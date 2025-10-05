Tránh tình trạng "xin - cho", tranh thủ, "chạy chọt" trong quá trình sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học

Thông tin được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Lê Tấn Dũng nêu tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2025, chiều 5/10.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Tấn Dũng. Ảnh: Quốc hội

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết, chủ trương sắp xếp lại cấu trúc, sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được Bộ Chính trị khẳng định tại Nghị quyết số 71 ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Ông Dũng nhấn mạnh, đây là một "chủ trương lớn của Đảng", do đó quá trình thực hiện sẽ được tiến hành một cách khoa học, quyết liệt.

"Tinh thần là việc sắp xếp này sẽ tác động đến tâm tư, tình cảm của rất nhiều người. Do đó, quá trình thực hiện phải hết sức thận trọng, nhưng đồng thời cũng phải khoa học, bài bản và quyết liệt.

Bộ GDĐT xác định rõ trách nhiệm của mình. Việc này không thể do một mình Bộ tự làm được mà phải có sự chung tay, phối hợp và đồng thuận của các bộ, ngành trung ương, các địa phương, và đặc biệt là của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong cả nước", ông Dũng nói.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho hay, theo phân công, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao xây dựng hai đề án chính gồm: Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; Đề án chuyển một số cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp về địa phương quản lý.

Sắp tới, Bộ sẽ trình các đề án này lên Thủ tướng Chính phủ để xem xét quyết định và sẽ triển khai ngay trong năm 2026.

Chuẩn cơ sở giáo dục đại học bao gồm 6 tiêu chuẩn với 20 tiêu chí.

Về vấn đề giải quyết bài toán đào tạo gắn với yêu cầu thực tiễn của xã hội và thị trường lao động, ông Dũng nhận định đây là một vấn đề rất đúng, rất thực tiễn và cần được quan tâm.

Để làm được việc này, Bộ GDĐT xác định trong đề án sắp tới sẽ căn cứ trên các cơ sở: Quan điểm, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, và Chính phủ; Chiến lược phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đã được phê duyệt; Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của các vùng trong giai đoạn tới, gắn với an ninh - quốc phòng. Như vậy, mục tiêu đặt ra đòi hỏi việc đào tạo phải gắn với các mục tiêu phát triển.

Dựa trên kinh nghiệm quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam, đề án cũng sẽ xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí rất cụ thể, rõ ràng để đảm bảo quá trình triển khai được công khai, minh bạch.

"Tinh thần là tránh tình trạng "xin - cho", tranh thủ, "chạy chọt" hay các hiện tượng tiêu cực khác. Chúng tôi xin khẳng định rằng sẽ không để xảy ra những trường hợp này", ông Lê Tấn Dũng nhấn mạnh.

Hiện Bộ GDĐT đang hoàn thiện đề án và sắp tới sẽ xin ý kiến các bộ, ngành trung ương, địa phương, các chuyên gia, và đặc biệt là các cơ sở giáo dục nhằm tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

"Khi đề án được ban hành, mục tiêu là để tất cả đều "tâm phục khẩu phục", cùng đồng hành triển khai, không còn vướng mắc, lấn cấn", ông Dũng nói và cam kết khi đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nội dung sẽ được công khai để thực hiện.

Bộ GDĐT đang xây dựng hai đề án lớn nhằm sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên cả nước. Ảnh: haui.edu.vn

Vị Thứ trưởng cũng gửi gắm thêm, thời gian gần đây, có một số trang tin lan truyền thông tin không đúng sự thật, không phải do Bộ GDĐT cung cấp. Do đó, ông đề nghị các tổ chức, cá nhân không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng và chưa phải là thông tin chính thức.

Trước đó, tại Hội nghị giáo dục đại học năm 2025 vừa qua, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh chủ trương sắp xếp lại các cơ sở giáo dục trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, ngành giáo dục đang đứng trước nhiều vấn đề ngổn ngang, nhiều thay đổi, trong đó, có việc chuẩn bị một cuộc đại sắp xếp lại các cơ sở giáo dục.

Về việc các cơ sở giáo dục sẽ phải sắp xếp như thế nào để giảm đầu mối, Bộ trưởng cho biết, với các trường ngoài công lập sẽ tự giải quyết, các cơ sở giáo dục khối công an, quân đội sẽ theo ngành dọc quản lý của bộ, ngành mình. Trừ đi các số này, các trường còn lại phải vào diện sắp xếp.