán vốn có của khách hàng.

Tuy nhiên, không phải phương thức thanh toán nào cũng sẵn sàng cho chuyển đổi. Theo TCCS 44:2022/TCĐBVN và Quyết định 2255/QĐ-BGTVT, mỗi giao dịch thu phí không dừng (ETC) cần được xử lý dưới 200 mili-giây, để đảm bảo phương tiện qua trạm không bị gián đoạn.

Hiện tại, Viettel Money là một trong những phương thức đầu tiên đáp ứng được yêu cầu này, cùng với Thẻ tín dụng quốc tế. Trong khi đó, phần lớn ngân hàng và các ví điện tử khác vẫn đang nâng cấp hạ tầng để sớm đạt chuẩn xử lý tốc độ giao dịch này.

ePass vẫn đang tích cực mở rộng hợp tác với các trung gian thanh toán khác nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho người dùng.

Theo bà Nguyễn Thùy Anh, Phó trưởng phòng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tốc độ xử lý giao dịch của tài khoản ngân hàng hiện mới đạt khoảng 50% yêu cầu về mặt hiệu suất. Vì vậy, các đơn vị trung gian như Viettel Money đang đóng vai trò là cầu nối hiệu quả, bảo đảm cả tốc độ và độ tin cậy của hệ thống.

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi này cũng mở rộng các dịch vụ thanh toán của khách hàng. Nếu trước đây, tiền trong tài khoản thu phí chỉ có thể thanh toán phí không dừng, giờ đây, tài khoản giao thông sẽ mở rộng thanh toán cho nhiều dịch vụ giao thông khác như đỗ xe, trạm xăng, sân bay, đăng kiểm…

Cách ePass và Viettel Money đang giải quyết bài toán chuyển đổi

Hiện tại, trên ePass, khách hàng có thể lựa chọn liên kết tài khoản giao thông với Viettel Money hoặc Thẻ tín dụng quốc tế (Visa/MasterCard/JCB/Amex). Đây là hai phương thức thanh toán đã được Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước công nhận đạt chuẩn kỹ thuật.

Khi xe qua trạm, hệ thống sẽ tự động nhận diện và trừ tiền tức thời từ Viettel Money, mà không cần người dùng thao tác thủ công hay lo bị chậm trễ. Bên cạnh đó, Viettel Money miễn phí toàn bộ các bước liên kết, nạp tiền (từ tài khoản ngân hàng) và giao dịch qua trạm. Người dùng có thể nạp từ tài khoản ngân hàng hoặc thẻ ATM của hơn 40 ngân hàng trong nước.

Việc sử dụng Viettel Money cũng được đảm bảo an toàn nhờ công nghệ eKYC đạt chuẩn ISO quốc tế, hệ thống bảo mật dữ liệu tuân thủ nghiêm ngặt Luật An ninh mạng và Quyết định 1813/QĐ-TTg năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài chức năng thanh toán ETC, Viettel Money còn tích hợp hơn 350 dịch vụ tiện ích - từ thanh toán điện, nước, truyền hình đến nạp điện thoại, tiết kiệm, đầu tư, mua bảo hiểm số.

Đáng chú ý, Viettel Money cũng cung cấp tính năng Ví trả sau, cho phép người dùng ePass được “đi trước - trả sau” theo đúng định hướng từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Điều này giúp giảm áp lực cho khách hàng, hỗ trợ tốt hơn cho các tình huống phát sinh như quên nạp tiền tài khoản hoặc không đủ số dư.

Để hỗ trợ người dân không am hiểu công nghệ, ePass đã triển khai hơn 1.400 điểm hỗ trợ trực tiếp trên cả nước, gồm các trạm thu phí, siêu thị, cửa hàng Viettel. Hệ thống tổng đài 1900.9080 cũng hoạt động 24/7 để hướng dẫn thao tác, giải đáp vướng mắc trong quá trình chuyển đổi.

Từ khóa:
Lắng nghe nông dân nói: Xuất khẩu nông sản trước thách thức từ thuế quan và hàng rào kỹ thuật

Hội nhập toàn cầu đã mở ra những cánh cửa rộng lớn cho ngành xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, những xung đột chính trị giữa các nước kéo dài, khó khăn kinh tế, lạm phát tăng cao… khiến nhiều quốc gia đưa thêm các quy định siết chặt nhập khẩu, dựng hàng rào phi thuế quan khắt khe.

2 trụ cột nào đang được Đồng Nai dựa vào để nuôi tham vọng trở thành trung tâm kinh tế phía Nam?

Đầu tư - Tài chính
2 trụ cột nào đang được Đồng Nai dựa vào để nuôi tham vọng trở thành trung tâm kinh tế phía Nam?

Hàng loạt chuyến bay phải điều chỉnh do bão số 10

Kinh tế
Hàng loạt chuyến bay phải điều chỉnh do bão số 10

Khai thác cát biển làm đường cao tốc: Vẫn là giải pháp tốt trên vùng đất có độ mặn tương đồng

Kinh tế
Khai thác cát biển làm đường cao tốc: Vẫn là giải pháp tốt trên vùng đất có độ mặn tương đồng

Giá xăng dầu hôm nay 29/9: Lao dốc mạnh phiên đầu tuần

Kinh tế
Giá xăng dầu hôm nay 29/9: Lao dốc mạnh phiên đầu tuần

