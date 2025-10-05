Thứ trưởng Bộ GDĐT nêu 9 giải pháp để xử lý triệt để tình trạng lạm thu, các khoản thu "biến tướng" đầu năm học

Chiều 5/10, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2025, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Lê Tấn Dũng cho biết, thời gian qua, Bộ GDĐT và các cấp chính quyền địa phương đã ban hành rất nhiều văn bản để chấn chỉnh tình trạng lạm thu, biến tướng các khoản thu tự nguyện thành bắt buộc.

Cụ thể, gần như năm học nào Bộ cũng có văn bản để nhắc nhở và chấn chỉnh tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng. Ảnh: VGP

Gần đây nhất, năm học 2025-2026, Bộ đã ban hành văn bản số 5542 ngày 12/9/2025 gửi các bộ, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục. Văn bản này hướng dẫn thực hiện chính sách học phí, miễn giảm, hỗ trợ và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến vấn đề lạm thu.

Để giải quyết tình trạng lạm thu hoặc biến tướng các khoản thu tự nguyện thành bắt buộc, Bộ GDĐT đã và đang triển khai 9 nhóm giải pháp trọng tâm, bao gồm cả dài hạn và ngắn hạn:

Một là, yêu cầu các cấp, các ngành phải thực hiện nghiêm túc chính sách về học phí, miễn, giảm, hỗ trợ theo đúng Nghị định 238 ngày 03/9/2025 của Chính phủ. Đây là quy định đã có Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ, cần phải thực hiện nghiêm.

Hai là, mọi khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nghiêm cấm các cơ sở giáo dục tự đặt ra các khoản thu trái quy định.

Ba là, việc vận động, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Bốn là, thực hiện nghiêm việc niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn để đảm bảo minh bạch cho phụ huynh và học sinh.

Phó Chủ tịch Bình Định rất buồn về việc vận động thu tiền đầu năm học không đúng quy định, gây bức xúc

Năm là, hoan nghênh và nhân rộng các chỉ đạo quyết liệt từ chính quyền địa phương. Cụ thể:

Nhà trường tuyệt đối không gộp nhiều khoản thu hoặc thu trước cho nhiều kỳ.

Không lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản trái quy định.

Sáu là, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học...) để điều chỉnh, bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi của người học.

Bảy là, Bộ sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Khi phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Dù thanh tra chuyên ngành đã chuyển về Thanh tra Chính phủ, Bộ vẫn thực hiện chức năng kiểm tra và xử lý khi có phản ánh.

Tám là, kiến nghị các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tăng cường giám sát thường xuyên việc thực hiện các quy định này ở cả cấp trung ương và địa phương.

Chín là, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã) thường xuyên kiểm tra, thanh tra để chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm ngay tại cơ sở giáo dục trên địa bàn theo đúng phân cấp quản lý.

"Đây là 9 nhóm giải pháp mà chúng tôi sẽ áp dụng triệt để trong thời gian tới", ông Lê Tấn Dũng nhấn mạnh.