Ngày 8/5, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị quán triệt chủ trương, định hướng sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 trong Công an nhân dân. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Bộ Công an

Tại hội nghị, Đại tá Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an đã quán triệt Kế hoạch “Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng VNeID”. Theo đó, từ ngày 6/5/2025, người dân có thể truy cập đọc nội dung dự thảo sửa đổi Hiến pháp và góp ý trên VNeID với một vài bước đơn giản.

Tuy chỉ mới triển khai 2 ngày, trên VNeID đã ghi nhận có 6.405 ý kiến của người dân tham gia, trong đó 6.343 người dân tán thành (chiếm tỉ lệ 99%). Độ tuổi người dân tham gia: Từ 18-34 (chiếm 36%), từ 35 đến 44 tuổi (chiếm 40%), từ 45 đến 60 tuổi (20%), trên 60 tuổi (4%); Về giới tính (88% nam, 12% nữ). Qua đó, thể hiện người dân quan tâm tham gia đóng góp, xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đây là lần đầu tiên Quốc hội cho phép lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp qua ứng dụng VNeID, đặt ra yêu cầu trách nhiệm rất lớn với Bộ Công an trong việc bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an ninh, an toàn để thực hiện nhiệm vụ này, nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết và tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của toàn dân trong việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013, bảo đảm Hiến pháp phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Đại tá Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, đã khẳng định trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có tính quyết định để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới là việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình địa phương 2 cấp bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Để tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc triển khai thực hiện các chủ trương nói trên, thì việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan là hết sức cần thiết. Đây là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách, trọng tâm trong thời gian tới (cho đến thời điểm Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2025), cần tập trung tối đa nhân lực, phương tiện để bảo đảm thực hiện tốt các công việc được phân công.

Trong đó, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tập trung toàn bộ lực lượng, trang thiết bị, vừa bảo đảm việc tiếp nhận góp ý của Nhân dân trên ứng dụng VNeID được thông suốt, vừa bảo đảm tổng hợp đầy đủ, kịp thời toàn bộ ý kiến góp ý, tuyệt đối không bỏ sót bất kỳ ý kiến góp ý nào của Nhân dân.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo trực tiếp lực lượng Công an cấp xã vận động, hướng dẫn Nhân dân tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, khuyến khích và đặt mục tiêu 90% công dân có tài khoản định danh điện tử mức 2 góp ý trên ứng dụng VNeID. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, các đơn vị chức năng bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, các ngành, các cấp và trong quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013, nắm bắt tình hình từ sớm, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý ngay từ khi chưa phát sinh tình huống phức tạp, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ vấn đề gì về an ninh, trật tự.